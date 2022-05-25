LADA Granta получит две ультрадешевые комплектации

Фото: АвтоВзгляд
АВТОВАЗ не ограничится выпуском LADA Granta в единственной упрощенной версии. Как выяснилось, таких будет две. Если самая «голая» вариация «Гранты» лишится антиблокировочной системы тормозов, ESP, блока ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности и электропакета, то та, что побогаче, получит даже электроусилитель рулевого колеса. Впрочем, не только это.
Мирон Горин

Как сообщают «Ведомости», точный перечень обеих комплектаций «облысевшей» LADA Granta появятся у дилеров не раньше следующей недели. Вторая по оснащенности версия порадует будущих владельцев электрическими стеклоподъемниками и, как уже было сказано, электроусилителем руля.

Цена «бюджетника» в базе не превысит 600 000 рублей, о чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники в дилерских центрах. Продажи автомобилей должны начаться в июле. А серийное производство — в следующем месяце.

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25 мая 2022
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