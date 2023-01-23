Побоку мороз: за новогодней форелью на кроссовере Subaru Outback

Так сложилось, что на новогодние каникулы в этом году пришлись мощные снегопады, сменившиеся затем морозами «под тридцатку». В процессе вылазок за рыбой во время этих погодных катаклизмов я не раз порадовался, что сижу за рулем правильного полноприводного «японца», а не какого-нибудь «китайца» с передними ведущими — из числа тех моделей, которые теперь называются «кроссоверами». Снегопады показали, что будь у меня автомобиль «недоприводный», большинство рыболовных планов оказались бы под угрозой. Ведь на рыбалку приходилось неоднократно выезжать с по колено занесенной снегом стоянки. Причем рано утром — задолго до появления на улице первых дворников с лопатами и спасительных тракторов.
Система 4х4 и изрядный клиренс Subaru Outback позволяли вырываться на оперативный простор без применения шанцевого инструмента или «танцев» с тросом и поиском машины-буксира в 4—5 часов утра. И с легкостью производить «брусиловские прорывы» сквозь местами полуметровые сугробы на территории водоемов-«платников»… А через несколько дней, когда ударили морозы, мне раза четыре пришлось «прикуривать» заиндевевшие машины коллег-рыболовов, пытавшихся эвакуироваться вечером домой с пруда.
В общем, японский кроссовер оказался палочкой-выручалочкой при покорении ближнего рыболовного Подмосковья в непростых погодных условиях. А для дальних рыболовных вояжей Subaru Outback, по идее, должен окажется незаменим: благодаря большой колесной базе (залог комфорта на трассе) и здоровенному багажному отделению универсала.
В ходе операции «новогодняя рыбалка» я половил форельку на пяти «платниках», расположенных в Красногорске, в деревнях Юрлово и Светлые Горы (что по Пятницкому шоссе), на водоеме под названием «Квадрат» на Ленинградском шоссе и пруду в деревне Коргашино в окрестностях Пироговского водохранилища. Везде, разумеется, в режиме «безлимит» — когда платишь 3000—3500 рублей за возможность выловить и забрать все, что попадется в течении светового дня. Для тех, кто впервые надумает наведаться с зимней удочкой в перечисленные места, мои описания «местного колорита» могут оказаться полезными.
Пожалуй, самая бойкая рыбалка сейчас — в Красногорске на запруженной речке Банька. Пруд поделен на «спортзону» и «основной». «Спортзона» невелика по площади, и туда запускают рыбу из расчета 4—5 кг на человека. За возможность ловить там берут по 3500 рублей «с носа». Поскольку народу туда ездит много, зарыбления действительно «жирные». Подводные видеокамеры показывают стаи форелей, но добиться желаемого результата получается не у всякого. Нужно подбирать «ключик» — это возможно, хотя и сложно. А потому и крайне интересно.
В «основной» водоем красногорского «платника» запускают по 3 кг лососей на человека, но и берут всего по 2800 рублей. В той части пруда концентрация рыбы значительно ниже — соответственно и шансы на улов меньше. Тем не менее, завсегдатаи вполне результативно ловят форель и там: некоторые уходят с 3−5 рыбинами за день.
Относительно недалеко от Красногорска — на пруду в Светлых Горах — тоже берут по 3500 рублей с рыбака. Там под форелевую ловлю отгорожена небольшая часть местного пруда. Запуски — по 3 кг на клиента. За эти деньги можно выловить до 10 кг рыбы. Поймаешь больше — будешь оплачивать «перелов» по 800 рублей за каждый сверхнормативный килограмм. На моей памяти такого не случалось зимой ни разу: слишком уж «сиротские» запуски рыбы. Хотя сам по себе прудик симпатичный. Камерный такой.
Чуть дальше по Пятницкому шоссе от Москвы расположен еще один «платник» — в Юрлово. Это тоже «безлимит». Цены аналогичны «Светлым Горам», и объемы запуска вроде такие же декларируются. Но после дня ловли там сложилось впечатление, что либо рыбы в пруду крайне мало, либо с количеством запускаемой форели хозяева водоема «мухлюют», либо самочувствие у местных лососевых «ниже плинтуса» из-за плохих условий существования — не клевали они. Причем не только у меня, но и у пяти коллег-рыбачков. Кое-как вымучил одну рыбеху за весь день…
Через пару дней наведался в «Квадрат» на Ленинградском шоссе. Это действительно квадратной формы водоем справа от трассы, перед деревней Подрезково — если ехать от МКАД. Расценки там стандартные, повторяться не буду. А что касается количества рыбы, то по ощущениям оно соответствует декларируемому.
Но поскольку сам пруд довольно большой по площади, отыскать на нем форель для человека, впервые попавшего сюда, будет не просто. Имеет смысл поспрашивать завсегдатаев и администрацию — подскажут все, что знают: где и на что лучше ловить.
Разочаровывающим оказалось посещение некогда любимого мною водоема в Коргашино. Как оказалось, у него недавно сменился хозяин, и новый активно принялся окультуривать пруд: огораживать глухим забором, строить мостки для рыбаков. Но при этом запретил пользоваться подводными камерами и рыбопоисковыми эхолотами. А это не хороший признак: так частенько делают владельцы прудов, «балующихся» обманом клиентов. Те, что запускают значительно меньше рыбы, чем обещают.
С помощью камеры рыболов может заглянуть под воду и лед и обнаружить отсутствие там объектов ловли. Начнет возмущаться, создаст ненужный шум в интернете и испортит таким образом всю «бизнес-схему». К тому же оказалось, что по мнению владельца пруда, в нем уже плавает столько форели, что дополнительные запуски не требуются — лови-обловись. Но мне это не особо удалось: всего пара небольших (до килограмма весом) рыбок среагировали на блесны. И, надо сказать, в тот день я был невероятно удачлив: трое коллег из семи присутствовавших на водоеме ушли вообще без улова. Возможно, потому, что ни один из них не приехал на Subaru Outback. Но это не точно.