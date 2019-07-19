Спам от МЧС лишает граждан компенсаций за разбитые машины

МЧС чуть ли не ежедневно организует массовые SMS-рассылки, содержащие стандартные тексты-предупреждения о сильном ветре. Помимо заботы о безопасности граждан, существование этого «спама» имеет второе — куда более глубокое, как выяснил портал «АвтоВзгляд» — дно…
Максим Строкер

Большинство москвичей в последнее время чуть ли не ежедневно получает на свои смартфоны «пугалки» от МЧС об ожидающихся погодных катаклизмах. А поскольку дожди и ветра уже больше месяца «гостят» в столичном регионе, обращать внимание на подобные SMS граждане практически перестали, раздраженно удаляя «спам». Между тем, полученный от МЧС рассылочный «мусор» не только засоряет смартфоны, но и лишает людей компенсационных выплат за ущерб, нанесенный стихией. В первую очередь тех несчастливцев, на машины которых во время непогоды падают деревья и у кого не оформлен полис КАСКО.

Многочисленные сайты-советчики в интернете убеждают, что компенсацию ущерба от упавшего на авто дерева можно легко и просто «стрясти» либо с коммунальщиков, либо с управляющей компании (УК) — в случае, когда дерево рухнуло на придомовой территории. Поскольку те не содержали свои зеленые насаждения в безопасном состоянии. А вот и нет! Полюбовно эти конторы ущерб за раздавленную деревом машину не платят, приходится идти в суд. А там юристы коммунальщиков ссылаются на 401-ю статью Гражданского Кодекса, толкующую про «обстоятельства непреодолимой силы» и часть 2 статьи 1083 того же ГК РФ.

Последняя говорит, что «если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда… то в возмещении вреда может быть отказано»!

Причем, чуть ли не главным доводом в пользу их аргументации выступают… массовые рассылки с предупреждениями от МЧС! Мол, человек получил на телефон сообщение, что «в Москве ожидается дождь, гроза с усилением ветра до 15 м/с. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны». Получил «спам», но припарковал в этот день авто под деревом — значит сознательно подставил свое имущество под удар этих самых «обстоятельств непреодолимой силы». Сам виноват — никто тебе ничего не должен.

А между тем, на улицах столицы найти парковочное место без растущих поблизости деревьев практически невозможно. К тому же, во время обещанного ветра все остальные деревья в городе отнюдь не валились пачками на землю, грохнулось лишь одно и прямиком на машину. Это же явно указывает на то, что именно с этим растением было что-то не так и коммунальщики (либо УК) за этим не уследили.

Но, как известно, в Москве суды низших инстанций предпочитают вставать на сторону столичных чиновников, а не простых граждан. Поэтому справедливое возмещение за разбитое упавшим деревом авто придется получать, скорее всего, только через Верховный Суд. Да и то, при удачном стечении обстоятельств.

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19 июля 2019
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