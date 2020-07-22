Названа дата выхода на российский рынок нового Bentley Bentayga

Обновленный кроссовер можно узнать по более вертикальному расположению решетки радиатора. Светодиодные фары созданы в соответствии с матричной технологией управления головным светом.

Ветровое стекло Bentley Bentayga оснащено обогреваемыми стеклоочистителями со встроенными омывателями — в каждом из поводков находится по 22 форсунки.

Автомобиль получил крышку багажника во всю ширину кузова с новыми встроенными фонарями. Номерной знак теперь расположен в бампере. Колея задних колес расширена на 20 мм.

Машина приобрела новую центральную панель и рулевое колесо. Передняя панель в виде «крыльев» оснащена 10,9-дюймовым экраном. Новый цифровой дисплей сверхвысокого разрешения с динамическими графическими элементами может индивидуально настраиваться в соответствии с предпочтениями водителя.

Пространство для ног задних пассажиров увеличено на 100 мм.

Первым на рынке дебютирует Bentayga V8 с четырехлитровым бензиновым турбированным мотором мощность 550 л. с. и крутящий момент 770 Нм.