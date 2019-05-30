Шокирующая Грузия: чего опасаться автотуристам в гостях у генацвале

Если спросить у среднестатистического россиянина, побывавшего в Грузии: «Что вы можете сказать об этой стране?», то его рассказ по сути будет сведен к трем постулатам: безумно красивая природа, обалденное красное вино и отменная еда. Что ж, это все, действительно, чистейшая правда, однако перед вашим корреспондентом, побывавшем намедни в автомобильном путешествии по этому дивному краю, Грузия показала себя и совершенно с другой стороны.
Дмитрий Зленко

Людей с неустойчивой психикой, без преувеличения, природа этой страны может свести с ума. Особенно высокогорная ее часть, где снежные вершины не цепляют облака, а возвышаются над ними; где каскадные водопады с грохотом обрушиваются всей своей мощью прямо на дорогу, по которой ты едешь на авто; где глаз городского жителя вновь начинает различать 50 оттенков зеленого…

Правда, на седане или любой другой машине с низким клиренсом и сомнительной проходимостью ловить на, пожалуй, самой красивой дороге Грузии абсолютно нечего.

Часть дороги, связывающей Боржоми с Батуми. Лепота. Фото avtovzglyad.ru

Здесь вам не равнина…

Причем, должен сделать ремарочку, это отнюдь не джиперский спецмаршрут, а самая обычная дорога, ведущая из Боржоми в Батуми через перевал Годерзи. Она обозначена на всех картах и даже навигаторы прокладывают маршрут именно по ней. Однако, повторюсь, если вы не на автомобиле повышенной проходимости, то оторванный бампер и замятая защита картера быстро заставят пожалеть о выбранном пути. Дело в том, что 50-километровый участок этого направления назвать дорогой в привычном ее понимании — язык не поворачивается.

Я не буду утомлять рассказами о ямах по колено, о грязевых бродах и острых камнях. Скажу лишь, что на преодоление этого 50-километрового отрезка у нас на автомобилях Jeep (а в пробеге участвовали Compas, Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler) ушло порядка 6 часов! Нет, безусловно, мы то и дело останавливались, чтобы запечатлеть местные красоты на смартфоны, но суммарно на всевозможные остановки потратили не больше часа.

Обновленный Wrangler приковывает взгляды. Да, хорош, бродяга! При всей современности дизайна, производителю удалось сохранить оригинальные стилистические решения легендарного Willys. Как, впрочем, и уникальную проходимость. Фото avtovzglyad.ru

Любопытно при этом, что если к Cherokee и Grand Cherokee в самой внедорожной версии Trailhawk, не говоря уже о таком легендарном «проходимце», как Wrangler, вопросов по пути этого «оффроудного» маршрута не возникало, то было более, чем любопытно, как справится с ним Compas в «простенькой» комплектации Limited. Но об этом позже.

Вдоль этой живописной дороги изредка попадаются деревушки. Живут люди бедно. Запредельно бедно. Их жилища больше похожи на хлев для скота, нежели на дома, где могут обитать представители человеческой расы. Стены из шифера, досок от ящиков и разномастных кусков фанеры — вот самые популярные тут стройматериалы. Занимаются земледелием и животноводством. Как ни странно, но в глазах людей нет безнадеги. Редким автомобилям, проезжающим по этой дороге, местные аборигены рады: выходят на дорогу, останавливают, чтобы узнать последние новости.

Установить контакт получается далеко не со всеми. Грузины в возрасте до 35 лет в очень редких случаях понимают и говорят на русском языке. А вот люди, выросшие в СССР, вполне свободно общаются с российскими туристами.

Встать в глухую пробку из-за каких-то баранов? Легко! Это же Грузия, детка... Фото avtovzglyad.ru

Оргазм. Гастрономический

В Грузии и впрямь очень вкусная еда. Даже в каком-нибудь придорожном кафе вас накормят так, что вы легко испытаете гастрономический оргазм. Зелень, огурцы, редис, помидоры… У этих местных продуктов вкус настолько насыщенный и яркий, что закрадываются мысли, мол, не поливают ли их глутоматом натрия или иным усилителем вкуса? Хачапури и прочая выпечка тоже выше всяческих похвал. А уж шашлыки — вообще отдельная тема!

Кстати, есть миф, будто грузины едят шашлыки на завтрак, обед и ужин. И это совершенно не соответствует действительности. Как уже говорил ранее, живут люди в большинстве своем крайне бедно, и в среднем по стране люди употребляют мясо и мясные продукты не чаще двух-трех раз в месяц. Да-да, не в неделю, а в месяц! Основу же рациона составляют выпечка, зелень, молоко и сыр.

Не сказать, что в магазинах молочная продукция стоит дешево, но те, кто живут в деревнях и селах, держат коров. И буренок в Грузии по-настоящему много: стоит только выехать за пределы крупного города, как вдоль дорог вы увидите бесконечность из парнокопытных, которые то и дело так и норовят броситься вам под колеса. Поэтому ехать нужно с особой осторожностью.

Их величество грузинские хинкали. Между прочим, на родине они не такие острые, как в московских ресторанах. Фото avtovzglyad.ru

Особенности национальной езды

И коль заговорили об опасностях, поджидающих автомобилистов на грузинских дорогах, то позвольте излить душу. Мне кажется, даже в лихие 90-е сочинские таксисты не позволяли себе такой наглости и полнейшего пренебрежения к ПДД, какое позволяют грузинские водители. Ребята, пару-тройку раз мне было та-а-а-к страшно, что в мыслях уже попрощался с жизнью. Представьте себе ситуацию: горный серпантин, с одной стороны скала, с другой — пропасть. Закрытый поворот, в каждую сторону по узкой полосе. И для грузин в порядке вещей выехать на встречку, чтобы обогнать фуру, которая отнюдь не сказать, что ползет.

Страшно представить, что вытворяли горцы, если бы под ними были такие горячие «жеребцы», как наши Jeep, вооруженные не только мощными атмосферниками (от 2-литрового у Wrangler до объем 3,6 л у Grand Cherokee), но и одной из самых (если не самой) передовых систем полного привода. Останавливающиеся у нашего каравана аборигены долго цокали языками, когда мы рассказывали им, например, о способностях и умениях фирменной электронной системы управления тягой (контроль водителя над машиной — полный). Или, скажем, о системах, автоматически в режиме нон-стоп управляющих распределением крутящего момента между всеми колесами. Цокали, и гнали дальше на своих видавших виды колымагах…

И вот ты, воспитанный в России вездесущими камерами и в последние годы мало сговорчивыми гаишниками, едешь в своей полосе, а тут горячий грузинский генацвале мчит тебе на бешеной скорости в лоб, но в последний момент, едва не чиркая зеркалами, демонстрирует чудеса пилотирования. Я вам клянусь — попасть в Грузии в ДТП так же легко, как напиться до беспамятства на новогоднем корпоративе.

Compas, Cherokee и Grand Cherokee первыми приехали в Боржоми. А два экипажа на Wrangler, похоже, нашли более интересный, но долгий маршрут. Фото avtovzglyad.ru

Проехать перекресток на красный свет по встречной полосе здесь тоже рядовое явление. И мне, между прочем, пару раз — аккурат, когда я сидел за рулем Geeo Grand Cherokee — повезло, что способность машины экстренно, вплоть до полной остановки, тормозить перед препятствием без помощи лажанувшегося или даже заснувшего водилы работает тут просто безупречно.

Но самое поразительное, что окружающих подобная дерзость ни чуть не смущает. У нас, не дай Бог, случайно подрезать кого, как неровен час лицо в кровь разобьют, а там подобные пируэты воспринимаются спокойно. Дескать: «Ну, а что такого? Человек спешит, ему надо». В общем, от всей души советую вам опасаться грузинских водителей и ждать подвоха от них в любую секунду.

Полицейский режим

И подобный водительский беспредел каким-то неведомым образом уживается со строгим полицейским режимом. Машин блюстителей порядка на дорогах столько, что очень быстро возникает чувство, будто находишься в тюрьме и за тобой со всех сторон присматривают вертухаи. Берут ли тамошние стражи взятки? Местные говорят, что нет и за подобные предложения можно схлопотать приличный срок.

Драконовские штрафы и обилие стражей правопорядка на дорогах, не останавливает водителей от беспредела. Как следствие – повсеместные кладбища разбитых автомобилей. Фото avtovzglyad.ru

Штрафы за нарушения ПДД маленькими не назовешь — один из участников нашего Jeep-сафари проморгал знак «STOP», за что тут же был остановлен патрулем и оштрафован в пересчете на отечественную валюту на 700 рублей. И лично для меня так и осталось загадкой, как уживаются в государстве два антипода: водитель-беспредельщик и принципиальный коп?

Переселение душ

Если принять на веру индийскую философию о переселении душ, то меньше всего мне бы хотелось родиться собакой, живущей в Грузии. Бездомные псы там водятся в неимоверных количествах и их вид вызывает искреннюю жалость. Это натуральные скелеты, обтянутые грязной, спутанной шкурой. Они настолько голодны, что с огромным аппетитом едят яблоки, изюм и шоколадные батончики, выданные журналистам в качестве сухого пайка.

Как местное население относится к русским? Вполне дружелюбно. С удовольствием соберут консилиум, чтобы подсказать кратчайшую дорогу, могут просто остановить тебя на улице и поболтать за жизнь. И, как правило, вся эта болтовня быстро сводится к обсуждению политических вопросов. Несмотря на хорошее отношение к русским, нашу страну грузины воспринимают как агрессора и искренне боятся, что наши войска развяжут конфликт в их мирной стране…

бездорожье, автопутешествие, туризм, автотуризм
30 мая 2019
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