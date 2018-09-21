Первый тест-драйв нового Geely Emgrand 7: бить будете?

Фото: АвтоВзгляд
Бюджетный седан Geely Emgrand 7 продавался у нас с позавчерашним фейслифтом 2016 года. Потом был ещё один, который нас миновал. И вот, наконец, свершилось — китайско-белорусское авто с третьим по счету рестайлингом амбициозно приехал в Россию. Портал «АвтоВзгляд» испытал новинку до старта продаж, и готов поделиться впечатлениями.
Денис Филатов

Для начала о ценах. Точнее о том, какими их видим мы, китайцы и ожидают фанаты. Дореформенный седан стоил от 649 000 рублей до 799 000 рублей. Он длиннее, шире и ниже Lifan Solano II с ценником от 679 900 ₽ до 809 900 ₽, а также длиннее и шире седана Lada Vesta, цены на который варьируются в том же диапазоне, что и у Geely. В прицел попадают и корейцы со своими «Риослярисами», а так же французы с Renault Logan. Ожидается, что небрежную китайскую пощёчину получит каждый из этого списка. Но есть ли чем бить?

Не сказать, что Emgrand похорошел, значит соврать. Впрочем, сбоку, кажется, седан совершенно не изменился. Зато радиаторная решетка и бамперы точно новые. Задние фонари получили россыпь светодиодов, а в вечернее время владельцы новоиспеченного «азиата» с белорусским акцентом будут наслаждаться светом мощной линзованной оптики.

Гораздо больше переделок в салоне, куда попадаешь благодаря системе бесключевого доступа, не вынимая ключ-брелок из кармана. Передняя панель выполнена в стиле кроссовера Geely Atlas — здесь столь же широкая посеребренная, но более фактурная декоративная накладка и узнаваемая форма центральных воздуховодов. Кресла, обитые экокожей с аккуратной белой прострочкой, довольно удобны, и имеют замысловатую форму. Их профиль ближе к спортивному, потому как боковая поддержка весьма развита и вполне рабочая. В нашем случае регулировки ручные, но в топовых комплектациях обязательно появятся и электрические.

Мультимедийный комплекс отличается от того, что мы видели в «Атласе», и уж тем более от того, что предлагал дореформенный седан. Огромный цветной экран, сносная графика и даже управляющий процессор и тачскрином не «тупят» — перелистывание меню происходит быстро и без запинок, а прокрутка контактов записной книги и вовсе стремительная. Отдельно жмем краба китайским братьям за звук, чье качество оказалось неожиданно хорошим. А вот изображение, увы, оценить не удалось. Наш седан не оснащен камерой заднего вида. Но её так же, как и электрорегулировки обещают в более дорогих версиях.

Управление мультимедиа — а-ля премиальное, цифровое. Не скажу, что это удобно. Гораздо лучше, когда есть традиционные «крутилки», регулирующие уровень громкости и помогающие искать нужную радиостанцию. В отсутствии последних, я то и дело хватался за ручку увеличения мощности однозонного климат-контроля. Да, есть интерфейс аудиосистемы на руле, но ведь, как всегда, хочется большего.

Панель приборов выглядит стильно, а считывать аналоговую информацию удобно. Все остальные показатели бортовой компьютер выдает через контрастный и четкий ЖК-дисплей. Правда, со странностями. Система мониторинга состояния шин выводит нам не только температуру каждого колеса, как в «Формуле-1», но и давление в нём. Правда, зачем-то в килопаскалях. Для тех, кто не знает о чём речь, скажем, что это целых три цифры, которые, пока не привыкнешь, придется переводить в «бары» — Google в помощь. Да и среднего расхода топлива на сотню компьютер не рассчитывает, ограничиваясь лишь бесполезным моментальным.

Хваткий руль усечён к низу. Что это: китайцы опять намекают на спортивность? Как по мне, так лучше бы сделали регулировку по вылету. И полозья водительского кресла тоже не мешало бы продлить — водитель с ростом выше моих 186 см здесь вряд ли поместится. А вот зона остекления приличная. Если бы не широкие передние стойки, то и обзор был бы безукоризненным.

Галерка просторная, с ней в каком-нибудь таксопарке седан уверенно потянет на тариф «Комфорт». Спинки кресел имеют пологий наклон, а посредине их делит удобный подлокотник с подстаканниками. Ко всему прочему, в карманах дверей устроены вместительные ниши под бутылки с водой и всякую мелочевку.

Объем багажника седана — 680 литров. Сюда вполне поместится пара больших чемоданов и ещё останется место для рюкзака или спортивной сумки. При необходимости объем грузового отделения можно увеличить, сложив спинки заднего ряда. Так что лыжникам и сноубордистам рекомендуется. Багажный отсек отпирается и из салона, и с брелока. Есть даже рычажок отпирания крышки изнутри — в 90-х бы такой примочке явно позавидовали. А вот чтобы захлопнуть крышку, придется запачкать руки. Никакой специальной ручки для этого не предусмотрено.

Под капотом нашего седана притаился новый бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, выдающий 133 л. с. Мотор пришел на смену 129-сильному «атмосфернику», на чей аппетит были жалобы от потребителей. В пару ему, по старой китайской традиции, дали вариатор. Как это повлияло на расход и повлияло ли, сказать не беремся, а лишь напомним, что средний показатель убывания топлива борткомпьютер не считает и не показывает. Но в чем мы абсолютно точно убедились, так это в том, что моторчик не даст скучать владельцу Geely Emgrand 7.

Напористости и рвения в движке, как у первоклашки 1 сентября, не подозревающего о том, куда он попал на ближайшие 11 лет. Агрегат тяговит, и на городских скоростях даст фору более объемистым собратьям. Скоростной спринт до следующего светофора, выезд на трассу, и… — снова браво!

Под педалью газа есть неплохой запас тяги, что позволяет седану с легкостью поддерживать высокий темп движения потока, лавировать в нем, перестраиваться и обгонять. А случись оттормозиться, то и здесь авто не спасует — педаль тормоза короткоходная, а колодки срабатывают не от хода педали, а от прикладываемого к ней усилия, которое весьма удобно дозировать. А вот тот самый усеченный к низу руль своей спортивной формы не оправдал — легкий, размытый в околонулевой зоне и со слабой обратной связью.

Между тем, вариатор вызвал не столь однозначные эмоции. Порой на старте он не позволяет двигателю полностью реализовать свой потенциал. С места «Эмгранд» трогается с задержкой. Когда выезжаешь на оживленный перекресток и тебе нужно быстро встроиться в небольшой «просвет» между движущимися автомобилями, задумчивость CVT слегка нервирует. Впрочем, сделаем поправку на то, что у нас в руках первый российский экземпляр Geely Emgrand 7, и в дальнейшем настройки коробки передач должны откалибровать.

Зато к подвеске претензий никаких. Что-что, а уж ее китайцы делать бронебойной научились. Вот и у Geely Emgrand 7 она приспособлена не только к асфальту, но и к их остаткам. Разбитая дорога, ухабы, «лежачие полицейские» — все «ходовке» нипочем. Подвеска ощущается целостной, плотной и вполне приятной в работе. Да и комфорта ей не занимать.

Что ж, дать хорошую затрещину конкурентам, особенно китайским, этому седану есть чем. А чтобы оплеуха получилась увесистой, китайцам было бы неплохо попасть в тот же ценовой диапазон, что предлагал россиянам прежний Emgrand 7.

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21 сентября 2018
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