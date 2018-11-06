Как понять, что шины опасны для дальнейшей эксплуатации

На Западе срок эксплуатации покрышек составляет десять лет, в то время как по нашим ГОСТам они «живут» в среднем в два раза меньше — от четырех до шести лет, в зависимости от условий эксплуатации. Чтобы продлить время их службы, следует регулярно контролировать давление, избегать притираний к бордюрам боковой частью шины, правильно хранить сезонную «резину», а также следить за исправностью рулевой системы и ходовой части, которые тоже влияют на преждевременный износ колес. В любом случае не стоит забывать, что покрышки — это расходный материал, который по истечении определенного срока следует менять.

По закону

В этом вопросе ПДД ссылаются на «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», где конкретно регламентируется остаточное значение глубины протектора. На резине для легковушек этот параметр не должен быть ниже 1,6 мм. Речь идет о летних шинах, в которых изначальная глубина протектора составляет 7,5 – 8,5 мм.

В новых зимних покрышках высота рисунка варьируется от 9 до 15 мм, а допустимая норма должна быть не менее 4 мм. Не стоит забывать, что шипованная «резина» пригодна для эксплуатации, если на ней осталось не менее 40% шипов.