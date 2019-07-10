3 спорткара из СССР, готовых заткнуть за пояс Ferrari и Lamborghini

Честь и хвала советским умельцам: творить самодельные спорткары — дано не каждому. Причем изделия доморощенных специалистов Страны советов могли поспорить с грандами мировой автоспортивной индустрии. Не верите? Судите сами.
Суперкар «Катран» был создан автолюбителем Александром Федотовым. Элементы кузов автомобиля — сочетание металла и стеклопластика. Вместо дверей — полностью откидывающаяся кабина, облегчающая вход и выход в салон.
Двигатель, заимствованный у ВАЗ 2101, располагался в задней части «самоделки». В то время как багажный отсек занял место в передней. Коробка передач была взята от «Запорожца».
Из фишек этого спорткара заслуживают особого внимания электронная система круиз-контроля, полностью независимая подвеска и боковые зеркала, которые при помощи специального механизма убирались в передние крылья. Ну разве это не круто?
«Панголина»
Этот гиперкар из 80-х был создан конструктором Александром Кулыгиным — тем самым, который построил шестиколесный вездеход «Ухта». Внешне он напоминал Lamborghini Contach, чей дизайн разрабатывался в Bertone. Однако инженер пошел дальше и предложил кузов «универсал» — как вам такое?
В своем детище инженер использовал среднемоторную компоновку, оснастив авто оригинальным 62-сильным двигателем объемом 1,2 литра от ВАЗ-2101. Максимальная скорость, которую развивал советский Lamborghini, составляла 180 км/ч. Это стало возможным благодаря использованию стеклопластика в изготовлении кузова.
Примечателен и тот факт, что вместо замка зажигания в «Панголине» была установлена кнопочная панель, на которой для запуска двигателя было необходимо ввести правильный код. Вот они — технологии!
Ходовая часть спорткара тоже была заимствована у ВАЗ-2101. На автомобили красовались диски из алюминиевого сплава, а вместо зеркал заднего вида конструктор использовал перископы.
«Панголина» участвовала во многих мероприятиях тех времен, включая пробег до международной автовыставки «Экспо-85», которая проходила в Болгарии.
Поговаривают, что «Панголина» обосновалась в гараже некоего подмосковного бизнесмена, и жива по сей день.
«Ласка»
Пожалуй, самый красивый автомобиль в этом обзоре «самоделок» из СССР — «Ласка». Его создала группа увлеченных людей: скульптора, художника и главного вдохновителя проекта — слесаря-сантехника Владимира Мищенко. Не всем же воду перекрывать, да беленькую пить.
Легкой конструкции четырехместного купе создателям удалось добиться за счет стеклопластика в кузове. Автомобиль выглядел потрясающе красиво, напоминая ранний американский Ford Mustang. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что «Ласка» (в последствии «Меркурий») была создана на основе автомобилей инженера-конструктора Юрия Рубеля.
Под капотом спорткупе был установлен 75-сильный двигатель от ВАЗ 2103 — по сути, самый серийный мощный мотор той эпохи. А создание поделки заняло у авторов проекта целых семь лет.