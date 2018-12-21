Зачем женщин при получении медсправки на права осматривает гинеколог

Фото: entertrain.1in.am
Многие леди — как, впрочем, и некоторые любознательные джентельмены — интересуются, зачем водителей «нежного» пола обязывают проходить гинеколога при получении медсправки для замены «прав». В чем заключается истинный смысл этого требования, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Прежде чем допустить водителя к управлению транспортным средством, сотрудники ГИБДД в обязательном порядке проверяют медицинские справки, подтверждающие, что «кандидат» не имеет никаких отклонений по части здоровья. И вряд ли у кого-то возникает вопрос, зачем это нужно. Больной шофер — это серьезная угроза для других участников дорожного движения.

В список врачей, составленный Минздравом, входят восемь или девять специалистов — в зависимости от того, кто проходит обследование: мужчина или женщина. Он включает в себя хирурга, дерматовенеролога, офтальмолога, оториноларинголога, невропатолога, терапевта, а также нарколога и психиатра. Женщинам же, чтобы получить заветный документ, нужно дополнительно посетить гинеколога.

Фото: bestofarmenia.com

Ознакомившись со списком докторов, многие дамы задаются вопросом, зачем же их направляют к гинекологу. И действительно, как сбой менструального цикла или молочница могут помешать управлению автомобиля? Конкретно эти недуги — никак. Но ведь помимо них, существует множество других опасных заболеваний, ни чуть не уступающих той же слепоте или глухоте.

Вот, к примеру, внематочная беременность или апоплексия яичника. Эти крайне малоприятные «расстройства» в один ужасный день дают о себе знать резкой болью в районе живота, головокружением, тошнотой, предобморочными настроениями. А теперь представьте, что будет, если все эти явления настигнут женщину в тот момент, когда она будет за рулем…

Фото: no.deborahnormansoprano.com

Кстати, в Постановлении Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» ни слова о «женских» заболеваниях нет. Однако в документе упоминаются абстрактные «болячки», вызывающие нарушения вестибулярного аппарата, головокружения или нистагм (тремор глаза), к коим и относятся многие дамские недуги.

Добавим, что сегодня получить справку формы 083/у — а в простонародье водительскую — гражданин может как в государственном медучреждении, так и в коммерческом. Главное, чтобы у фирмы была лицензия на выдачу этого документа. Для прохождения медосмотра необходимо иметь при себе паспорт, военный билет (как для мужчин, так и для военнообязанных женщин), а также водительское удостоверение.

автоправо, медсправка, ПДД, вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
21 декабря 2018
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