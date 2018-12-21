Зачем женщин при получении медсправки на права осматривает гинеколог

Прежде чем допустить водителя к управлению транспортным средством, сотрудники ГИБДД в обязательном порядке проверяют медицинские справки, подтверждающие, что «кандидат» не имеет никаких отклонений по части здоровья. И вряд ли у кого-то возникает вопрос, зачем это нужно. Больной шофер — это серьезная угроза для других участников дорожного движения.

В список врачей, составленный Минздравом, входят восемь или девять специалистов — в зависимости от того, кто проходит обследование: мужчина или женщина. Он включает в себя хирурга, дерматовенеролога, офтальмолога, оториноларинголога, невропатолога, терапевта, а также нарколога и психиатра. Женщинам же, чтобы получить заветный документ, нужно дополнительно посетить гинеколога.