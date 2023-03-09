Беспилотные транспортеры, лодки-вездеходы, солнечные АКБ — чем удивила ведущая «охотничья» выставка страны

Высокий представительский статус нынешнему «рыболовно-охотничьему» форуму придает уже тот факт, что он проводился при официальной поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, а также под патронатом правительственных структур Москвы. Понятно, что многие производители сопутствующих товаров и услуг стремятся попасть сюда и продемонстрировать свои новейшие разработки в области туризма, рыболовства и охоты.

Своим ходом по болотам

Что касается транспортного раздела выставки, то он из года в год является одним из самых посещаемых. Несмотря на экономический спад, в нашей стране спрос на сезонные транспортные средства остается достаточно высоким, в том числе на квадроциклы, которые занимали солидную часть экспозиций.

Среди них заметно выделялись «бигфуты» — модели мотовездеходов на колесах-пневматиках (в том числе водоплавающие), как, например, Hunter−5 VTG, который по достоинству оценят любители экстремального отдыха. На нем установлен мощный, 750-кубовый бензиновый двигатель, «неубиваемая» подвеска на основе автомобильных узлов, а также роботизированная КП с электронным селектором режимов трансмиссии.