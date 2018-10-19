5 привычек, которые обходятся водителям слишком дорого

Содержать личный автомобиль — если вы, конечно, не являетесь потомком Рокфеллера — удовольствие не из дешевых. Тут заплати, там заплати: и вот лапша быстрого приготовления из ближайшей «Семерочки» уже твой лучший друг. А куда деваться? Не на метро же теперь ездить: протирать свои белые «Рибоки» каждые пять минут, уклоняться от бабушек с тележками, вкушать ароматы бездомных.
Россияне, вкалывающее на нелюбимых работах, вынуждены затягивать пояса потуже. Экономят они и на своих железных друзьях, с аппетитом «подъедающих» семейный бюджет. А как сократить расходы на машину? Отказаться от КАСКО, соблюдать скоростной режим, делать ТО в два раза реже, избегать платных дорог. Еще можно избавиться от своих вредных автомобильных привычек, провоцирующих внеплановые ремонты авто.