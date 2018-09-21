Первый тест-драйв нового Geely Emgrand 7: бить будете?

Для начала о ценах. Точнее о том, какими их видим мы, китайцы и ожидают фанаты. Дореформенный седан стоил от 649 000 рублей до 799 000 рублей. Он длиннее, шире и ниже Lifan Solano II с ценником от 679 900 ₽ до 809 900 ₽, а также длиннее и шире седана Lada Vesta, цены на который варьируются в том же диапазоне, что и у Geely. В прицел попадают и корейцы со своими «Риослярисами», а так же французы с Renault Logan. Ожидается, что небрежную китайскую пощёчину получит каждый из этого списка. Но есть ли чем бить?

Не сказать, что Emgrand похорошел, значит соврать. Впрочем, сбоку, кажется, седан совершенно не изменился. Зато радиаторная решетка и бамперы точно новые. Задние фонари получили россыпь светодиодов, а в вечернее время владельцы новоиспеченного «азиата» с белорусским акцентом будут наслаждаться светом мощной линзованной оптики.