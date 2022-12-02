Больше грязи: самые крутые российские бездорожники показали на выставке «Вездеходер»

Фото "АвтоВзгляд"
Хотя на дворе и кризис, но то, что увидел портал «АвтоВзгляд» в экспозиции «Вездеходер», состоявшейся в «Экспоцентре» на Красной Пресне, впечатляет. В двух павильонах организаторам удалось собрать много интересной техники, причем предназначенной для решения самых разных задач. Можно на охоту поехать, а можно отправиться и нефть добывать, а то и фронтовые победы. О самых интересных «проходимцах» — в нашем репортаже с «бездорожной» выставки…
Максим Гомянин

Открывает выставку плавающий снегоболотоход «Лесник-Турист» в цветах МЧС. Это — так называемая бортоповоротная машина, управляемая рычагами, а не рулем. Кузов сделан из жесткого композита и, конечно же, он герметичный. То есть «Лесник» может плавать не только за счет огромных колес: если в них стравить воздух, вездеход не утонет. В движение «Туриста» приводит дизельный двигатель Quanchai QC480, который «подружили» с 5-ступенчатой «механикой» ВАЗ−2181. А цена суперпроходимца начинается от 4 590 000 рублей.

«Русак К8»

«Завод механических трансмиссий» привез в Москву поистине исполинский «восьмиколесник» — «Русак К8». В первую очередь он предназначен для нефтяников, газовиков и связистов, то есть для крупных компаний. Шестиметровая машина адаптирована к условиям Крайнего Севера, а шины сверхнизкого давления позволяют преодолевать глубокий снег и грязь. В движение «Русак» приводится известным «дизелем» Cummins объемом 2,8 л, развивающим 146 сил. В пару к нему приставлена 6-ступенчатая «механика».

“Лесник-Турист”
Фото: "АвтоВзгляд"

BigBo

Этого симпатягу позиционируют как комфортное средство передвижения по любым покрытиям. У двухтонного вездехода действительно комфортабельный салон, широкая зона остекления, а в моторном отсеке трудится «дизель» Hyundai с отдачей 128 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

Shatun Prime

Владимирский «Шатун» отличается от конкурентов переломной рамой с гидравлическим приводом. Такое решение позволяет легко маневрировать, а руль крутить с минимальным усилием. Машину приводит в движение 4-цилиндровый японский «дизель» Kubota с отдачей в 44,3 л. с. Такой (кажется, что скромной) мощности хватает, чтобы запросто проехать через самое топкое болото или подняться на вертикальную ступеньку высотой более одного метра.

BigBo
Фото: "АвтоВзгляд"

«Север-Турист»

Этот агрегат создан для дальних путешествий. Он вмещает до 11 человек, либо в салон можно загрузить более тонны поклажи. При заказе доступно два двигателя: Toyota и Cummins. Мосты тут от легендарного ГАЗ−66, а «раздатка» — от Land Cruiser 80. Цена впечатляет: минимум 6 300 000 рублей.

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3 декабря 2022
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