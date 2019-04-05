Почему на самом деле ушел в отставку начальник московской ГИБДД

— ГУ МВД России по г. Москве подтверждает, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию, — такое лаконичное сообщение разместили сегодня на официальном сайте столичной полиции.

Генерал держался почти 8 месяцев, но теперь, видимо, «дожали». Как уже сообщал в прошлом году портал «АвтоВзгляд», по неофициальным данным, генерал Коваленко давно испортил отношения, а потом и вовсе здорово подставил одного из своих коллег из другого региона. Тот, якобы, не забыл обиды и, заняв со временем высокий пост в центральном аппарате МВД, решил рассчитаться с обидчиком (очень увлекательно о противостоянии двух генералов вы можете прочитать здесь).

Знающие люди уверяют, что в русле этой мести должность начальника ГИБДД Москвы была превращена в августе 2018 года из генеральской в полковничью. В связи с чем г-н Коваленко был тогда выведен за штат и считался временно исполняющим обязанности руководителя столичного главка. Дело в том, что назначением и увольнением с генеральских должностей в полиции ведает исключительно Президент РФ. А полковничьи — прерогатива главы МВД.