3 спорткара из СССР, готовых заткнуть за пояс Ferrari и Lamborghini

«Катран»

Суперкар «Катран» был создан автолюбителем Александром Федотовым. Элементы кузов автомобиля — сочетание металла и стеклопластика. Вместо дверей — полностью откидывающаяся кабина, облегчающая вход и выход в салон.

Двигатель, заимствованный у ВАЗ 2101, располагался в задней части «самоделки». В то время как багажный отсек занял место в передней. Коробка передач была взята от «Запорожца».

Из фишек этого спорткара заслуживают особого внимания электронная система круиз-контроля, полностью независимая подвеска и боковые зеркала, которые при помощи специального механизма убирались в передние крылья. Ну разве это не круто?