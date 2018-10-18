На основании каких законов водителей могут штрафовать за радар-детекторы и видеорегистраторы

Фото avtovzglyad.ru
Очень не понравилась руководству российской автоинспекции публикация портала «АвтоВзгляд» под названием «В России начали штрафовать за использование радар-детекторов и видеорегистраторов». Так, заместитель начальника ГУ ОБДД МВД РФ Владимир Кузин в своем официальном письме в редакцию подчеркивает, что в материале «дана некомпетентная и юридически безграмотная интерпретация» проблемы, связанной с использованием водителями «антирадаров» и регистраторов.
Александр Ростарчук

Напомним, что в своей статье корреспондент портала «АвтоВзгляда» обратил внимание на очевидную юридическую коллизию, связанную с использованием упомянутых выше гаджетов. С одной стороны, ч.1 ст. 12 КоАП РФ карает автовладельцев за размещение на лобовом стекле предметов, мешающих обзору с места водителя, а с другой — ни один закон или подзаконный акт не запрещает использование перечисленных девайсов. При этом ситуация усугубляется тем, что решение о том, соответствуют ли места расположения этих электронных приборов на «лобовухе» ГОСТу Р 33988−2016 «Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования и методы испытания» или не соответствуют, принимает на дороге единолично инспектор ГИБДД.

Однако в ГУ ДОБДД МВД РФ журналистский вывод о том, что мы имеем дело с очевидной правовой коллизией, отметают. Утверждая, что поскольку «под правовой (юридической) коллизией обычно понимается противоречие между положениями нормативных правовых актов, а рассматриваемая сфера правоотношений урегулирована законодательством четко и однозначно, данный вывод представляется ошибочным».

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Увы, но за внешне красивой и логичной гаишной формулировкой прячется присущая многим сотрудникам ведомства как минимум недостаточная компетентность, а как максимум — профессиональная безграмотность. Поскольку понятие «правовая коллизия» куда шире и объемнее, чем пытаются представить юристы в погонах.

В частности, оно подразумевает и противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и должностными лицами своих полномочий. К тому же, только на первый взгляд юридические коллизии представляют собой внешнее столкновение норм или юридических актов. Нередко за различными юридическими формулировками стоят в конечном счете различия социальных статусов и ролей соответствующих субъектов, различия их потребностей и интересов. Коллизия норм является трансформированным конфликтом людей. Что мы и имеем в вопросе использования регистраторов-антирадаров.

Все это мы и получаем на дороге, когда, повторимся, решать, мешает тот или иной девайс обзору водителя, будет исключительно гаишник. Почему г-н Кузин считает, что это «утверждение также не соответствует действительности», не совсем понятно. Тем более, что он сам подтверждает, что именно на откуп инспектора отдано толкование ГОСТ Р 33988−2016:

Фото avtovzglyad.ru

– В соответствии с КоАП решение сотрудника Госавтоинспекции может быть обжаловано в установленном порядке, в том числе с учетом результатов соответствующих исследований, проводимых по постановлению суда, — пишет полицейский чиновник редакции. Соглашаясь тем самым, что именно сотрудники ГАИ «на земле» оценивают правомерность и правильность использования водителем техники. Оценивают на глазок. И если ошибаются, передергивают и просто цепляются (что немудрено, учитывая невысокий уровень профессиональной подготовки сотрудников правоприменительных органов), на пустом месте осложняя автовладельцам жизнь — извольте самостоятельно доказывать, что вы не верблюд. И это ли не коллизия?

И при всем при этом нельзя забывать, как трепетно относятся служивые на местах к тем или иным заявлениям своего высокого руководства, расценивая их как указания к действию, даже если произнесенные слова не трансформируются в приказы. То есть напомнил главный автоинспектор страны генерал Черников, говоря с читателями журнала «За рулем» о нюансах использования радар-детекторов, что согласно п. 7.3 ПДД запрещается установка дополнительных предметов, ухудшающих параметры обзорности с места водителя, и «на земле» это вполне могли понять, как начало кампании против применения водителями всяческих электронных устройств. Тем более, как справедливо отмечает г-н Кузин, велосипеда тут изобретать не надо, поскольку «нормы, на которые содержится ссылка в ответе читателю журнала „За рулем“, действуют с момента вступления в силу Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (1 июля 1994 г.) и КоАП РФ (1 июля 2002 г.)».

Фото avtovzglyad.ru

Другое дело, что заявление автора публикации о том, что «в России начали штрафовать за использование радар-детекторов и видеорегистраторов» применительно к настоящему времени действительно некорректно. Правильнее было бы сказать — и не переставали штрафовать в течение последних шестнадцати лет. И возвращение генерала Черникова к теме это, на наш взгляд, только подтверждает.

Поэтому искренне жаль, что ГИБДД считает, что «опубликованный на портале 'АвтоВзгляд» материал привел к формированию у читательской аудитории ошибочного представления о действующей правоприменительной практике в области безопасности дорожного движения и негативным образом сказался на имидже как Госавтоинспекции, так и самого портала «АвтоВзгляд».

Тем более, что имидж Госавтоинспекции и без того основательно подпорчен ей самой, а репутация портала «АвтоВзгляд» от публикации подобных материалов только выигрывает. Поскольку такие статьи поднимают проблемы, нуждающиеся в срочном решении. В данном случае имеется острая необходимость, особенно с учетом широчайшего распространения в водительском обиходе электронных гаджетов, которого не было ни в 2002-м, ни тем более в 1994-м, в правке и уточнении указанного выше ГОСТа. С тем, чтобы ни у автолюбителей, ни у сотрудников ГИБДД не оставалось ни малейших сомнений и разночтений по вопросу их использования. А они, судя по «зарулевской» публикации, увы, имеются.

штрафы, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, антирадар, ГИБДД
18 октября 2018
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