Антидача: как провести выходные за городом, но избежать поездки на грядки

Топливный кризис в тандеме с общим эмоциональным состоянием россиян поставил вокруг горожанина непроходимый на первый взгляд забор: столь долгожданные, нужные для восстановления сил и эмоций выходные дни обречены на домоседство. Единственная альтернатива — дача, где ждут не шашлыки и созерцание, а грядки и газонокосилка. А можно «не надо»? Оказывается, что очень даже можно, причем с недальним перегоном, на который точно хватит одного топливного бака. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Выходные дни, как ни странно, появились не сразу: первые попытки ввести один обязательный еженедельный день отдыха относят чуть ли не к Римской империи, однако два дня на восстановление сил стали нормой только в XX веке. Кстати, в СССР ввели пятидневную рабочую неделю со свободными от труда субботой и воскресеньем только в 1967 году: седьмого марта постановили, 14 — «указали», а к ноябрю большинство предприятий Страны Советов уже перешло на новый рабочий календарь.

Сделано это было не только от большой любви к людям: чтобы восстановиться и пять последующих рабочих дней «выдавать чугуна и стали на душу населения в стране», человеку, независимо от его профессии, нужен отдых. И двух дней будет достаточно, но при одном условии: если посвятить их восстановлению, а не решению накопившихся за «седьмицу» проблем.

Задачка непростая, но решаемая: и дачный, и палаточно-озерный, и санаторно-курортный (местами) варианты возможны. Нюанс, как всегда, в реализации. Вернее, нюансы: возьмем простого жителя столицы и поместим его в текущую ситуацию.

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Близлежащие санатории даже на выходные уже не по карману никому. Палатки — это поиск места, самостоятельная готовка-уборка, отсутствие удобств, толпы людей вокруг. Потом — собери, высуши, убери. Остается по факту единственный вариант — дача: своя и есть-то не у всех, а счастливых обладателей ждет не вожделенный релакс, а длинный список задач, после решения которых, предстоит встать в обратную пробку «на Москву».

Отдыхать, как известно, можно лишь на чужой даче, да и то — не всегда. Чаще почему-то приходится действовать строго по доктрине дедушки Ленина, который считал лучшим отдыхом смену вида деятельности. А хочется-то просто выдохнуть! Итого, имеем уравнение: к ничегонеделанью плюсуем релаксирующее природно-купательное окружение, обязательное и трехразовое питание, к которому не прилагаются усилия по готовке, организованное жилье с высоким уровнем комфорта и обязательными «удобствами».

Известно же, что «рай с милым и в шалаше» — выдумка. По факту «рай» нужно обеспечивать и милой, и ее питомцу. Ну и себе, но тут уже по остаточному принципу. Но возможно ли такое, да еще и на расстоянии одного топливного бака от столицы? Отвечаю без прелюдий: возможно.

ЧТО ТАКОЕ ГЛЭМПИНГ И ЧТО В НЕМ ЕДЯТ

В России набирает популярность такой вид «скоротечного» (читай — не двухнедельного, а более краткого) отдыха-отпуска, как глэмпинг: на красивом берегу или в сказочном лесу стоят купола-домики, в которых заранее устроен уют по разряду минимум трехзвездочной гостиницы. Расположены они невдалеке от больших городов, но обязательно на природе.

Жилища разнесены по территории, тем самым соображая уют и уединение для гостей, а вокруг — сплошная благодать. Пастораль! Предложений — немало, посему усложняем задачу: помимо крова добавляем стол, а так же лояльность к заселению с домашними питомцами. И логистику: один бак на туда и обратно.

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А вот тут уже намного сложнее. Оказывается, большинство глэмпингов к подобным требованиям не готовы. Во-первых, видеть у себя чужих собак и кошек готов не каждый, и это условие не будет изменено, если гость, не обратив внимание на порядок новоявленной турбазы, привезет своего волкодава или лайку. Конфуз приведет только к испорченным выходным.

Пункт два — походная кухня: частенько она сводится к мангальной зоне, где отдыхающий самостоятельно станет жарить заранее купленные сосиски. В лучшем случае к очагу будут приложены столовые приборы и посуда, в худшем — ничего. Но разумный и превентивный подбор позволяет задачку решить. Как показывает личный опыт — на сотню баллов по самому строгому ЕГЭ.

КУДА ПОЕХАТЬ, ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ И ТЕЛОМ

В Московской области есть сетка глэмпингов, каждый из которых расположен в живописном месте на Волге и Оке. Это весьма уютные базы с теми самыми фотогеничными домами-сферами, удобными кроватями, обязательной печкой, которую можно ради гламурных снимков и растопить, «удобствами» для каждого и включенным «полным пансионом»: обширное меню не предложат, но накормят вкусно и по-домашнему.

За три дня и шесть приемов пищи — в пятницу подадут ужин, в субботу накроют стол трижды, а в воскресенье накормят и завтраком, и обедом — не промахнулись ни разу. Чай и кофе с печеньками — хоть каждый миг. И все остались сыты и довольны.

С животными — можно, но при условии: питомец должен быть под контролем своего владельца и обязан не мешать другим гостям. В целом — законные требования, которые несложно соблюсти. Вводные получены и согласованы, принцессы собраны, автомобиль заправлен «до щелчка». Едем? Едем! Причем мы — на среднеразмерном «китайце».

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АВТОМОБИЛЬ

Jaecoo J8 — просторный кроссовер весьма строгого, но элегантного вида, построенный на платформе T2X. Той же, что и «премиальный» Exeed RX и самый комфортный и навороченный Chery Tiggo 9. Отсюда и богатейший арсенал опций, и роскошный салон: очень качественные материалы отделки, приятная и на удивление точная работа сенсоров и немногочисленных переключателей, просторные, но грамотно спрофилированные, что для китайского автопрома — редкость, кресла.

Жаль, что почти весь опционал — опять в экране: да, он достаточно быстро и точно работает, не придерешься, однако лазить и учиться с ним взаимодействовать все же придется. Как и с селектором коробки передач, который занимает место правого подрулевого рычажка. Зато пассажирам машина понравилась: у переднего седока кресло с подогревом, вентиляцией, массажем и даже оттоманкой для ног, а у заднего, который в нашем случае целиком и полностью достался шпицу — бескрайний диван с откидной спинкой, где места хватит даже сидеть «нога на ногу», а также обязательные USB-порты, шторки и дефлекторы обдува.

А уж багажник — и вовсе роскошный: более 700 литров, да и шторку — в отличие от многих «поднебесных аналогов — не забыли! Открывается всеми известными способами, под поликом — полновесная «запаска», а по бокам — приятный «карпет» и минимум пластика. Богато. И, что не менее важно, актуально: большой багажник — важное требование отечественного автомобилиста, которое китайцы соблюли.

Неделя за рулем Jaecoo J8 сгладило некоторые первоначальные углы, но окончательно расставить «все точки над i» должна именно дорога. По завершении испытаний, конечно, предоставим более подробный отчет, но сначала — путь на юг Подмосковья, где в окрестностях Ступино.

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ДОРОГА

Наш глэмпинг, где уже ждут уютные домики с туалетом и душем, роскошным сном и панорамным окном в лес, располагаются на берегу Оки, под Каширой. От Москвы — около сотни километров весьма неплохой магистрали М4 «Дон», которая позволит параллельно решить и еще одну редакционную задачку: ознакомиться с поведением на трассе нового игрока в сегменте автомобилей-путешественников — Jaecoo J8. Ведь сам производитель заявляет, что его машины созданы для дальних поездок и новых приключений. Сказано — сделано: надеюсь, обойдется без приключений.

Под капотом кроссовера — 249-сильный 2-литровый турбомотор, который в паре с 7-ступенчатым «роботом» достаточно дерзко разгоняет тяжелую машину. Магистраль позволяет ехать быстро, так что бензин не бережем (средний расход в смешанном цикле — чуть более 12 л/100 км), но следим за состоянием асфальта: глубоких ям-ухабов машина не любит).

Ключевое отличие премиальной версии машины — система полного привода с четырьмя муфтами. Бездорожье, конечно, J8 не нравится, а вот комфорт и управляемость на асфальте такая технология обеспечить обязана.

Откровенно говоря, двух сотен верст по неплохому асфальту — недостаточно для глубокой оценки, но уже сейчас можно говорить: ехать далеко на J8 куда приятнее, чем на абсолютном большинстве китайских машин. Автомобиль тяжелый, увереннее стоит на дороге, довольно точно отрабатывает маневр и не козлит, как младшие коллеги по конвейеру.

Jaecoo J8 уверенно едет по магистрали, не слишком нагружая водителя, обладает очень неплохой шумоизоляцией. А из недостатков, пожалуй, стоит выделить лишь требование заливать АИ-95, который сегодня еще дефицит, и, повторю, достаточно высокий аппетит. Могло быть меньше, прецеденты среди одноклассников есть.

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ПОСЛЕДНИЕ МЕТРЫ

Глэмпинг у дороги — уже не глэмпинг, а придорожный мотель, поэтому последние километры проходят по легкому, но все же бездорожью. И к вящему удивлению водителя, никаких сложностей у J8 не возникло. Не вывешивали и грязь не месили, но грунтовка и легкая лесная стежка прошли без приключений: даже бампера на месте! Касаний днища, пробоев подвески, разброса колесами грязи по окрестностям не произошло, так что некоторый вердикт уже имеем: для базовых потребностей арсенала машины достаточно.

Вот уже и заводь Оки мелькнула средь сосен, и появились на горизонте очертания купольных, чуть не сказал «кукольных», шатров: прибыли! Размещение занимает куда меньше времени, когда впереди уже ждет ужин с обещанным бокалом игристого, а упавший на голову небосвод, расшитый звездами, в купе с усталостью от рабочей недели, оперативно справился с задачей быстрого отхода ко сну.

Все остальное — завтра: и купание в реке, и сапы, и романтичное катание на весельной лодочке, и сытные обеды, и уютные ужины, и даже, кто бы мог подумать, совместный просмотр старых фильмов, который оказался таким уместным на лоне природы. А травяной чай? Ну прелесть же! Но главное — никаких забот, а уж составителю инструкции по растопу хитрой, но быстрой печи — и вовсе низкий поклон.

Дни пролетели незаметно, потому что были наполнены негой и спокойствием: здесь еще и всесильный интернет работает так себе. Что, кстати, является важным условием отдыха. Грех не согласиться с этим утверждением. Но еще больший грех — не повторить. Этот новомодный вид турбазы имеет полное право не только на уикенд, но и на нечто большее. Впрочем, как говорится, это уже совсем другая история...