Петрансель против Нассера на «Ралли Казахстан-2019»: игра престолов

Вскоре после рождения они взлетают и разбиваются на пары. Выписывая пируэты, самцы оплодотворяют самок и на этом их жизненное предназначение заканчивается — большинство умирает прямо в полете. Самки бабочек, как и особи женского пола рода людского, живут дольше. Самка однодневки успевают отложить около 10 000 яиц, но к вечеру и она уходит в царство мертвых. Вот такая грустная история. Но жизнь продолжается — на следующий день уже их дети кружатся в знойных степях Казахстана и выполняют свое предназначение…

Если у бабочек жизнь длиной в одни сутки, то у участников «Ралли Казахстан-2019» сутки жизни вылились в очень непростой пятый день казахского этапа Чемпионата мира. Он выдался хлопотным: машины ломались, горели и переворачивались. Кто-то к финишу примчался, кто-то еле доковылял…