«Ралли Казахстан-2019»: хороши ли сиськи у «мотогонов»

Многодневное ралли — тяжелейшее испытание и для машин, и для экипажей, и для механиков. Первые начинают сдавать — выходят из строя даже самые надежные механизмы. Вторые устают — после тяжелейших нагрузок организм не успевает в полной мере восстановиться. А третьи просто выматываются. Днем они ждут свои экипажи, а вечером и ночью восстанавливают машины к следующему боевому дню. И как восстанавливают!
Язид Аль-Раджи на третий день совершил совсем незначительную ошибку, но в итоге «сделал уши». Механики выбросили все битые детали, а их набралось немало — фары, капот, стекло и т. д., отремонтировали кабину, благо обошлись без «болгарки» и сварки.
Дело в том, что при производстве кузовов современных спортивных авто используют кевлар и прочные полимеры. Поэтому «лечение» машины Язида напоминало занятия в кружке судомоделизма: авто аккуратно подшпаклевали, подкалили и последствий аварии как не бывало. Причем, в отличии от практики продавцов-перекупщиков автомобилей, механики полностью восстановили не только эстетические, но и прочностные параметры.
За работой мастеров наблюдал не только я. Неподалеку стояли двое известных российских спортсменов и что-то обсуждали. Разумеется, у меня сработал условный журналистский рефлекс и путь мой прошел в пределах слышимости их разговора: надеялся узнать какие-то тайны конструирования автомобилей, прочувствовать мнение великих. Разговор оказался занятным, хотя касался не совсем той тематики, на которую я рассчитывал:
– Видел, девица из «мотогонов», что в прошлом году в чемпионате участвовала, и сюда приехала? Такая стройненькая, почти без сисек.
– «Мотогонки» все стройные. Ты хоть раз спортсменку с сиськами видел?
– Тоже верно…
Как видите, несмотря на накал страстей ралли, у участников остается время и желание пообщаться на отвлеченные темы. И это хорошо!
Я не знаю, о чем именно думал Язид Аль-Раджи на четвертый день соревнований. Наверняка мысли его были невеселые. После вчерашней аварии он не смог самостоятельно добраться до финиша и получил четрехчасовую пенализацию и в результате выбыл из числа лидеров. Но и не думал сдаваться, прийдя на четвертый день первым и доказв, что его еще рано сбрасывать со счетов.
Но оказывается, выбыть из соревнования можно, не доехав не только до финиша, но даже до старта. Четвертый гоночный день для экипажа Сычевой и Алексеева на багги Can-am закончился, так и не начавшись. За несколько километров до старта некий достойный джентльмен на Mitsubishi Delica врезался в них перекрестке. Удар был не особо сильный, но багги легла на бок. Пока поднимали, Delica исчезла. Приехавшие организаторы обнаружили деформацию кузова и не допустили экипаж к соревнованиям.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Машины устают и начинают хандрить. В барханах отказал задний мост у казалось бы, не ломающегося КамАЗа. Такая же неудача постигала ГАЗ «Садко» под управлением Алексея Хлебова. Из-за фамилии пилота и характерного силуэта кузова, эту машину остряки сразу же прозвали «хлебовозкой». Но отказ привода был не самым большим испытанием этого пилота и его штурмана Станислава Долгова.
– Штурмуем барханы, я изучаю дорожную карту и вдруг отмечаю, что у навесного оборудования на торпедо вроде бы появился дополнительный жгут проводов, — рассказывает Станислав. Поднимаю голову, как вдруг этот жгут начал шевелиться! Оказалось, в машину заползла змея. Остановились, кое-как вытянули гадину из кабины. В общем, страху натерпелись! Как и когда она попала в кабину боевой машины — непонятно…
Но несмотря на приключения, этот экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» очень уверенно преодолевает каспийские пески. Тяжелее пришлось пилоту «Садко Next» Михаилу Шкляеву. Причем тяжело в буквальном смысле слова — у грузовика отказал гидроусилитель. Михаил вымотался в хлам, но все же смог привезти машину к финишу. А легкие «Газели», обутые в отличные шины BF Goodrich', по барханам просто порхали.
– Таких огромных барханов я еще не видел, — рассказывает пилот «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Кое-где они были высотой с пятиэтажный дом. Едешь по самой верхушке, слева обрывистый склон, справа такой же. Внушает!..
Расстановка лидеров чемпионата не изменилась. Первенствует гонщик из Катара Нассер Аль-Аттия. На втором месте обосновался голландский экипаж Бернхарда тен Бринке и Тома Колсула. На третьем поляк Якуб Пшигонский. Легендарный Петрансель засел на четвертом месте и никак не может ворваться в тройку лидеров. Но гонка продолжается. Впереди еще два дня соревнований.