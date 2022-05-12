«Воздушный» тест: что важно знать при выборе мощного компрессора для кроссовера

Напомним, что для накачки крупноразмерных покрышек специалисты рекомендуют использовать компрессоры повышенной производительности, как минимум, с показателем от 50 л/мин и выше. Это важно не только с точки зрения удобства пользованием тем или иным пневмонасосом, но и в части обеспечения его надежной и длительной работоспособности.

В этом плане для больших покрышек лучше подходят двухпоршневые компрессоры, отличающиеся от однопоршневых аналогов более высоким КПД. Когда мы с коллегами из портала «АвтоПарад» решили провести тест «двухпоршневиков», нам удалось найти всего четыре изделия. Все они — модели российских брендов. Это Airline Х5, «Качок К90х2С», Berkut SPEC−19 и «Агрессор AGR−75».

Немного о тестировании

Проверка электронасосов проводилась на редакционном кроссовере Santa Fe, «обутый» в шины типоразмера 235/60 R16. В числе измеряемых параметров фигурировали потребляемый ток, время накачивания спущенного колеса, а также погрешность показаний встроенного манометра.

В ходе теста давление воздуха в шине перед каждым замером опускалось до 1 Атм (оно фиксировалось эталонным манометром), после чего испытуемый образец должен был поднять его до нормативного значения 2,2 Атм. Результаты теста и краткие описания каждого двухпоршневого компрессора приведены ниже. Ориентировочные розничные цены были взяты по состоянию на конец апреля. Они, кстати, за время проведения теста успели заметно снизиться на всех маркетплейсах.