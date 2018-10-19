Есть ли у ГИБДД реальный план сокращения страшных «автобусных» аварий

Нет, ГИБДД не вступила в полемику с редакцией, но на ее официальном сайте появилась публикация под громким названием «Госавтоинспекция усилит контроль за безопасностью пассажирских перевозок масштабными проверками по всей стране», в которой с запоздалой бравурностью обещается «усилить и углубить». Также ГАИ грозит устроить тотальные проверки как в автопарках, так и на дорогах. Правда, ни одной конкретной даты проведения мероприятий, ни официально утвержденного плана «разборок» не сообщается. А потому есть большое опасение, что заявленные намерения могут остаться только словами на сайте.

В связи с чем просим ГУ ОБДД МВД РФ опубликовать конкретный утвержденный план

мероприятий, а по окончании акции — публичный доклад о его результатах. Но и этого недостаточно. Кроме проверок автопредприятий нужны серьезные системные изменения, о которых в гаишном «памфлете» нет ни слова. Как ничего не сообщается и о дальнейшей судьбе скандального полицейского проекта по реформе приема экзаменов, от которого, как мы и писали и в упомянутом выше редакционном материале, и в других наших статьях, также зависит уровень аварийности в стране.