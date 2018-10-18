На основании каких законов водителей могут штрафовать за радар-детекторы и видеорегистраторы

Увы, но за внешне красивой и логичной гаишной формулировкой прячется присущая многим сотрудникам ведомства как минимум недостаточная компетентность, а как максимум — профессиональная безграмотность. Поскольку понятие «правовая коллизия» куда шире и объемнее, чем пытаются представить юристы в погонах.

В частности, оно подразумевает и противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и должностными лицами своих полномочий. К тому же, только на первый взгляд юридические коллизии представляют собой внешнее столкновение норм или юридических актов. Нередко за различными юридическими формулировками стоят в конечном счете различия социальных статусов и ролей соответствующих субъектов, различия их потребностей и интересов. Коллизия норм является трансформированным конфликтом людей. Что мы и имеем в вопросе использования регистраторов-антирадаров.

Все это мы и получаем на дороге, когда, повторимся, решать, мешает тот или иной девайс обзору водителя, будет исключительно гаишник. Почему г-н Кузин считает, что это «утверждение также не соответствует действительности», не совсем понятно. Тем более, что он сам подтверждает, что именно на откуп инспектора отдано толкование ГОСТ Р 33988−2016: