Что случится с машиной, если не мыть ее полгода или год

Встречают по одежке, а потому начнем с того, что грязный автомобиль — это как минимум не эстетично. С другой стороны, у каждого автовладельца свое отношение к чистоте машины, свои границы допустимого. Одни водители на дух не переносят запачканный кузов, в то время как другие — чувствуют себя совершенно спокойно, даже не замечая, что их черное авто стало серо-коричневым.

Однако есть у вопроса автомоек и другие, технические аспекты. Так, пренебрежение водными процедурами может аукнуться водителям преждевременным появлением коррозии. В группе риска — обители мегаполисов. Вся гадость, витающая в воздухе больших городов — та самая, которой вынуждены дышать и мы, неизбежно оседает на кузове. А прибавить к этому еще и убойные реагенты, горячо любимые коммунальщиками.