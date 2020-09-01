Как ГИБДД «разводит» водителей за мнимый непропуск пешехода

Зачастую это выливается в безобразные случаи, когда служивые буквально «разводят» автомобилистов на протоколы за нарушения, которых водители фактически не совершали.

Один из таких методов применяется, когда «астрологи объявили месячник пешехода». В такие периоды сотрудники ГИБДД встают в засады возле нерегулируемых пешеходных переходов и приступают к оформлению протоколов в конвейерном порядке. Частенько этому процессу не мешает даже повальная вежливость автомобилистов, уступающих людям на «зебре». Делается все примерно следующим образом.

Пешеход вступает на полосатую разметку, намереваясь переcечь дорогу. Машина дисциплинированно останавливается и ждет, пока человек спокойно пройдет перед капотом к противоположному краю проезжей части. Человек освободил машине путь — машина трогается, пересекает «зебру» и… попадает под приглашающий к обочине взмах полосатого жезла.

И инспектор ГИБДД заявляет водителю, что тот нарушил п. 14.1 ПДД, требующий «уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода». За что на гражданина будет оформлен протокол по ст.12.18 КоАП на 1500 рублей — «так уж и быть, по минимальному уровню».

Автомобилист пытается протестовать, утверждая, что его машина не мешала пешеходу переходить дорогу. Инспектор уверенным тоном парирует, что тот в любой момент мог повернуть назад и попасть под колеса уже тронувшейся машины.