Зачем женщин при получении медсправки на права осматривает гинеколог

Многие леди — как, впрочем, и некоторые любознательные джентельмены — интересуются, зачем водителей «нежного» пола обязывают проходить гинеколога при получении медсправки для замены «прав». В чем заключается истинный смысл этого требования, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Прежде чем допустить водителя к управлению транспортным средством, сотрудники ГИБДД в обязательном порядке проверяют медицинские справки, подтверждающие, что «кандидат» не имеет никаких отклонений по части здоровья. И вряд ли у кого-то возникает вопрос, зачем это нужно. Больной шофер — это серьезная угроза для других участников дорожного движения.
В список врачей, составленный Минздравом, входят восемь или девять специалистов — в зависимости от того, кто проходит обследование: мужчина или женщина. Он включает в себя хирурга, дерматовенеролога, офтальмолога, оториноларинголога, невропатолога, терапевта, а также нарколога и психиатра. Женщинам же, чтобы получить заветный документ, нужно дополнительно посетить гинеколога.
Ознакомившись со списком докторов, многие дамы задаются вопросом, зачем же их направляют к гинекологу. И действительно, как сбой менструального цикла или молочница могут помешать управлению автомобиля? Конкретно эти недуги — никак. Но ведь помимо них, существует множество других опасных заболеваний, ни чуть не уступающих той же слепоте или глухоте.
Вот, к примеру, внематочная беременность или апоплексия яичника. Эти крайне малоприятные «расстройства» в один ужасный день дают о себе знать резкой болью в районе живота, головокружением, тошнотой, предобморочными настроениями. А теперь представьте, что будет, если все эти явления настигнут женщину в тот момент, когда она будет за рулем…
Кстати, в Постановлении Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» ни слова о «женских» заболеваниях нет. Однако в документе упоминаются абстрактные «болячки», вызывающие нарушения вестибулярного аппарата, головокружения или нистагм (тремор глаза), к коим и относятся многие дамские недуги.
Добавим, что сегодня получить справку формы 083/у — а в простонародье водительскую — гражданин может как в государственном медучреждении, так и в коммерческом. Главное, чтобы у фирмы была лицензия на выдачу этого документа. Для прохождения медосмотра необходимо иметь при себе паспорт, военный билет (как для мужчин, так и для военнообязанных женщин), а также водительское удостоверение.