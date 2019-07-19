Спам от МЧС лишает граждан компенсаций за разбитые машины

Большинство москвичей в последнее время чуть ли не ежедневно получает на свои смартфоны «пугалки» от МЧС об ожидающихся погодных катаклизмах. А поскольку дожди и ветра уже больше месяца «гостят» в столичном регионе, обращать внимание на подобные SMS граждане практически перестали, раздраженно удаляя «спам». Между тем, полученный от МЧС рассылочный «мусор» не только засоряет смартфоны, но и лишает людей компенсационных выплат за ущерб, нанесенный стихией. В первую очередь тех несчастливцев, на машины которых во время непогоды падают деревья и у кого не оформлен полис КАСКО.
Многочисленные сайты-советчики в интернете убеждают, что компенсацию ущерба от упавшего на авто дерева можно легко и просто «стрясти» либо с коммунальщиков, либо с управляющей компании (УК) — в случае, когда дерево рухнуло на придомовой территории. Поскольку те не содержали свои зеленые насаждения в безопасном состоянии. А вот и нет! Полюбовно эти конторы ущерб за раздавленную деревом машину не платят, приходится идти в суд. А там юристы коммунальщиков ссылаются на 401-ю статью Гражданского Кодекса, толкующую про «обстоятельства непреодолимой силы» и часть 2 статьи 1083 того же ГК РФ.