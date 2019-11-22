Почему 1 июля 2020 года большинство водителей страны признают алкоголиками

Это ведомство, напомним, вызвало настоящую панику среди отечественных автомобилистов изменениями в порядке проведения медосвидетельствования для получения водительского удостоверения. Дело в том, что новые анализы на выявление алкоголиков и наркоманов грозили многократным увеличением стоимости злополучной справки.
Вот россияне и выстроились в многокилометровые очереди перед наркодиспансерами и медцентрами, дабы успеть сделать медосомотр по старым правилам и не переплачивать. Но в последний момент был подписан еще один приказ, переносящий сроки нововведения.
Так что дополнительные анализы нужно будет сдавать с 1 июля, а до тех пор чиновники постараются изучить вопрос доскональнее, пересмотреть методику самих анализов и, конечно, ценообразование. Ведь, как указал Владимир Владимирович в своем замечании, при МРОТе в 11 280 рублей (а такую зарплату получают более 3 млн. человек) медсправка не может стоить 5000.
Однако, как считают эксперты, новые анализы нужно не удешевлять, а вообще отменять. И вот, почему.
Ведь даже если абстрагироваться от коррупции, то заставить сдавать кровь из вены 5,5 млн. человек ежегодно — это верх глупости. Но даже если и заставить, то анализ на CDT — не точный и имеет погрешность до 15%. При этом установленная Минздравом граница в 1,2% — слишком низкая, в научной литературе минимальный порог для начала разговора — 2,2%, а отсечка (cut-off) вообще рекомендуется на уровне 3%. А при хроническом алкоголизме уровень CDT начинается от (подчеркнем — от) 3,9%. Иначе говоря, отечественная медицина хочет разом записать в алкаши миллионы людей, принимающих, что называется, по праздникам.
К тому же есть масса заболеваний, которые приводят к повышенному уровню CDT. Кроме того, нельзя забывать, что чувствительность метода составляет 26—82%, специфичность — 92%. Уровень зависит от общего трансферрина и будет ложно повышен у лиц с его высоким уровнем, а, например, у женщин CDT выше, чем у мужчин, при чем независимо от потребления алкоголя.
– И возникает вопрос, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов, — зачем так изощренно травить и так бедных людей, выжимая из них последние копейки? Это специально делается? Чтобы что? Чтобы пара человек (да, людей, которые на этом заработают, можно пересчитать по пальцам одной руки) причастных к этому беспределу, заработала миллиарды и купила себе замок на Лазурном берегу? Почему интересы этой парочки важнее, чем интересы миллионов жителей России, из которых 5,5 млн. человек теперь будут вынуждены каждый год бегать по непонятным лабораториям, сдавая кровь из вены и оплачивая из своего кармана дорогостоящий и бессмысленный анализ? У кого-нибудь есть ответы на эти вопросы?
– Похоже — есть, но только у частных медицинских компаний, пробивших сдачу анализов крови на хронический алкоголизм, продолжает г-н Шкуматов. — Не хочется повторятся, но пороговые уровни настолько минимальны, что если вы регулярно употребляете пиво в минимальных количествах (главное — регулярно) или вино (я не говорю даже про 50 грамм коньячку перед ужином), то вы после сдачи такого анализа будете официально признаны хроническим алкоголиком с соответствующими последствиями для вашей репутации, постановкой вас на учет в наркодиспансер и т. п.
Сделано это, с моей точки зрения, специально, чтобы люди покупали фейковые анализы и не палились перед государством. Фейк будет стоить столько же, сколько и настоящий анализ, но по первости куча народа попадется и юридически станет хроническими алкашами. А как у нас с персональными данными обходятся, вы и без меня прекрасно знаете. То есть сегодня вы сдали анализ, завтра вас признали алкоголиком, а послезавтра об этом узнали все и во всем мире. От ярлыка алкоголика вы потом не отмоетесь никогда.
Частные медицинские компании уже готовят хранилища для ваших денег, ведь водители будут отстегивать им за то, чтобы не попасться, 20 миллиардов рублей кэша каждый год. Легальный же тест вы сможете пройти только в том случае, если не пьете ни капли совсем и никогда, в худшем случае — пару капель корвалола от стресса раз в месяц…