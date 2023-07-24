Брутал из Ханчжоу: тест-райд стильного «китайца» Benda Funrider 125

Восточные соседи вполне резонно смекнули, что русскому потребителю мало интересны одноразовые неказистые «тырчики»: нашему брату мощную кубатуру и стильный дизайн подавай. И взялись за карандаши, благо что свои инженерно-исследовательские центры нынче имеются не только у авто-, но и у мотостроителей. Так на свет появилась целая линейка мотоциклов Benda с рабочими объемами от 125 до 700 «кубиков». И портал «АвтоВзгляд» решил следовать логичному возрастающему порядку и для начала взял на тест самого маленького представителя семейства — Benda Funrider 125.
Черный матовый цвет, черные же литые колесные диски, перевернутая вилка, классический профиль, прямая посадка, овальный корпус воздушного фильтра, диодная фара головного света, V-Twin. Подождите, где-то я это уже видел, что-то это мне напоминает…
Точно! Дизайнеры Benda явно вдохновлялись легендарным Sportster от Harley-Davidson, вне всяких сомнений. При этом они не тупо его скопипастили, хотя есть в Китае и точная копия знаменитого «американца», чего уж греха таить, а сумели создать довольно самобытный, поджарый и стильный байк с симметричными формами.
Такой мотоцикл прекрасно подойдет начинающему райдеру с водительским удостоверением категории А1, которую по нашим законам можно получить уже в 16 лет. Да и любая девушка с ним запросто справится, даже самая миниатюрная, ведь посадка у Funrider очень низкая, равно как и центр тяжести. А что: стильно, красиво и вполне себе брутально. Да и управлять относительно легким мотоциклом массой 180 кг в городе более чем удобно.
Если вы большой поклонник скорости и резких динамических ускорений а-ля светофорные гонки, то динамика Funrider вас вряд ли впечатлит. При 125 «кубиков» объема, максимальный крутящий момент движка всего 14 Нм при 6500 об/мин. Двигатель приходится крутить, а длина передач быстро заканчивается. В результате приходится очень активно работать руками и ногами четкими слаженными движениями, дабы оставшимся позади на светофоре автомобилистам не удалось тебя догнать.
Кстати, коробка передач Benda Funrider — 6-ступенчатая, а его 15 «лошадок» способны разогнать мотоцикл до 95 км/ч. Впрочем, вашему корреспонденту массой в 90 кг удалось даже побить этот скоростной лимит и «раскочегарить» малыша до заветной «сотни». Причем, для большей динамики на этом Benda предусмотрен даже квикшифтер!
Зато отдельной похвалы заслуживает крепкая сбитая и упругая подвеска, прекрасно отрабатывающая неровности и трамвайные рельсы на московских улицах. Да и дисковые тормозные механизмы уверенно осаживают мотоцикл, вселяя дополнительную уверенность, что будет как нельзя кстати начинающему пилоту. Ведь тормоза, как известно — это жизнь.
Сцепление очень легкое — с ним справится даже самая хрупкая мадам, не попортив маникюра. При весьма скромном аппетите, а производитель заявил средний расход топлива чуть больше двух литров бензина на 100 км пути, конструкторы не поскупились на бензобак — его вместимость аж 19 литров, что весьма внушительно для такого мотика. Впрочем, как показывает практика, реальный расход топлива всегда чуть выше заявленного.
А в целом Benda Funrider может стать вполне реальной альтернативой городскому мотороллеру или скутеру, если есть желание попереключать передачи, а не просто катиться на вариаторе, которым вооружены большинство мотороллеров. Несмотря на свои скромные размеры, Benda прекрасно себя чувствует в городе, он способен пролезть в любое междурядье и в любую щелку между автомобилями. При этом внешне он — реальный и самый настоящий мотоцикл, а не какой-то там невзрачный мопедик.
Оставили инженеры и определенные элементы для любителей олдскула — так, ключ в виде перочинного ножа-выкидухи по старинке вставляется в замок на рулевой колонке, а поворотники необходимо отключать вручную нажатием большого пальца. Есть в этом что-то такое «ламповое», «триумфовское», что относит тебя в старые добрые аналоговые времена.
К тому же мотоцикл практически весь сделан из железа, а не из дешевого пластика и потому выглядит довольно круто. Хорошо читается в любую погоду и кругляш приборной панели, хотя циферки тахометра по окружности могли бы быть и крупнее.
В качестве самого первого мотоцикла на 1—2 сезона этого самобытного «китайца» можно смело рекомендовать молодежи. Ну а потом уже пересаживаться на более серьезную кубатуру — в арсенале марки Benda есть, повторимся, 300, 500 и 700-кубовые аппараты. Но об этом речь впереди.