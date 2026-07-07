Между менгирами и мегаваттами: Хакасия как неожиданный вариант автопутешествия в 2026 году

Когда задумываешься об идеальном автопутешествии, воображение чаще всего рисует открыточные серпантины Черноморского побережья или суровую романтику Русского Севера. Но есть ведь на просторах Необъятной и множество других, причем менее избитых, направлений. Например, Хакасия — регион, где древние цивилизации встречаются с величием инженерной мысли, а дороги петляют среди бескрайних степей, скальных останцев и густых таежных массивов.

Жители Сибири могут рвануть в Хакасию на своих колесах прямо от дома. Впрочем, и для тех, кто базируется в европейской части, логистика тоже не выглядит обременительной: скажем, прямой рейс из Москвы до Абакана занимает 4,5 часа. В столице республики предлагают арендные автомобили — можно увидеть все красоты и избежать при этом утомительного перегона через полстраны. Мы же отправились покорять хакасские просторы на кроссоверах Jetour T1 и T2.

ВЫБИРАЕМ СКАКУНА

Практически сразу, с момента своего рыночного дебюта в России, китайский бренд Jetour начал развивать экспедиционный проект «Путешествия+». Он, продвигающий идею того, что автомобиль может быть не просто средством передвижения, объединил десятки энтузиастов, успевших за три года исследовать разные уголки нашей большой страны. А первой точкой на карте 2026-го стала Республика Хакасия — как идеальный полигон для проверки техники и духа.

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Но прежде чем перейдем к путешествию и достопримечательностям, которые непременно нужно увидеть в Хакасии — несколько слов об автомобилях. Хронология появления T1 и T2 на нашем рынке выстроилась в логичную, но несколько неожиданную последовательность. Первопроходцем стал более крупный «тэ-два», добравшийся до автосалонов весной 2024 года. Тогда как «единичка» дебютировала лишь спустя полтора года, осенью 2025-го.

Разница между ними кроется во внешнем виде, настройках и общей философии. Jetour T2 — это полноразмерный кроссовер, не стесняющихся своих амбиций. Он встречает бездорожье во всеоружии: клиренс в 220 мм и способность форсировать брод глубиной до 700 мм добавляют уверенности перед разбитой колеей или внезапным разливом лесной речушки. Эта машина адресована тем, кто планирует экспедиции посерьезнее, не оглядываясь на карту дорожных покрытий.

Jetour T1, в свою очередь, делает ставку на универсальность. При чуть более компактных габаритах и просвете в 190 мм он ощущается более маневренным и легким в плотном городском потоке, хотя и не пасует перед грунтовкой или размытым проселком. Я бы сказала, что его стихия — повседневная эксплуатация в мегаполисе и небольшие путешествия выходного дня. И эта машина отлично подходит для той же Хакасии — вполне лояльной в плане дорожных условий. Но давайте обо всем по порядку.

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МАРШРУТ ПОСТРОЕН

Итак, Абакан встретил нас удивительно спокойной атмосферой и богатым историческим фоном. Первым делом — Хакасский национальный краеведческий музей. Если вы хотите понять душу республики, это место пропускать нельзя. В полумраке экспозиционных залов собрана уникальная коллекция каменных изваяний и наскальных рисунков, чей возраст исчисляется тысячелетиями. Огромные менгиры, молчаливые и торжественные, создают почти мистическое ощущение прикосновения к вечности. И сразу становится понятно, почему эту землю называют археологической Меккой Сибири.

Второй точкой нашего первого дня стал Мемориальный комплекс на горе Самохвал — это место памяти и скорби, расположенное в живописной парковой зоне на возвышенности. Оттуда открывается потрясающая панорама на Абакан, его окрестности и Енисей. Мягкий вечерний свет заливал город, пока мы стояли у подножия монумента, вглядываясь вдаль. То был момент абсолютного спокойствия, своеобразной медитации.

Следующим утром мы побывали в месте, от которого захватывает дух у любого, кто интересуется древними культурами — речь о так называемых «Воротах» в Долину царей. Это не парадная арка, а уникальный природный и исторический ландшафт, где посреди бескрайней степи возвышаются десятки величественных курганов. Цари и вожди древних племен нашли там свой последний приют, и масштаб этих рукотворных холмов впечатляет даже самых искушенных путешественников. Тишина над степью стоит такая, что слышно собственное дыхание.

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Энергетика Долины царей сменяется трепетом перед природой в Национальном заповеднике «Оглахты». И там нас ждало испытание «на прочность» — экотропа, ведущая к вершине горы Сорок Зубьев. Чтобы добраться до заветной точки, нужно преодолеть самую длинную лестницу в республике, насчитывающую 965 ступеней. Однако эта цифра пугают только на старте. Двадцатиминутный подъем щедро вознаграждается видами на Красноярское водохранилище и встречей с древними писаницами.

Третий день экспедиции был призван показать, как в хакасский ландшафт вписалась инженерия. Мы отправились к Саяно-Шушенской ГЭС — сооружению, масштаб которого сложно осознать, пока не увидишь его воочию. Знакомство началось с Музея Гидроэнергетики, где интерактивные экспозиции наглядно объясняют, как работает гигантский механизм. Каждая деталь макетов демонстрирует титанический труд, вложенный в укрощение могучего Енисея. Кульминацией же стало посещение смотровой площадки, откуда открывается вид на ГЭС.

А финальным аккордом всего хакасского вояжа стал отказ от четырех колес в пользу киля. Завершающая точка программы — арт-парк «Тортуга», где современные скульптуры и инсталляции соседствуют с дикой береговой линией. Ветер в лицо, брызги прохладной воды и панорама уходящих за горизонт сопок, окутанных закатным солнцем — свежо и просто очень красиво.

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А ЧТО СКАКУНЫ?

Пара дней и 450 километров за рулем Jetour T1 по дорогам Хакасии, включавшим асфальт, гравий и плотную грунтовку, дали исчерпывающее представление о характере этой модели. И первое, что подкупает — отличная в рамках класса управляемость. Машина ощущается легкой и невероятно послушной, руль радует четкой обратной связью, а крены в поворотах сводятся к минимуму. Инженеры провели прекрасную работу над шасси, и особенно это заметно на извилистых дорожках.

Подвеска заслуживает отдельных комплиментов. Крупные неровности и пресловутые «лежачие полицейские» проглатываются беззвучно и без ударов. На трассе T1 держит курс как влитой, не требуя подруливаний даже в колее. Мы ожидали появления неприятной тряски, когда асфальт сменился разбитой грунтовкой, но кроссовер сохранил плавность хода, не раскачиваясь и не теряя контроль над траекторией.

Силовая установка, состоящая из двухлитрового турбомотора на 245 сил и 8-ступенчатого «автомата», настраивает на спокойный лад. Разгон размеренный, без нервных рывков — идеально для неторопливого путешествия. Правда, на обгоне нужно действовать решительнее, продавливая педаль газа. И хотя мгновенной вспышки спортивной злости в T1 не найти, запас тяги есть всегда.

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Салон Jetour T1 эргономичен. Цифровая приборная панель и огромный экран мультимедиа отлично читаются под любым углом. Большой плюс — физические кнопки климат-контроля. Задний ряд просторен, плоский пол и внушительный запас для ног позволяют троим пассажирам разместиться без ощущения тесноты. Можно сказать, что «единичка» задает действительно высокую планку комфорта в своем сегменте.

И если T1 — это больше про городскую практичность, то Jetour T2 раскрылся иначе. Дальняя дорога на этом «кубике» не утомляет совершенно. Водительское кресло удобно даже для очень высоких людей. Посадка и геометрия салона продуманы так, что спина совсем не жалуется. Шумоизоляция хорошая, хотя на высоких трассовых скоростях из-за квадратной формы машины ветер начинает напоминать о себе легким гулом.

Что касается силовых агрегатов, то связка у нашего T2 была аналогичная: двухлитровый мотор на 245 и 8-ступенчатый «автомат» (еще есть модификация с 7-диапазонным «роботом»). Разгон не впечатляет стремительностью, однако для полноразмерного кроссовера динамика достаточная. Руль на малых скоростях кажется слишком легким, а необычная форма «баранки», стремящаяся все к тому же квадрату, требует времени для привыкания при активных перехватываниях.

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Итог по обеим машинам однозначен: мелких изъянов кроссоверы не лишены, но они действительно хорошо подготовлены для путешествий легкой и средней степени серьезности. В этом, справедливости ради, мы убеждались и в ходе предыдущих вояжей, а Хакасия лишь стала очередным подтверждением.

ТАК СТОИТ ЛИ?

Что же до самой республики, то она открылась как регион с огромным потенциалом для внутреннего туризма. Местные встречают гостей с искренним радушием, а качество дорожного покрытия позволяет комфортно передвигаться даже на шоссейной резине. И в Хакасии есть абсолютно все: монументальные горы, древние курганы, степи до горизонта, потрясающая местная кухня (если любите, например, каши — обязательно попробуйте потхы). Да и в целом инфраструктуру гостеприимства можно оценить как весьма достойную.

Удаленность региона от мегаполисов с их пробками делает его идеальной целью для отпуска на своих колесах или арендованной машине. Увидеть Саяны, прикоснуться к писаницам и услышать могучий гул гидроэлектростанции — опыт, который меняет представление о масштабах собственной страны. И если вы все еще раздумываете над тем, куда бы отправиться в путешествие, присмотритесь к Хакасии — едва ли эта республика вас разочарует.