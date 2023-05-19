Живучий «утопленник»: как превратить квадроцикл в подводную лодку

Фото avtovzglyad.ru
Проходимости квадроциклам не занимать. И если такой аппарат имеется в вашем загородном гараже, то вы — вполне себе счастливый дачник! А уж если ваш «проходимец» оборудован шноркелями, позволяющими играючи брать водные преграды (а это отдельный вид удовольствия), то вам и вовсе можно позавидовать,. Впрочем, если подходить к вопросу шноркелей объективно, то вреда от них больше, чем пользы, и вот почему…
Артем Князев

Воздухозаборные трубки, выведенные на уровень руля мотовездехода — это не штатное оборудование. А посему, если квадрик у вас свежекупленный, то не видать вам гарантии производителя, как собственных ушей, ведь с точки зрения дилера, осуществляющего постпродажную поддержку техники, шноркели есть ни что иное, как вмешательство в конструкцию и нарушение заводской спецификации изделия.

Губительный тюнинг

Конечно, можно поспорить, дескать, такая доработка не вредит, а напротив — улучшает параметры «четырехколесного друга», так как при форсировании глубоких луж и мелких речушек исключается попадание воды в движок и вариатор. От части это правда. Но если при установке «хоботов» стыковочные швы не были должным образом загерметизированы, то при первом же погружении водичка окажется в системе, намочит воздушный фильтр, он в свою очередь раскиснет, порвется и пыль пойдет в камеру сгорания. Итог печален: через пару километров валящий из выхлопушки сизый дым намекнет на необходимость капремонта мотора.

Впрочем, загубить двигатель можно и с герметично спаянными шноркелями. Ведь неверно подобранный диаметр выносных воздухозаборников приводит к неправильному образованию топливо-воздушной смеси (из-за трубы слишком малого диаметра смесь будет слишком богатой). Нагар от полностью несгоревшего топлива осядет толстым слоем и на свече и на седлах клапанов, что рано или поздно приведет к серьезной поломке мотора.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Размер «дупла» имеет значение

Вариатор так же будет страдать из-за недостаточного диаметра шноркеля, поскольку нарушается его охлаждение. Готовьтесь к частому обрыву ремня, изнашиванию грузиков трансмиссии, а со временем непременно потекут сальники. И чтобы не загубить «варик», входной и выходной шноркель его системы охлаждения должны быть одинаковыми с минимально возможным диаметром трубы 55 мм, а в идеале идеале — 63 мм.

Кроме того, шноркеление квадроцикла без выведения радиатора наверх не имеет никакого смысла, ибо нырок в глубокую лужу приведет к тому, что соты теплообменника забьются грязью, что неизбежно приведет к перегреву «пламенного сердца». И вместе с тем, установка выноса радиатора — это еще одно вмешательство в конструкцию квадрика, а значит еще один повод для дилера снять вас с гарантии. Почему?

Да потому, что подобный «улучшайзинг» — красноречивое свидетельство того, что на этом вездеходе ездит не девочка за хлебушком по дачному поселку, а отмороженный на всю голову квадроманьяк по болотам. Так что если есть шноркель, значит владелец «квадрата» регулярно и с удовольствием показывает технике, где раки зимуют.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Неудачное вложение

Кстати, по этой же причине и на вторичном рынке ATV со шноркелями и продаются дольше, и стоят в среднем на 20—30 процентов дешевле точно таких же экземпляров в стоковой комплектации. И это при том, что на подобный тюнинг было потрачено минимум 25—30 тысяч рублей. Такой вот парадокс: вложенные в квадроцикл деньги обесценивают его.

…Так шноркелить или нет? Тут, безусловно, решать только вам, но если гарантия для вас не пустой звук и вы очень на нее рассчитываете, то выносные воздухозаборники однозначно не для вас.

Ну а коли в вашем дачном гараже «бэушка» или в бесплатный ремонт по гарантии вы не верите, то шноркели могут оказаться вполне полезной вещью, благодаря которой вы значительно расширите внедорожные возможности своего квадроцикла.

квадроциклы, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, туризм, мототехника, тюнинг
19 мая 2023
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