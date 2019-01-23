Что случится с машиной, если не мыть ее полгода или год

Приметив в потоке грязевую глыбу, лишь отдаленно напоминающую автомобиль, некоторые водители задаются вопросом, а что же будет, если совсем не мыть машину месяц, полгода или год. И хотя на подобный эксперимент решаются лишь единицы, интерес к «проблеме» проявляется весьма активно. Какая судьба уготовлена тем, кто откажется от водных процедур на продолжительное время, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Встречают по одежке, а потому начнем с того, что грязный автомобиль — это как минимум не эстетично. С другой стороны, у каждого автовладельца свое отношение к чистоте машины, свои границы допустимого. Одни водители на дух не переносят запачканный кузов, в то время как другие — чувствуют себя совершенно спокойно, даже не замечая, что их черное авто стало серо-коричневым.
Однако есть у вопроса автомоек и другие, технические аспекты. Так, пренебрежение водными процедурами может аукнуться водителям преждевременным появлением коррозии. В группе риска — обители мегаполисов. Вся гадость, витающая в воздухе больших городов — та самая, которой вынуждены дышать и мы, неизбежно оседает на кузове. А прибавить к этому еще и убойные реагенты, горячо любимые коммунальщиками.
Со временем «обросший» грязью автомобиль станет небезопасным. Во-первых, своим принципиальным нежеланием тратиться на мойку, водитель сам себе существенно ограничит обзор. Во-вторых, чумазая машина станет менее заметной для окружающих. И, наконец, в-третьих, она может привлечь внимание недоброжелателей, думающих, что авто бесхозное.
«Не заезжал на мойку полгода. На передних дверях обнаружил небольшие коричневые пятна — отмываются трудно, но все же отмываются», — делится своим опытом в Сети один автовладелец.
Есть еще один крайне малоприятный момент, с которым непременно столкнется каждый автовладелец, отказавшийся от автомоек. Грязь, «поселившаяся» на порогах, будет постоянно пачкать брюки, толстый слой пыли на багажнике и капоте — соответственно руки. А если в семье есть дети, то без тесного контакта с одеждой не останутся и двери.
Не сулит ничего хорошего любителям грязных машин и встреча с сотрудниками ГИБДД. Взять во внимание хотя бы тот факт, что «неопрятные» автомобили ими останавливаются почти всегда. На процедуре проверки документов, которая у обычных рулевых отнимает пару минут времени, владельцы чумазых авто могут «зависнуть» на полчаса. Пока инспектор убедится в чистоте регистрационных знаков и световых приборов, пока проверит обзор…
«У меня есть знакомые мойщики: говорят, если машину долго не мыть, то грязь въедается и уже не поддается чистке. С такими безалаберными водителями у них часто происходят конфликты», — рассказывает другой завсегдатай форума.
В общем, как ни крути, а на водные процедуры автомобиля лучше не «забивать». Правда, и в другую крайность бросаться не стоит, заезжая в «автобаню» каждый день. Оптимальный вариант — сбивать грязь по необходимости, но не чаще одного раза в неделю.
Но самое главное — внимательнее выбирать автомойку и «мыться» только в проверенных местах. А иначе рискуете нарваться на «вредителей», использующих в работе опасные для ЛКП химические вещества.