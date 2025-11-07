Экс-сотрудница прокуратуры помогла скрыть убийство любовника: тело сожгли в авто

В районе подмосковной деревни Колычево правоохранители обнаружили тело 42-летнего Гурбана К. в салоне полностью выгоревшего Hyundai Solaris. Расследование быстро вывело их на двоих подозреваемых — 33-летнюю бывшую сотрудницу столичной прокуратуры, а также ее дядю.

Как сообщает телеграм-канал Baza, по предварительной версии, девушка в течение полугода встречалась с погибшим, однако регулярно подвергалась избиениям и унижениям с его стороны. В отчаянной попытке защититься она попросила родственника «поговорить» с парнем. Для этого мужчины отправились поздним вечером на дачу, где дядя бывшей сотрудницы прокуратуры применил смертельную силу.

В дальнейшем преступница использовала свои профессиональные навыки для того, чтобы максимально запутать следствие, после чего собрала вещи и попыталась вместе с убийцей сбежать из страны. Однако полицейские успели вовремя задержать их на границе.

Мужчине уже предъявили обвинение по статье «Убийство», а его племяннице грозит срок за попытку сокрытия преступления.

