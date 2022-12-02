Больше грязи: самые крутые российские бездорожники показали на выставке «Вездеходер»

Открывает выставку плавающий снегоболотоход «Лесник-Турист» в цветах МЧС. Это — так называемая бортоповоротная машина, управляемая рычагами, а не рулем. Кузов сделан из жесткого композита и, конечно же, он герметичный. То есть «Лесник» может плавать не только за счет огромных колес: если в них стравить воздух, вездеход не утонет. В движение «Туриста» приводит дизельный двигатель Quanchai QC480, который «подружили» с 5-ступенчатой «механикой» ВАЗ−2181. А цена суперпроходимца начинается от 4 590 000 рублей.

«Русак К8»

«Завод механических трансмиссий» привез в Москву поистине исполинский «восьмиколесник» — «Русак К8». В первую очередь он предназначен для нефтяников, газовиков и связистов, то есть для крупных компаний. Шестиметровая машина адаптирована к условиям Крайнего Севера, а шины сверхнизкого давления позволяют преодолевать глубокий снег и грязь. В движение «Русак» приводится известным «дизелем» Cummins объемом 2,8 л, развивающим 146 сил. В пару к нему приставлена 6-ступенчатая «механика».