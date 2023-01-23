Побоку мороз: за новогодней форелью на кроссовере Subaru Outback

Так сложилось, что на новогодние каникулы в этом году пришлись мощные снегопады, сменившиеся затем морозами «под тридцатку». В процессе вылазок за рыбой во время этих погодных катаклизмов я не раз порадовался, что сижу за рулем правильного полноприводного «японца», а не какого-нибудь «китайца» с передними ведущими — из числа тех моделей, которые теперь называются «кроссоверами». Снегопады показали, что будь у меня автомобиль «недоприводный», большинство рыболовных планов оказались бы под угрозой. Ведь на рыбалку приходилось неоднократно выезжать с по колено занесенной снегом стоянки. Причем рано утром — задолго до появления на улице первых дворников с лопатами и спасительных тракторов.

Система 4х4 и изрядный клиренс Subaru Outback позволяли вырываться на оперативный простор без применения шанцевого инструмента или «танцев» с тросом и поиском машины-буксира в 4—5 часов утра. И с легкостью производить «брусиловские прорывы» сквозь местами полуметровые сугробы на территории водоемов-«платников»… А через несколько дней, когда ударили морозы, мне раза четыре пришлось «прикуривать» заиндевевшие машины коллег-рыболовов, пытавшихся эвакуироваться вечером домой с пруда.

В общем, японский кроссовер оказался палочкой-выручалочкой при покорении ближнего рыболовного Подмосковья в непростых погодных условиях. А для дальних рыболовных вояжей Subaru Outback, по идее, должен окажется незаменим: благодаря большой колесной базе (залог комфорта на трассе) и здоровенному багажному отделению универсала.