На основании каких законов водителей могут штрафовать за радар-детекторы и видеорегистраторы

Напомним, что в своей статье корреспондент портала «АвтоВзгляда» обратил внимание на очевидную юридическую коллизию, связанную с использованием упомянутых выше гаджетов. С одной стороны, ч.1 ст. 12 КоАП РФ карает автовладельцев за размещение на лобовом стекле предметов, мешающих обзору с места водителя, а с другой — ни один закон или подзаконный акт не запрещает использование перечисленных девайсов. При этом ситуация усугубляется тем, что решение о том, соответствуют ли места расположения этих электронных приборов на «лобовухе» ГОСТу Р 33988−2016 «Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования и методы испытания» или не соответствуют, принимает на дороге единолично инспектор ГИБДД.
Однако в ГУ ДОБДД МВД РФ журналистский вывод о том, что мы имеем дело с очевидной правовой коллизией, отметают. Утверждая, что поскольку «под правовой (юридической) коллизией обычно понимается противоречие между положениями нормативных правовых актов, а рассматриваемая сфера правоотношений урегулирована законодательством четко и однозначно, данный вывод представляется ошибочным».