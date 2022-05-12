«Воздушный» тест: что важно знать при выборе мощного компрессора для кроссовера

И это особенно актуально для владельцев кроссоверов и полноприводных городских внедорожников. Как известно, парк этих автомобилей за последние годы в нашей стране заметно вырос. Соответственно, выросли и продажи «крупных» покрышек с посадочными размерами от 16 до 20 дюймов.
Но сегодняшние проблемы с поставками запчастей, а также различных автомобильных аксессуаров, спровоцированные антироссийскими санкциями, могут затронуть и такой их сегмент, как компрессоры для накачки шин. По оценкам ряда экспертов, в этом сезоне можно ожидать заметное увеличение спроса на эти устройства в начале лета с последующим появлением дефицита на них. Стоит, одним словом, поторопиться с покупкой. Но что выбрать?
Эксперты портала «АвтоВзгляд» сравнили эксплуатационные возможности нескольких модификаций автомобильных двухпоршневых компрессоров повышенной производительности.
Напомним, что для накачки крупноразмерных покрышек специалисты рекомендуют использовать компрессоры повышенной производительности, как минимум, с показателем от 50 л/мин и выше. Это важно не только с точки зрения удобства пользованием тем или иным пневмонасосом, но и в части обеспечения его надежной и длительной работоспособности.
В этом плане для больших покрышек лучше подходят двухпоршневые компрессоры, отличающиеся от однопоршневых аналогов более высоким КПД. Когда мы с коллегами из портала «АвтоПарад» решили провести тест «двухпоршневиков», нам удалось найти всего четыре изделия. Все они — модели российских брендов. Это Airline Х5, «Качок К90х2С», Berkut SPEC−19 и «Агрессор AGR−75».
Немного о тестировании
Проверка электронасосов проводилась на редакционном кроссовере Santa Fe, «обутый» в шины типоразмера 235/60 R16. В числе измеряемых параметров фигурировали потребляемый ток, время накачивания спущенного колеса, а также погрешность показаний встроенного манометра.
В ходе теста давление воздуха в шине перед каждым замером опускалось до 1 Атм (оно фиксировалось эталонным манометром), после чего испытуемый образец должен был поднять его до нормативного значения 2,2 Атм. Результаты теста и краткие описания каждого двухпоршневого компрессора приведены ниже. Ориентировочные розничные цены были взяты по состоянию на конец апреля. Они, кстати, за время проведения теста успели заметно снизиться на всех маркетплейсах.
Компрессор Berkut SPEC−19
Модель с индексом SPEC−19 от популярного бренда Berkut — новинка нынешнего сезона. Это единственный участник теста, оснащенный цифровым манометром с функцией «автостоп»: при достижении заданного давления компрессор сам отключается. Аппарат имеет интуитивно понятное управление, запитывается через прикуриватель и отличается пониженным энергопотреблением (ток во время работы — не более 13 А).
В числе плюсов SPEC−19 — клапан-дефлятор на шланге (он позволяет сбросить давление в шине, например, при перекачке), а также яркий светодиодный фонарь и пластиковый кейс, позволяющий удобно пользоваться компрессором, не вынимая его оттуда. В качестве некоторого минуса этой технологичной новинки отметим ее цену.
Страна-производитель — Китай
Производительность, л/мин — 49
Максимальное давление, Атм — 7
Макс. потребляемый ток, А — 13
Время накачки шины — 0:01:59
Длина воздушного шланга, м — 0,75
Длина провода питания, м — 3,0
Компрессор Airline Х5
Данная модель, по неподтвержденным данным, выпускается в новом дизайне, однако в продаже еще встречается в прежнем. В ходе испытаний компрессор подкачал 16-дюймовую шину «паркетника» довольно динамично, опередив на несколько секунд всех прочих участников. При этом потребляемый ток не превысил 13,5 Ампер. Это, в общем-то, неплохо.
Но вот максимальный ток заявлен на уровне 18 A. И подключение в прикуриватель при таком токе может быть опасно для бортовой сети. У Airline Х5 есть и другие минусы. Это короткий шланг и манометр, вмонтированный в корпус, из-за чего при работе прибор сильно завышает давление (на 0,2—0,3 Атм). Приходится то и дело выключать компрессор, чтобы не перекачать лишнего, ведь дефлятора для сброса воздуха тут нет! Как нет и сменного предохранителя на силовом кабеле. Видимо, поэтому и цена у Х5 немного ниже, чем у прочих образцов.
Страна-производитель — Китай
Производительность, л/мин — 50
Максимальное давление, Атм — 7
Макс. потребляемый ток, А — 18
Время накачки шины — 0:01:49
Длина воздушного шланга, м — 0,75
Длина провода питания, м — 3,0
Компрессор «Качок К90х2С»
Модель К90х2С от бренда «Качок» также хорошо известна российским водителям. Устройство имеет несколько достоинств. В их числе — работа от прикуривателя, длинный (5.5 м) воздушный шланг со встроенным манометром и дефлятором, удобная сумка-чехол и довольно умеренная для такой комплектации цена. Для защиты от перегрузок по току цепи питания К90х2С защищены плавким сменным предохранителем 15A. Радиаторы и крышки поршневых камер сделаны из алюминиевого сплава, снижающего тепловую нагрузку, что, безусловно, продлевает его ресурс. Результат у «качка» очень близок к соперникам, хотя производитель в паспорте заявляет достаточно высокую производительность в 57 л/мин.
Страна-производитель — Китай
Производительность, л/мин — 57
Максимальное давление, Атм — 10
Макс. потребляемый ток, А — 14
Время накачки шины — 0:01:56
Длина воздушного шланга, м — 5,5
Длина провода питания, м — 3,0
Компрессор «Агрессор AGR−75»
Если сравнивать двухпоршневой «Агрессор» с другими участниками теста, то у него к ряду свойств самое время добавлять слово «самый». Согласно заявленным параметрам, AGR−75 — это самый производительный, самый энергоемкий, самый габаритный, тяжелый и, к тому же, самый дорогой НАСОС.
Кроме того, у него самый длинный (8м) воздушный шланг с дефлятором. Но есть у аппарата и другой эксплуатационный минус — необходимость прямого подключения к клеммам АКБ из-за большого тока потребления, что явно добавляет хлопот при его использовании. И еще: у экспертов возникли сомнения относительно реальных «способностей» AGR−75: он по скорости подкачки спущенной шины показал лишь второй результат, уступив куда менее производительному Airline Х5. Поэтому заявленные 75 л/мин под большим вопросом.
Страна-производитель — Китай
Производительность, л/мин — 75
Максимальное давление, Атм — 10
Макс. потребляемый ток, А — 30
Время накачки шины — 0:01:52
Длина воздушного шланга, м — 8,0
Длина провода питания, м — 2,4
Подведем итоги
Все технические показатели протестированных двухпоршневых компрессоров, включая результаты их измерений, эксперты отразили в отдельной сводной таблице. Что дает возможность лучше визуализировать сопоставление данных.
Так, например, если ориентироваться на такой показатель, как скорость подкачки кроссоверных шин, можно сделать вывод, что здесь все проверенные образцы примерно одинаковы. Разница в показателях составляет не более десятка секунд, что совершенно не критично при покупке конкретного аппарата. Да и погрешность измерения встроенных манометров тоже у всех приборов находится в пределах нормы.
Для автовладельцев куда важнее является перечень функциональных возможностей, удобство пользования и, конечно же розничная цена того или иного компрессора. А какой из них предпочесть — это, как говорится, каждый решает самостоятельно, ориентируясь на свои предпочтения и кошелек.
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