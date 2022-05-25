Крутые проекты АВТОВАЗа, которые хотели «выстрелить», но не смогли

Дизайнерская задумка, воплощенная в жизнь — это еще половина дела. А в случае с автопромом и вовсе начало пути. Как бы привлекательно ни выглядел концепт, он обязательно подвергнется критике инженеров различных мастей. И дизайнерам, увы, придется считаться с их мнением и искать решения, которые устроили бы всех. Но это еще не все. Свои коррективы вносят маркетологи, пиарщики, сметчики и остальные особо компетентные лица.
Но главное испытание — это экономическое здоровье страны и потенциального покупателя нового продукта. Ведь если у них все так себе, то каким-бы «бомбовым» ни был автомобиль, его конечная стоимость может стать настоящей проблемой, из-за которой ему не суждено дойти до серии. Так было с многими концептами различных марок, и АВТОВАЗ — не исключение.
Вот, к примеру, LADA C. Если кто не помнит, то данный прототип был представлен в 2007 году не абы где, а на ключевом мировом автосалоне — Женевском мотор-шоу. Трехдверный хетчбек являлся совместной разработкой «вазовцев» и канадской Magna International.
Тогда видение будущего от АВТОВАЗа произвело впечатление на многочисленную публику престижной выставки. LADA C вобрала в себя все лучшее от мирового автопрома — тормоза BMW, электроника и всевозможные датчики, естественно, от BOSCH, Audi поделилась с концептом рулевой колонкой, а ее Volkswagen дал отечественной разработке свою мультимедийную систему.
И даже эмблема, красовавшаяся на передке, была перелицована в соответствии с концепцией дизайна хетчбека. Однако начало мирового кризиса в 2008 году, который все глубже и глубже влияет на отрасль и сегодня, LADA C так и осталась концептом — проект закрыт.
А видели ли вы ВАЗ 2108 «Тарга»? Те, кто рос на рубеже 80—90-х, наверняка обкусали себе все локти, когда в 1988 году был представлен этот родстер. Признаться, я и сегодня с теплотой в сердце вспоминаю свою «восьмерочку» с коротким крылом. И если бы мне тогда предложили «Таргу», я бы ни сколь не сомневаясь, приобрел бы ее в личное пользование.
Концепт с открытым верхом был разработан Центром стиля отечественного автопроизводителя с оглядкой на зарубежный опыт. За внешний дизайн отвечал Владислав Иванович Пашко. Основой, как не сложно догадаться, выступила та самая «восьмерка». В остальном были учтены все нюансы подобных автомобилей — «Тарга» получила и силовой каркас, и брезентовый верх, и форточки в передних боковых стеклах.
Да что там говорить, у концепта даже был багажник, впоследствии перекочевавший на еще один «хит» — ВАЗ 21099 и — о Боже! — впервые удлиненные крылья. В общем, вышло идеально. Но, увы, и здесь все осталось на стадии прототипа, который даже не сохранился до наших дней.
Были среди «вазовских» наработок и электромобили — модная нынче тема. ВАЗ 2802−02 «Пони», представленный в 1984 году, и выглядел круто, и функциональностью впечатлял. Двухместный электрофургон оснастили 25-киловатным электрическим мотором, который питал никель-цинковый аккумулятор весом 423 кг. При этом грузоподъемность самого фургона составляла 500 кг. Запас хода «Пони» был ограничен 78 километрами. А максимальная скорость, которую мог развить фургон, составляла 74 км/ч. При этом габаритная длина концепта была всего 2,5 метра.
Да, он отлично вписывался в городскую среду не только эффектным внешним видом, но и размерами. Примечательно, что электрогрузовичок был сделан из алюминия и пластика, что позволило существенно снизить его массу. Но, увы, посчитали, покумекали, и постановили, что перспектив на отечественном рынке у этого трудяги нет. Проект был заморожен.
В общем, нам есть, чем гордится. И с инженерами, и с дизайнерами у нас порядок. Главное, теперь грамотно распорядится людскими ресурсами, вспомнить былое, и действовать. И, глядишь, появятся у нас и свои электромобили, и новые модели для народа. Да и жить станет лучше, жить станет веселее.
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