Нет худа без добра: локализация комтранса в нашей стране набирает обороты

Российский кризис автопродаж в минувшем году жестче всего отразился на производстве и реализации коммерческого транспорта. Продажи не просто упали, а рухнули во всех его сегментах. «Меньше» всего досталось «легким» представителям отрасли (LCV) — по сравнению с годом прошлым фиксируется снижение примерно на 15%. По среднетоннажникам (MCV) ударило сильнее — потери составляют не менее 50%. Наиболее резкое падение зафиксировано в категории тяжелых грузовых автомобилей (HCV), где объемы упали почти на 60%. Однако нет худа без добра — в итоге всех пертурбаций растет локализация производства грузовой техники. Насколько и как, выяснил портал «АвтоВзгляд» с помощью отраслевого специалиста.

Чтобы эффективно оценить степень локализации производства коммерческого транспорта в России, управляющий партнер компании «ААА Траксервис» Валерий Кузьмин предлагает взглянуть на бренды, которые сегодня занимают ведущие 10 позиций в рейтинге продаж.

Например, в многострадальном сегменте HCV по итогам уходящего 2025 года будут признаны локализованными в той или иной степени, по его мнению, более 50% проданных машин марок КамАЗ, ГАЗ, МАЗ, «Урал». В категориях LCV и MCV этот показатель будет на уровне 80-90% (рынок поделен между брендами КамАЗ, ГАЗ, УАЗ, «Соллерс», «Тонар» и другими).

Сопоставимый уровень в рейтинге продаж — больше 70% - покажут локализованные автобусы и прицепная техника, считает эксперт. Впрочем, у разных моделей из этого рейтинга уровень локализации будет существенно различаться: в одних случаях это все еще «полуотверточные» решения, в других — наоборот, почти полностью локализованная техника.

— С другой стороны, возникает закономерный вопрос, а как же повлияет на процесс углубления локализации повышение утилизационного сбора, — отмечает Кузьмин. — Однако сама тенденция уже обозначена четко и необратимо. И это в полной мере касается, в том числе, выпуска в нашей стране коммерческого транспорта. Цифры 2025 года, подтверждают такой вывод.

Учитывая утвержденную политику по индексации утильсбора до 2030 года и прочие административные механизмы, существенную долю присутствия на отечественном рынке сохранят лишь те компании, которые приняли решение о локализации. Другого формата не будет, — уверен собеседник портала «АвтоВзгляд».

И речь, конечно, не идет о том, что российская техника «безусловно лучше». Она будет просто безальтернативна, считает эксперт. В коммерческом сегменте, где целесообразность покупки определяет вопрос экономики, а не вкуса, импортная техника будет вытеснена, это только вопрос времени. Уже сейчас есть отечественные компании, занимающиеся глубокой локализацией или расширяющие собственные сегменты рынка. Причем локализация идет уже на уровне самостоятельной штамповки деталей, модернизации и интеграции локализованных ДВС, собственных мостов и других компонентов.

Собеседник портала «АвтоВзгляд» прогнозирует, что в течение трех лет именно компании, сделавшие ставку на предельно глубокую локализацию, займут весь внутренний рынок или, по крайней мере, кратно увеличат свою долю. Если, конечно, их не добьет высокая ставка рефинансирования и все тот же пресловутый утилизационный сбор. Но, как говорится, поживем — увидим...