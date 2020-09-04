Филиал ада: как ГИБДД подтасовывает экзамены на «права»

Поводом обратить внимание на этот объект стал один из свежих отзывов в интернете о деятельности местных экзаменаторов, хотя, если честно, в Сети подобных оценок подразделения — множество:

– Ни в коем случае не сдавайте в этом ГИБДД, по возможности заберите документы из автошколы, которая сдает экзамены на Вернисажной. — пишет пользователь Ирина Сизова. — Бегите от туда подальше. Издевательство и унижение: стоишь с восьми утра до шести вечера. лавочек нет, автоматов с чаем и кофе — тоже. Спрятаться от жары или холода некуда, отойти даже в туалет боишься, чтобы не пропустить свою фамилию. Не дай Бог вам сюда попасть…

И вот порталу «АвтоВзгляд» подвернулась возможность убедиться в полной их справедливости, сопроводив на экзамены своего читателя. Увы, для этого пришлось пожертвовать драгоценными часами сна, поскольку записаться на прием и в это, и в другие подразделение ГИБДД через портал госуслуг сегодня практически невозможно: ресурс стал сбоить еще в конце июня — аккурат перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ — да так и не оправился до сих пор.