Живучий «утопленник»: как превратить квадроцикл в подводную лодку

Воздухозаборные трубки, выведенные на уровень руля мотовездехода — это не штатное оборудование. А посему, если квадрик у вас свежекупленный, то не видать вам гарантии производителя, как собственных ушей, ведь с точки зрения дилера, осуществляющего постпродажную поддержку техники, шноркели есть ни что иное, как вмешательство в конструкцию и нарушение заводской спецификации изделия.
Губительный тюнинг
Конечно, можно поспорить, дескать, такая доработка не вредит, а напротив — улучшает параметры «четырехколесного друга», так как при форсировании глубоких луж и мелких речушек исключается попадание воды в движок и вариатор. От части это правда. Но если при установке «хоботов» стыковочные швы не были должным образом загерметизированы, то при первом же погружении водичка окажется в системе, намочит воздушный фильтр, он в свою очередь раскиснет, порвется и пыль пойдет в камеру сгорания. Итог печален: через пару километров валящий из выхлопушки сизый дым намекнет на необходимость капремонта мотора.
Впрочем, загубить двигатель можно и с герметично спаянными шноркелями. Ведь неверно подобранный диаметр выносных воздухозаборников приводит к неправильному образованию топливо-воздушной смеси (из-за трубы слишком малого диаметра смесь будет слишком богатой). Нагар от полностью несгоревшего топлива осядет толстым слоем и на свече и на седлах клапанов, что рано или поздно приведет к серьезной поломке мотора.
Размер «дупла» имеет значение
Вариатор так же будет страдать из-за недостаточного диаметра шноркеля, поскольку нарушается его охлаждение. Готовьтесь к частому обрыву ремня, изнашиванию грузиков трансмиссии, а со временем непременно потекут сальники. И чтобы не загубить «варик», входной и выходной шноркель его системы охлаждения должны быть одинаковыми с минимально возможным диаметром трубы 55 мм, а в идеале идеале — 63 мм.
Кроме того, шноркеление квадроцикла без выведения радиатора наверх не имеет никакого смысла, ибо нырок в глубокую лужу приведет к тому, что соты теплообменника забьются грязью, что неизбежно приведет к перегреву «пламенного сердца». И вместе с тем, установка выноса радиатора — это еще одно вмешательство в конструкцию квадрика, а значит еще один повод для дилера снять вас с гарантии. Почему?
Да потому, что подобный «улучшайзинг» — красноречивое свидетельство того, что на этом вездеходе ездит не девочка за хлебушком по дачному поселку, а отмороженный на всю голову квадроманьяк по болотам. Так что если есть шноркель, значит владелец «квадрата» регулярно и с удовольствием показывает технике, где раки зимуют.
Неудачное вложение
Кстати, по этой же причине и на вторичном рынке ATV со шноркелями и продаются дольше, и стоят в среднем на 20—30 процентов дешевле точно таких же экземпляров в стоковой комплектации. И это при том, что на подобный тюнинг было потрачено минимум 25—30 тысяч рублей. Такой вот парадокс: вложенные в квадроцикл деньги обесценивают его.
…Так шноркелить или нет? Тут, безусловно, решать только вам, но если гарантия для вас не пустой звук и вы очень на нее рассчитываете, то выносные воздухозаборники однозначно не для вас.
Ну а коли в вашем дачном гараже «бэушка» или в бесплатный ремонт по гарантии вы не верите, то шноркели могут оказаться вполне полезной вещью, благодаря которой вы значительно расширите внедорожные возможности своего квадроцикла.