Бесшумная «Стиха»: Subaru представит пять новинок в 2022 году

Прежде всего, субаровцы представят прототип спорткара под названием STi E-RA. Что, не ожидали увидеть новую «Стиху»? Вот только услышать ее вряд ли получится, ведь японцы «посадили» ее на электричество. Да-да, «зеленые» тренды берут свое! К счастью это или, к сожалению, решать вам.

Кроме того, экспозиция Subaru порадует публику свежей версией не менее спортивного седана WRX S4 STI Performance, «подогретыми» универсалом Levorg STI Performance и купе BRZ STI Performance, а также самым настоящим гоночным болидом BRZ GT300. Последний задействуется в кольцевой серии Super GT.

А вот перед массовым потребителем японцы, увы, ничем знаменательным не похвастаются. Поэтому пока нам по-прежнему придется довольствоваться кроссоверами Forester и XV, а также универсальным Outback, который недавно пережил обновление. Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже успел испытать новинку в деле — подробности тест-драйва можно узнать здесь.