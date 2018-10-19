5 привычек, которые обходятся водителям слишком дорого

РЕЗКИЙ КАК ДИАРЕЯ

Еще одна привычка, из-за которой вы до сих пор не накопили на новый «Мерседес» — грубые старты и торможения. Особенно, на «сонном» двигателе, не готовом к зашкаливающим оборотам. Нужно ли говорить, что при подобной манере езды многократно возрастают риски смерти мотора, даже несмотря на заводские отсечки. Кроме того, повышается расход масла и топлива. Оно вам нужно?

ПОМЕХА СПРАВА

В кругах автолюбителей бытует мнение, что рука, намертво «приклеенная» к селектору коробки передач, способствует увеличению нагрузки на шестеренки и синхронизаторы. Звучит это, конечно, весьма сомнительно, однако свою конечность — за исключением случаев, когда необходимо переключить скорость — лучше действительно держать в другом месте. В идеале — на рулевом колесе, а не на коленке спутницы. Так будет безопаснее, не придется восстанавливать авто после аварии.

НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ

Смотришь на некоторых водителей, и диву даешься. В губах зажата сигарета, у уха — мобильный телефон, одна рука что-то ищет в портфеле на заднем кресле, другая — настраивает радио. И это все на скорости — у штурвала правая коленка. Мало похоже на поведение человека, берегущего каждую копейку. Какая связь? Да самая непосредственная! Отвлекся — въехал в бампер впереди стоящего авто, оплатил ремонт своей машины.