Дело в петле: «модернизируем» слабый стандартный трос для буксировки машины

Обыкновенный водитель, использующий транспортное средства для перемещения из одной точки в другую, вспоминает про трос только в самый последний момент: когда машина уже глубоко увязла и вытянуть ее может только «спасатель». Будь то трактор или внедорожник, более успешный коллега или группа товарищей — понадобится трос. Есть ли он в багажнике? Надо посмотреть в наборе! Только вот найденное в стандартном комплекте вряд ли поможет: на тяжелом бездорожье штатная «веревка» скорее порвется и натворит дел, чем поможет выбраться. Так что же стоит добавить в штатное оснащение автомобиля, чтобы провести безопасную эвакуацию из «пампасов»?

Первое, что приходит на ум — толковый трос. Крепкий, надежный, рывковый — что растягивается, а после плавно вытаскивает пострадавшего на «твердую землю». Этот «товарищ» хотя и стоит немало, требует внимания — простой чистки и сушки после применения — но все же должен быть с собой всегда. Впрочем, он не является ключевым элементом конструкции.

Эвакуация или буксировка сопряжена с резкими рывками, в результате которых рвется не сам «штатный» трос, а его крюки. Практика показывает, что они сделаны из чего-то отдаленно напоминающего металл и выгибаются даже от легкого «применения» силы. После крюк ловко летит в лобовое стекло «буксируемого», нанося непоправимый вред здоровью, нервным клеткам и самому автомобилю. Подобный трос изначально не предполагает нагрузок, способствуя лишь краткосрочной буксировке по ровной дороге. Для бездорожья нужно кое-что посерьезнее.