Филиал ада: как ГИБДД подтасовывает экзамены на «права»

Поводом обратить внимание на этот объект стал один из свежих отзывов в интернете о деятельности местных экзаменаторов, хотя, если честно, в Сети подобных оценок подразделения — множество:
– Ни в коем случае не сдавайте в этом ГИБДД, по возможности заберите документы из автошколы, которая сдает экзамены на Вернисажной. — пишет пользователь Ирина Сизова. — Бегите от туда подальше. Издевательство и унижение: стоишь с восьми утра до шести вечера. лавочек нет, автоматов с чаем и кофе — тоже. Спрятаться от жары или холода некуда, отойти даже в туалет боишься, чтобы не пропустить свою фамилию. Не дай Бог вам сюда попасть…
И вот порталу «АвтоВзгляд» подвернулась возможность убедиться в полной их справедливости, сопроводив на экзамены своего читателя. Увы, для этого пришлось пожертвовать драгоценными часами сна, поскольку записаться на прием и в это, и в другие подразделение ГИБДД через портал госуслуг сегодня практически невозможно: ресурс стал сбоить еще в конце июня — аккурат перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ — да так и не оправился до сих пор.
Что это — затянувшийся системный глюк или подготовка к отмене 30-процентной скидки, получаемой гражданами при оплате госпошлины его посредством, не совсем понятно. Но факт остается фактом: общаться с ГИБДД сегодня приходится по-старинке — получая талончик в терминале на входе в контору. Для чего, как в старые и не очень добрые времена, очередь за ним требуется занимать сильно загодя.
Мы, например, прибыв на место в 05.56 (за два часа до открытия) были уже 15-ми. Всего же в этот день получить талоны на те или иные взаимодействия с придорожными полицейскими хотели 70 человек, но сумели лишь 35: «пропуска в ад» на этом закончились. Однако визуально только экзамены к часу дня сдали/провалили не меньше 30-и «абитуриентов». Да, среди последних, разумеется, были и «повторники», записанные раньше, и редкие счастливчики с госуслуг, но в целом возникло ощущение, что бизнес по продаже талонов продолжает процветать. И вряд ли он возможен без активного участия гайцов. Иными словами, порядки в этой службе не меняются ни при каком режиме. Хотя нет — становятся все хуже.
Так, например, открыв в положенное время двери в цитадель дорожного порядка, служивые не позволяют гражданам оставаться в помещении: получил талон — вали опять на улицу. Хотя после 11-и часов заходи любой: в залах ожидания кучкуется по 40—50 нарушителей социальной дистанции без масок. Такая вот логика по-полицейски.
Впрочем, об удобстве и комфорте посетителей здесь не думали никогда: очередь в «удобства» после многочасового уличного ожидания выстроилась ровно такая же, как и за талонами. Но, честно говоря, лучше уж иметь с собой памперсы: антисанитария потрясающая. Однако настоящие чудеса начинаются непосредственно в процессе экзаменационного процесса…
Известно, что в наивных попытках убедить высшее руководство в своей полезности, автоинспекторы идут на многие ухищрения, среди которых не только пресловутая «палочная» система и откровенные разводы и подставы водительской братии. В случае с экзаменационной деятельностью, гаишники нашли очень убедительный по их мнению аргумент в пользу актуальности службы: они «валят» каждого второго соискателя «прав», якобы предупреждая таким образом появление на дорогах недоучек и неумех. Да вот беда: делают это очень грязно и нечестно.
В нашем эксперименте, например, во время экзамена дважды обваливался сервер. Если по-хорошему, при такой технической составляющей процедуру надо начинать с начала, ведь кто знает, как заглючившие компьютерные мозги интерпретировали полученные ответы, не перепутали ли их, не изменили — глюк он и в Африке глюк. Но нет, в МО ГИБДД ТНРЭР №3 ГУ МВД (да, наверное, как и в остальных подобных конторках) процесс продолжается с прерванного места. Возможно, именно поэтому наш читатель испытание с первого раза не прошел, допустив (точнее, учитывая вышесказанное — якобы допустив) три ошибки.
И что любопытно: ответ на один из незачтенных вопросов был верен на сто процентов, однако оспорить вердикт, вынесенный то и дело подвисающим компом, здесь и сейчас невозможно: регламент не позволяет. Другими словами, значительное число кандидатов в водители, не сдавших экзамен с первого раза, не сдают его не потому, что не подготовлены, а из-за подлых полицейских приемчиков. И как тут не согласиться с автоэкспертом Сергеем Асланяном, так прокомментировавшим порталу «АвтоВзгляд» ситуацию:
– ГАИ изменить невозможно. Надо закрывать. Заколотить досками вход, персонал уволить без права работать с людьми, функции передать гражданским. Двадцать лет реформ, переход на электронную очередь, новые приказы и постановления, упрощение процедур и сокращение количества документов ничего не изменили и прошли впустую. ГАИ выстояла, не поддалась и осталась прежней: презирающей людей, живущей по понятиям, работающей для себя… И нигде нет никакой информации, а любой вопрос к человеку в форме выглядит, как попытка заключенного поговорить с надзирателем. Вокруг любого здания ГАИ прежняя толпа дельцов, посредников и торгашей. Прежде продавали ОСАГО и ГТО. Теперь добавились мусульмане по изготовлению номеров. На площадку осмотра транспорта хаотичная очередь из машин… ГАИ бесполезно переделывать, перевоспитывать, реформировать. Надо закрыть за ненадобностью и забыть.