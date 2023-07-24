Брутал из Ханчжоу: тест-райд стильного «китайца» Benda Funrider 125

Восточные соседи вполне резонно смекнули, что русскому потребителю мало интересны одноразовые неказистые «тырчики»: нашему брату мощную кубатуру и стильный дизайн подавай. И взялись за карандаши, благо что свои инженерно-исследовательские центры нынче имеются не только у авто-, но и у мотостроителей. Так на свет появилась целая линейка мотоциклов Benda с рабочими объемами от 125 до 700 «кубиков». И портал «АвтоВзгляд» решил следовать логичному возрастающему порядку и для начала взял на тест самого маленького представителя семейства — Benda Funrider 125.

Черный матовый цвет, черные же литые колесные диски, перевернутая вилка, классический профиль, прямая посадка, овальный корпус воздушного фильтра, диодная фара головного света, V-Twin. Подождите, где-то я это уже видел, что-то это мне напоминает…

Точно! Дизайнеры Benda явно вдохновлялись легендарным Sportster от Harley-Davidson, вне всяких сомнений. При этом они не тупо его скопипастили, хотя есть в Китае и точная копия знаменитого «американца», чего уж греха таить, а сумели создать довольно самобытный, поджарый и стильный байк с симметричными формами.