Живучий «утопленник»: как превратить квадроцикл в подводную лодку

Воздухозаборные трубки, выведенные на уровень руля мотовездехода — это не штатное оборудование. А посему, если квадрик у вас свежекупленный, то не видать вам гарантии производителя, как собственных ушей, ведь с точки зрения дилера, осуществляющего постпродажную поддержку техники, шноркели есть ни что иное, как вмешательство в конструкцию и нарушение заводской спецификации изделия.

Губительный тюнинг

Конечно, можно поспорить, дескать, такая доработка не вредит, а напротив — улучшает параметры «четырехколесного друга», так как при форсировании глубоких луж и мелких речушек исключается попадание воды в движок и вариатор. От части это правда. Но если при установке «хоботов» стыковочные швы не были должным образом загерметизированы, то при первом же погружении водичка окажется в системе, намочит воздушный фильтр, он в свою очередь раскиснет, порвется и пыль пойдет в камеру сгорания. Итог печален: через пару километров валящий из выхлопушки сизый дым намекнет на необходимость капремонта мотора.

Впрочем, загубить двигатель можно и с герметично спаянными шноркелями. Ведь неверно подобранный диаметр выносных воздухозаборников приводит к неправильному образованию топливо-воздушной смеси (из-за трубы слишком малого диаметра смесь будет слишком богатой). Нагар от полностью несгоревшего топлива осядет толстым слоем и на свече и на седлах клапанов, что рано или поздно приведет к серьезной поломке мотора.