Руководитель ГИБДД Михаил Черников: штрафы за скорость нужно повышать!

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников, общаясь с представителями СМИ высказался за повышение штрафов за нарушения скоростного режима:

– Если на дороге разрешена скорость в 60 км/ч, а водитель едет со скоростью 80 км/ч, то в итоге его ожидает штраф в размере 250 рублей. Подобные нарушения растут год от года, надо рассмотреть вопрос о превентивном воздействии на граждан, чтобы они не нарушали ПДД, — переживает генерал Черников.

Кроме того, он от имени ведомства требует ужесточения наказаний за повторную езду без прав:

– Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 5000 до 15 000 рублей. Мы настаиваем, чтобы он составлял от 20 000 до 30 000 рублей, либо административный арест до 15 суток, либо общественные работы. У нас сейчас много фактов, когда водителей лишают прав, в том числе по ряду медицинских показаний, и такие водители, конечно, не должны присутствовать на наших дорогах, — считает г-н Черников.