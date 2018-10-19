5 привычек, которые обходятся водителям слишком дорого

Фото: salonurody.info
Российских водителей «грабят» на платных дорогах, парковках и в автосервисах. Их разоряют гаишники, страховщики, консультанты магазинов автозапчастей, налоговая инспекция, кредиторы, короли бензоколонок. Да рулевые и сами крадут из собственного кошелька кровно нажитые. Как? Своими, на первый взгляд, невинными привычками!
Виктория Базылева

Содержать личный автомобиль — если вы, конечно, не являетесь потомком Рокфеллера — удовольствие не из дешевых. Тут заплати, там заплати: и вот лапша быстрого приготовления из ближайшей «Семерочки» уже твой лучший друг. А куда деваться? Не на метро же теперь ездить: протирать свои белые «Рибоки» каждые пять минут, уклоняться от бабушек с тележками, вкушать ароматы бездомных.

Россияне, вкалывающее на нелюбимых работах, вынуждены затягивать пояса потуже. Экономят они и на своих железных друзьях, с аппетитом «подъедающих» семейный бюджет. А как сократить расходы на машину? Отказаться от КАСКО, соблюдать скоростной режим, делать ТО в два раза реже, избегать платных дорог. Еще можно избавиться от своих вредных автомобильных привычек, провоцирующих внеплановые ремонты авто.

Фото: www.avtobaza.uz

ЗАЕЗЖАЙ ПОЧАЩЕ

Вот, кстати, о ТО. Как вы думаете, если игнорировать требования производителей и увеличивать интервалы между сервисами, то получится сэкономить? Скажем, приезжать на СТО не каждый год, как положено, а через раз? Ответ неверный — не получится. Напротив, кошелек убережет лишь своевременное обслуживание, способное предотвратить разорительные поломки. Хотите чаще греться на морях — соблюдайте сроки ТО.

ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА

Покупая машину, сразу уточните у продавца грузоподъемность своего нового «коня». И старайтесь держать эту цифру всегда в голове, если не хотите молниеносно угробить подвеску (читай — выложить много денег за ремонт). А теще своей, которая попросит перевезти на крохотном седане холодильник, три телевизора, кита, бегемота и сестер, закажите фургон.

Фото: www.journaldemontreal.com

РЕЗКИЙ КАК ДИАРЕЯ

Еще одна привычка, из-за которой вы до сих пор не накопили на новый «Мерседес» — грубые старты и торможения. Особенно, на «сонном» двигателе, не готовом к зашкаливающим оборотам. Нужно ли говорить, что при подобной манере езды многократно возрастают риски смерти мотора, даже несмотря на заводские отсечки. Кроме того, повышается расход масла и топлива. Оно вам нужно?

ПОМЕХА СПРАВА

В кругах автолюбителей бытует мнение, что рука, намертво «приклеенная» к селектору коробки передач, способствует увеличению нагрузки на шестеренки и синхронизаторы. Звучит это, конечно, весьма сомнительно, однако свою конечность — за исключением случаев, когда необходимо переключить скорость — лучше действительно держать в другом месте. В идеале — на рулевом колесе, а не на коленке спутницы. Так будет безопаснее, не придется восстанавливать авто после аварии.

НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ

Смотришь на некоторых водителей, и диву даешься. В губах зажата сигарета, у уха — мобильный телефон, одна рука что-то ищет в портфеле на заднем кресле, другая — настраивает радио. И это все на скорости — у штурвала правая коленка. Мало похоже на поведение человека, берегущего каждую копейку. Какая связь? Да самая непосредственная! Отвлекся — въехал в бампер впереди стоящего авто, оплатил ремонт своей машины.

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20 октября 2018
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