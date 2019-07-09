3 самодельных внедорожника из СССР, едва не «взорвавших» мировой авторынок

У тех, кто родом из СССР, довольно теплые воспоминания об ушедшей в историю страны-гиганта. Впрочем, сегодня речь пойдет не о бесплатных детских садах и больницах, профсоюзных путевках на море, строительстве «БАМа» или освоении целины в Казахстане. Вспомним рукастых мастеров, которые придумывали, разрабатывали и собирали свои собственные автомобили.
Надо признать, что из этих поделок — будь советская бюрократическая машина более поворотливой, а предпринимательский напор доморощенных автомехаников помощнее — могли бы получиться весьма толковые изделия.
«Джип» Холшаносова
К примеру, инженер-конструктор Ереванского Автомобильного завода, Станислав Холшаносов, в 1981 году создал «Джип», который предполагалось использовать для путешествий. В качестве музы был выбран явно американский Willis MB, прообраз того самого Jeep Wrangler. Но начинка, разумеется, отечественная. Да и привод, ради экономии, осуществлялся на заднюю ось.
Джип Холшаносова получился чуть меньше ЛуАЗа. Однако внутри ничуть ему не уступал, потому как инженер вынес наружу запаску, сделал компактным моторный отсек и разместил дополнительный багажник на крыше.
Под капотом «Джипа» работал двигатель от ВАЗ 2101. Задний мост был взят от ВАЗ 2102. А коробка, кардан и электрика от ГАЗ-21. Элементы рессорной подвески, бензобак и панель приборов достались новоиспеченному вездеходу от УАЗ-469.
А вот передний мост был полностью разработан Холшаносовым самостоятельно. В целом, конструкция получилась легкой и неприхотливой.
По трассе «самоделка» передвигалась со скоростью 120 км/ч. За свою жизнь «Джип» проехал не одну сотню тысяч километров. Внедорожник поднимался на высоту в 3000 метров в Армении, хорошо преодолевал бездорожье, каменистые участки и 30-градусные уклоны. Автомобиль также получил 1-ю премию на смотринах самоделок и даже засветился в передаче «Это вы можете».
Еще один заднеприводный внедорожник был построен в подмосковных Электроуглях. Узлы и агрегаты для своего детища доморощенный конструктор В. Безруков взял от УАЗ-469 (карданный вал и элементы подвески), ЛуАЗ-969 (задний мост и колеса), ЗАЗ 968М (двигатель, коробка и электрика) и Москвич 412 (тормозная система). А вот рама, дизайн кузова, механизмы открывания дверей инженер придумывал сам.
Впрочем, что касается внешности внедорожника, то в ней угадывается образ «Гелендвагена».
Автомобиль получился компактным. При наличии заднего ряда кресел для багажа и «запаски» совершенно не оставалось места. Однако в двухместном варианте грузовой отсек автомобиля имел внушительный объем и позволял разместить не только поклажу, но и запасное колесо у правого борта.
Внедорожник «НЕВА»
В те же 80-е годы автолюбители из Ленинграда Н. Яковлев и В. Капусто создали внедорожник «НЕВА». Рама и кузовные панели были разработаны ими самостоятельно, единственное, что инженеры позаимствовали со стороны — передние фары, которые были взяты от мотоцикла «Чезет».
Внешне самодельная «НЕВА» очень напоминала румынский внедорожник АРО 240.
Двигатель, коробка передач и остекление внедорожника были заимствованы у вазовской «копейки». Трансмиссия и ходовая часть взяли у ГАЗ-69, но дорабатывали деталями от УАЗ-469. Кардан между коробкой передач и раздаткой иженеры сделали сами. А подвеску позаимствовали у ГАЗ-24.
Внедорожник «НЕВА» был собран в двух экземплярах и производил вполне «заводское» впечатление.
Постройка внедорожников заняла у инженеров 6 лет. При этом они быстро и легко зарегистрировали оба автомобиля в ГАИ, подтвердив покупку его комплектующих чеками из магазинов.
Стоит отметить, что на бездорожье «НЕВА» с 210 мм дорожного просвета зарекомендовал себя только с положительных сторон, уделав на испытаниях даже вазовскую «Ниву».