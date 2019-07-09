3 самодельных внедорожника из СССР, едва не «взорвавших» мировой авторынок

Джип Холшаносова получился чуть меньше ЛуАЗа. Однако внутри ничуть ему не уступал, потому как инженер вынес наружу запаску, сделал компактным моторный отсек и разместил дополнительный багажник на крыше.

Под капотом «Джипа» работал двигатель от ВАЗ 2101. Задний мост был взят от ВАЗ 2102. А коробка, кардан и электрика от ГАЗ-21. Элементы рессорной подвески, бензобак и панель приборов достались новоиспеченному вездеходу от УАЗ-469.

А вот передний мост был полностью разработан Холшаносовым самостоятельно. В целом, конструкция получилась легкой и неприхотливой.

По трассе «самоделка» передвигалась со скоростью 120 км/ч. За свою жизнь «Джип» проехал не одну сотню тысяч километров. Внедорожник поднимался на высоту в 3000 метров в Армении, хорошо преодолевал бездорожье, каменистые участки и 30-градусные уклоны. Автомобиль также получил 1-ю премию на смотринах самоделок и даже засветился в передаче «Это вы можете».