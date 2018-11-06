Как понять, что шины опасны для дальнейшей эксплуатации

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Не секрет, что от степени изношенности покрышек напрямую зависит безопасность дорожного движения и риск попадания в ДТП. Поэтому каждый водитель должен четко знать, когда следует срочно менять резину. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, при каких условиях дальнейшая эксплуатация шин смертельно опасна.
Иван Флягин

На Западе срок эксплуатации покрышек составляет десять лет, в то время как по нашим ГОСТам они «живут» в среднем в два раза меньше — от четырех до шести лет, в зависимости от условий эксплуатации. Чтобы продлить время их службы, следует регулярно контролировать давление, избегать притираний к бордюрам боковой частью шины, правильно хранить сезонную «резину», а также следить за исправностью рулевой системы и ходовой части, которые тоже влияют на преждевременный износ колес. В любом случае не стоит забывать, что покрышки — это расходный материал, который по истечении определенного срока следует менять.

По закону

В этом вопросе ПДД ссылаются на «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», где конкретно регламентируется остаточное значение глубины протектора. На резине для легковушек этот параметр не должен быть ниже 1,6 мм. Речь идет о летних шинах, в которых изначальная глубина протектора составляет 7,5 – 8,5 мм.

В новых зимних покрышках высота рисунка варьируется от 9 до 15 мм, а допустимая норма должна быть не менее 4 мм. Не стоит забывать, что шипованная «резина» пригодна для эксплуатации, если на ней осталось не менее 40% шипов.

Следует также иметь в виду, что шины могут быть изношены неравномерно, поэтому измерять глубину протектора необходимо по всей длине рисунка. В любом случае, доверить процедуру лучше квалифицированным специалистам в шиномонтаже, которые это сделают с помощью специальных приборов.

Индиктор износа

Ряд производителей устанавливает на своей продукции индикатор износа, который бывает разных типов. Чаще всего он представляет собой небольшую резиновую поперечину высотой 1,5 мм, размещенную в канавке протектора. Как только высота рисунка с ней сравняется, шину необходимо менять. Чтобы облегчить автолюбителю поиск такой мелочи, производители обозначают ее местонахождение на боковой стороне шины буквами TWI, треугольным знаком или логотипом.

Еще один тип индикатора — цифры, изображенные на резине, которые соответствуют глубине своего рисунка. «Восьмерка» продавлена на 8 мм, «четверка» — на 4, «двойка» — на 2. По мере износа покрышки, цифры одна за другой стираются, условно обозначая текущий размер протектора. Кроме того, на некоторых шинах по ходу их использования проявляется яркий оттенок, сигнализирующий об истечении срока эксплуатации.

Часто случается, что покрышки необходимо менять досрочно в связи с непоправимыми повреждениями. Прежде всего, это грыжи, вздутия, вмятины, боковые порезы, неравномерные истертости с появлением корда и т. д. При любом видимом повреждении шины, даже если она не сдувается, необходимо обратиться в шиномонтаж, где ей смогут поставить точный диагноз.

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6 ноября 2018
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