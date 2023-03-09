Беспилотные транспортеры, лодки-вездеходы, солнечные АКБ — чем удивила ведущая «охотничья» выставка страны

Высокий представительский статус нынешнему «рыболовно-охотничьему» форуму придает уже тот факт, что он проводился при официальной поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, а также под патронатом правительственных структур Москвы. Понятно, что многие производители сопутствующих товаров и услуг стремятся попасть сюда и продемонстрировать свои новейшие разработки в области туризма, рыболовства и охоты.
Своим ходом по болотам
Что касается транспортного раздела выставки, то он из года в год является одним из самых посещаемых. Несмотря на экономический спад, в нашей стране спрос на сезонные транспортные средства остается достаточно высоким, в том числе на квадроциклы, которые занимали солидную часть экспозиций.
Среди них заметно выделялись «бигфуты» — модели мотовездеходов на колесах-пневматиках (в том числе водоплавающие), как, например, Hunter−5 VTG, который по достоинству оценят любители экстремального отдыха. На нем установлен мощный, 750-кубовый бензиновый двигатель, «неубиваемая» подвеска на основе автомобильных узлов, а также роботизированная КП с электронным селектором режимов трансмиссии.
К слову, в сегменте колесных вездеходов отметились и необычные новинки. Так, здесь впервые широкой публике показали одну из версий дистанционно управляемого колесного снегоболотохода «Калужанин» (см. фото выше).
Эта уникальная платформа с гидроприводом на все колеса, оснащенная 35-сильным мотором, способна легко везти на себе до тонны полезного груза. Причем выполнять такую работу она может даже в автономном режиме, двигаясь самостоятельно по заданному маршруту. Неудивительно, что при таких возможностях новинки к ней сразу же проявили интерес представители МЧС и других структур.
На траках по буеракам
Большой успех у посетителей имели и гусеничные вездеходы. Среди этих аппаратов стоит отметить многоместный водоплавающий транспортер серии «Пластун», обладающий сверхвысокой проходимостью. Ни водная преграда, ни болотистая местность, ни глубокий снег или овраг такому вездеходу не помеха — эти препятствия он преодолевает, что называется, с ходу, развивая на ровных покрытиях скорость до 40 км/ч.
«Пластун» оснащается независимой длинноходной подвеской, что позволяет уверенно и комфортно преодолевать буераки. Одним словом, настоящая мечта охотников и рыболовов, идущих к заветной цели по полному бездорожью.
Транспортную тематику нынешней выставки нельзя рассматривать без разнообразных плавательных средств, коих здесь тоже было достаточно. Самые распространенные — это надувные и пластиковые лодки различного пошиба, плоты и катера. Были здесь и довольно оригинальные экспонаты, как, например, отечественные аэролодки различных модификаций, оснащенные воздушно-винтовым движителем. Как оказалось, подобные плавсредства пользуются у нас большим успехом, ведь они выгодно отличаются от снегоходов или катеров всесезонностью и проходимостью.
Полет по снегу
Так, например, даже зимой при наличии снега на них можно выбраться на берег и своим ходом добраться до гаражного бокса. Днище у таких катеров имеет высокопрочное пластиковое «бронирование», что позволяет с комфортом вести лодку не только по воде, включая мелководье, но и по заснеженному или ледовому покрытию. Кстати, при полной загрузке такого плавательного средства оно на снегу способно развивать скорость до 100 км/ч. Для рыбалки и путешествий в хорошей компании по дальним рекам или озерам — самое то.
Очевидно, что для обслуживания всего этого колесного и водоплавающего богатства требуется и соответствующее оборудование, которое также в изобилии демонстрировалось на выставке. Так, например, большой интерес посетителей вызвал новый внедорожный компрессор повышенной мощности SPEC−500C бренда Berkut, ориентированный на эксплуатацию даже в экстремальных условиях.
Сами производители позиционируют новинку как портативную пневмосистему, поскольку ее основу составляют два спаренных между собой компрессора, интегрированных в ударопрочный кейс. Такой тандем, создавая максимальное давление до 10,5 атм., обладает высокой производительностью (до 180 л/мин), что неудивительно — его мощность на максимуме достигает 700 Вт.
Работа в режиме non-stop
Понятно, что при таких параметрах сам агрегат подключают мощными «крокодилами» напрямую к аккумулятору, зато при этом он способен работать непрерывно, без ограничения времени. Во избежание перегрева, устройство оборудовано кулером, поэтому беспокоиться о том, что компрессор может выйти из строя, не стоит. К тому же насосы пневмосистемы снабжены фильтрами, что предохраняет ее от попадания пыли и грязи.
В числе прочих достоинств SPEC−500C — длинный морозостойкий армированный шланг с быстроразъемным соединением, пистолет с точным манометром для накачки шин автомобиля, а также набор адаптеров и насадок, позволяющих накачивать лодки, рафты или сапборды.
В завершение обзора вкратце отметим и стенды с походными аксессуарами и специальным снаряжением, делающие активный отдых водных- и автопутешественников более комфортным и безопасным. Здесь наряду с иностранными фирмами все чаще выставляются отечественные производители, чьи товары по своим потребительским характеристикам иногда превосходят лучшие зарубежные аналоги.
Взять, к примеру, специальные смазки для аккумуляторных электропил. Такими «резаками» сегодня пользуются многие охотники, рыболовы или экстремалы off-road на внедорожных вылазках. И если ранее смазки для них поступали только из-за рубежа, то теперь их производят и у нас.
Инструмент уже не подведет
Так, в рамках деловой программы выставки российский бренд Ruseff анонсировал всесезонное масло, специально разработанное для обработки режущих цепей и «трансмиссии» всех современных электро- и бензопил. Продукт имеет хорошо сбалансированный по своим свойствам состав, изготовленный на минеральной основе с добавлением особого пакета присадок.
Подобный симбиоз гарантирует качественную работу инструмента даже в экстремальных походных условиях. К тому же у нового масла оптимизированы показатели вязкости, что крайне важно для автоматизированной смазки цепи и предотвращения ее растяжения в процессе длительной работы.
А еще среди аксессуарных новинок выставки экспертами портала «АвтоВзгляд» было отмечено несколько оригинальных приборов, обеспечивающих питание мобильной электротехники и прочей походной электронной аппаратуры. Среди них — пускозарядные устройства, оснащенные инверторами напряжения, а также походные зарядные агрегаты на основе солнечных батарей.
В сравнении с аналогами их панели готовы похвастаь увеличенной площадью свето-преобразователей, а состыкованный с ними накопительный аккумулятор имеет адаптированный интерфейс, рассчитанный для работы с различными типами электронных приборов, включая компактную бытовую технику.