Шокирующая Грузия: чего опасаться автотуристам в гостях у генацвале

Особенности национальной езды

И коль заговорили об опасностях, поджидающих автомобилистов на грузинских дорогах, то позвольте излить душу. Мне кажется, даже в лихие 90-е сочинские таксисты не позволяли себе такой наглости и полнейшего пренебрежения к ПДД, какое позволяют грузинские водители. Ребята, пару-тройку раз мне было та-а-а-к страшно, что в мыслях уже попрощался с жизнью. Представьте себе ситуацию: горный серпантин, с одной стороны скала, с другой — пропасть. Закрытый поворот, в каждую сторону по узкой полосе. И для грузин в порядке вещей выехать на встречку, чтобы обогнать фуру, которая отнюдь не сказать, что ползет.

Страшно представить, что вытворяли горцы, если бы под ними были такие горячие «жеребцы», как наши Jeep, вооруженные не только мощными атмосферниками (от 2-литрового у Wrangler до объем 3,6 л у Grand Cherokee), но и одной из самых (если не самой) передовых систем полного привода. Останавливающиеся у нашего каравана аборигены долго цокали языками, когда мы рассказывали им, например, о способностях и умениях фирменной электронной системы управления тягой (контроль водителя над машиной — полный). Или, скажем, о системах, автоматически в режиме нон-стоп управляющих распределением крутящего момента между всеми колесами. Цокали, и гнали дальше на своих видавших виды колымагах…

И вот ты, воспитанный в России вездесущими камерами и в последние годы мало сговорчивыми гаишниками, едешь в своей полосе, а тут горячий грузинский генацвале мчит тебе на бешеной скорости в лоб, но в последний момент, едва не чиркая зеркалами, демонстрирует чудеса пилотирования. Я вам клянусь — попасть в Грузии в ДТП так же легко, как напиться до беспамятства на новогоднем корпоративе.