МВД меняет стандарт водительских удостоверений

Документ меняет ряд правил регистрации машин, которые вступят в силу осенью этого года. Одновременно вносится поправка приказ ведомства № 365 2009 года «О введении в действие водительского удостоверения».

Его пятый абзац будет изложен в следующей редакции: «В верхней части лицевой стороны расположены надписи: ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, PERMIS DE CONDUIRE, DRIVING LICENCE, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности».

Появление на российских национальных «правах» надписи «Driving licence» можно только приветствовать, поскольку эти слова понятны практически каждому чиновнику и полицейскому не только в англоговорящих странах, но и практически по всему миру.

Благодаря этой надписи, у официальных лиц из числа аборигенов зарубежных стран будет возникать меньше вопросов к российским водителям, оказавшихся за рулем на заграничных дорогах.