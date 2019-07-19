Спам от МЧС лишает граждан компенсаций за разбитые машины

Последняя говорит, что «если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда… то в возмещении вреда может быть отказано»!

Причем, чуть ли не главным доводом в пользу их аргументации выступают… массовые рассылки с предупреждениями от МЧС! Мол, человек получил на телефон сообщение, что «в Москве ожидается дождь, гроза с усилением ветра до 15 м/с. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны». Получил «спам», но припарковал в этот день авто под деревом — значит сознательно подставил свое имущество под удар этих самых «обстоятельств непреодолимой силы». Сам виноват — никто тебе ничего не должен.

А между тем, на улицах столицы найти парковочное место без растущих поблизости деревьев практически невозможно. К тому же, во время обещанного ветра все остальные деревья в городе отнюдь не валились пачками на землю, грохнулось лишь одно и прямиком на машину. Это же явно указывает на то, что именно с этим растением было что-то не так и коммунальщики (либо УК) за этим не уследили.

Но, как известно, в Москве суды низших инстанций предпочитают вставать на сторону столичных чиновников, а не простых граждан. Поэтому справедливое возмещение за разбитое упавшим деревом авто придется получать, скорее всего, только через Верховный Суд. Да и то, при удачном стечении обстоятельств.