Почему 1 июля 2020 года большинство водителей страны признают алкоголиками

Это ведомство, напомним, вызвало настоящую панику среди отечественных автомобилистов изменениями в порядке проведения медосвидетельствования для получения водительского удостоверения. Дело в том, что новые анализы на выявление алкоголиков и наркоманов грозили многократным увеличением стоимости злополучной справки.

Вот россияне и выстроились в многокилометровые очереди перед наркодиспансерами и медцентрами, дабы успеть сделать медосомотр по старым правилам и не переплачивать. Но в последний момент был подписан еще один приказ, переносящий сроки нововведения.

Так что дополнительные анализы нужно будет сдавать с 1 июля, а до тех пор чиновники постараются изучить вопрос доскональнее, пересмотреть методику самих анализов и, конечно, ценообразование. Ведь, как указал Владимир Владимирович в своем замечании, при МРОТе в 11 280 рублей (а такую зарплату получают более 3 млн. человек) медсправка не может стоить 5000.

Однако, как считают эксперты, новые анализы нужно не удешевлять, а вообще отменять. И вот, почему.