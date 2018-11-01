Новый рекорд: УАЗ «Буханка» дважды пересекла экватор

Первый раз экватор был пересечен в Восточном полушарии в точке, расположенной в южноафриканском государстве Габон. Теперь это событие произошло уже в Западном полушарии в бразильском Манаусе.

Для кругосветки участники экипажа специально приобрели новенькую «Буханку», которая подверглась минимальным изменениям. Автомобиль оставил штатный 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 112 л. с., агрегатированный пятиступенчатой «механикой», и рессорную заводскую подвеску.

Но все же пришлось дополнительно поставить газобаллонное оборудование, блокировку заднего дифференциала, боевую внедорожную «резину», а также кондиционер, более удобные сиденья и надежную навигационную систему. Кроме того, путешественникам понадобилось кемпинговое снаряжение.

Автомобиль уже прошел 65 000 км и пересек территорию 53-х стран. За это время «УАЗик» сломался всего два раза, причем первый — при пробеге в 50 000 км. Путешествие еще не окончено: впереди США и Канада.