Почему на самом деле ушел в отставку начальник московской ГИБДД

daylynews.ru
Руководитель столичной Госавтоинспекции подал рапорт об отставке. Это стало результатом многомесячной подковерной борьбы внутри аппарата МВД, о которой портал «АвтоВзгляд» впервые сообщил еще в августе прошлого года.
Алексей Батушенко

— ГУ МВД России по г. Москве подтверждает, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию, — такое лаконичное сообщение разместили сегодня на официальном сайте столичной полиции.

Генерал держался почти 8 месяцев, но теперь, видимо, «дожали». Как уже сообщал в прошлом году портал «АвтоВзгляд», по неофициальным данным, генерал Коваленко давно испортил отношения, а потом и вовсе здорово подставил одного из своих коллег из другого региона. Тот, якобы, не забыл обиды и, заняв со временем высокий пост в центральном аппарате МВД, решил рассчитаться с обидчиком (очень увлекательно о противостоянии двух генералов вы можете прочитать здесь).

Знающие люди уверяют, что в русле этой мести должность начальника ГИБДД Москвы была превращена в августе 2018 года из генеральской в полковничью. В связи с чем г-н Коваленко был тогда выведен за штат и считался временно исполняющим обязанности руководителя столичного главка. Дело в том, что назначением и увольнением с генеральских должностей в полиции ведает исключительно Президент РФ. А полковничьи — прерогатива главы МВД.

То есть «вопрос Коваленко» был переведен на ведомственный уровень, позволяющий решить его келейно, не отвлекая Главнокомандующего от важных государственных дел всякими бюрократическими мелочами.

В полицейских «междусобойчиках» уже называются фамилии возможных преемников В. В. Коваленко, просидевшего на занимаемой должности с марта 2015-го года. По традиции, все они «варяги» — не из Москвы.

Но, помимо аппаратной вражды, к Коваленко, судя по всему, были еще и серьезные претензии с точки зрения его служебной деятельности. В частности, во внутриполицейской «тусовке» ходили упорные слухи, будто больших чинов из МВД раздражает некая информация о некрасивых делах, происходящих в Москве на ниве выдачи «прав» и «красивых номеров». При этом формально «привязать» генерала Коваленко к означенным махинациям не получалось.

Но начальству не нравилось, что опальный генерал либо попустительствовал нечистоплотным подчиненным, либо (что уж совсем — из рук вон) не контролировал их. Любопытно, что буквально несколько дней назад генерал в очередной раз сообщал прессе, что все предсказания о его отставке не более чем домыслы прессы. Накаркал. Или наврал.

автоправо, лишение прав, международные права, ПДД, ГИБДД
5 апреля 2019
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