Петрансель против Нассера на «Ралли Казахстан-2019»: игра престолов

Между тем, настоящая жизнь кружится вокруг них: весь город заполнен десятками тысяч бабочек-однодневок. Их так много, что создается впечатление весеннего листопада, кружащегося в веселом танце. Однодневками этих бабочек называют потому, что на то, чтобы родиться, оставить потомство и умереть, природа отпустила им всего сутки. Отличительная черта таких особей: полупрозрачные крылья и 2—3 длинные хвостовые нити. Из-за короткого времени жизни им не нужно есть. Отсутствует нормальный рот, пищеварительная система упрощена и заполнена воздухом.
Вскоре после рождения они взлетают и разбиваются на пары. Выписывая пируэты, самцы оплодотворяют самок и на этом их жизненное предназначение заканчивается — большинство умирает прямо в полете. Самки бабочек, как и особи женского пола рода людского, живут дольше. Самка однодневки успевают отложить около 10 000 яиц, но к вечеру и она уходит в царство мертвых. Вот такая грустная история. Но жизнь продолжается — на следующий день уже их дети кружатся в знойных степях Казахстана и выполняют свое предназначение…
Если у бабочек жизнь длиной в одни сутки, то у участников «Ралли Казахстан-2019» сутки жизни вылились в очень непростой пятый день казахского этапа Чемпионата мира. Он выдался хлопотным: машины ломались, горели и переворачивались. Кто-то к финишу примчался, кто-то еле доковылял…
– Условия гонки изменились незначительно, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов, — но именно эта незаметность для многих стала фатальной. Если вчера мокрый песок позволял дубасить по барханам от всей души и не надо было особо задумываться о технике пилотирования, то сегодня жизнь стала иной. Чуть переборщил с педалью газа и машина мгновенно зарылась. У нас уже есть опыт форсирования таких песков, да и «Газель NEXT» прекрасно чувствует себя в песочнице — достаточно легкий автомобиль с тяговитым дизельным двигателем Cummins. В общем, испытания прошли успешно, даже вытащили нескольких…
Но все же устали все — и люди, и машины. Вскоре после старта встал лидер гонки Нассер Аль-Аттия. Возникли проблемы с двигателем, и на восстановление работоспособности машины ушло более получаса. Занимавший третье место поляк Якуб Пшигонский перевернулся и с большим трудом пришел к финишу девятым.
Воробьев и Шубин на багги Саn-ам зажгли на этом этапе. Причем зажгли в буквальном смысле слова — развалилась турбина, масло выбросило на выпускной коллектор, и оно мгновенно вспыхнуло. Машина загорелась и просто чудо, что ее смогли потушить.
Голландец Бернхард тен Бринке, плотно державшийся на втором месте, встал в дюнах — сломался карданный вал. Копались около двух часов, но все же проблему не решили и самостоятельно до финиша добраться не смогли. Сейчас решается вопрос — продолжат ли они участие в соревнованиях.
Первым финишировал Язид-Аль Раджхи с штурманом Дирком фон Цицевицем. 290 километров они проехали за 2 часа 58 минут. Но дались им три сотни километров дорогой ценой: у машины сильно разбита задняя часть и механики всю ночь будут заниматься восстановлением. После аварии, произошедшей на третий день гонки, Язид сильно отстал. Но сейчас наверстывает упущенное и добрался до седьмого места.
Петрансель, великий Петрансель, еще вчера, казалось бы, безнадежно отстававший от Нассера, сегодня вплотную приблизился к лидеру. Отставание копеечное — 5 мин 38 секунд. Но если завтра Нассер все же сохранит лидерство и выиграет «Ралли Казахстан-2019», то фактически станет обладателем Кубка мира. На следующем этапе в Марокко ему нужно будет просто не сломать машину и доехать до финиша.
Финальный этап 'Ралли Казахстан-2019 короткий — всего 150 км. Но рубилово на нем будет страшное!