Крутые проекты АВТОВАЗа, которые хотели «выстрелить», но не смогли

Дизайнерская задумка, воплощенная в жизнь — это еще половина дела. А в случае с автопромом и вовсе начало пути. Как бы привлекательно ни выглядел концепт, он обязательно подвергнется критике инженеров различных мастей. И дизайнерам, увы, придется считаться с их мнением и искать решения, которые устроили бы всех. Но это еще не все. Свои коррективы вносят маркетологи, пиарщики, сметчики и остальные особо компетентные лица.

Но главное испытание — это экономическое здоровье страны и потенциального покупателя нового продукта. Ведь если у них все так себе, то каким-бы «бомбовым» ни был автомобиль, его конечная стоимость может стать настоящей проблемой, из-за которой ему не суждено дойти до серии. Так было с многими концептами различных марок, и АВТОВАЗ — не исключение.