LADA Granta получит две ультрадешевые комплектации

Как сообщают «Ведомости», точный перечень обеих комплектаций «облысевшей» LADA Granta появятся у дилеров не раньше следующей недели. Вторая по оснащенности версия порадует будущих владельцев электрическими стеклоподъемниками и, как уже было сказано, электроусилителем руля.

Цена «бюджетника» в базе не превысит 600 000 рублей, о чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники в дилерских центрах. Продажи автомобилей должны начаться в июле. А серийное производство — в следующем месяце.

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