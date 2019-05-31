«Ралли Казахстан-2019»: хороши ли сиськи у «мотогонов»

За работой мастеров наблюдал не только я. Неподалеку стояли двое известных российских спортсменов и что-то обсуждали. Разумеется, у меня сработал условный журналистский рефлекс и путь мой прошел в пределах слышимости их разговора: надеялся узнать какие-то тайны конструирования автомобилей, прочувствовать мнение великих. Разговор оказался занятным, хотя касался не совсем той тематики, на которую я рассчитывал:

– Видел, девица из «мотогонов», что в прошлом году в чемпионате участвовала, и сюда приехала? Такая стройненькая, почти без сисек.

– «Мотогонки» все стройные. Ты хоть раз спортсменку с сиськами видел?

– Тоже верно…

Как видите, несмотря на накал страстей ралли, у участников остается время и желание пообщаться на отвлеченные темы. И это хорошо!