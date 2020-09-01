Как ГИБДД «разводит» водителей за мнимый непропуск пешехода

Зачастую это выливается в безобразные случаи, когда служивые буквально «разводят» автомобилистов на протоколы за нарушения, которых водители фактически не совершали.
Один из таких методов применяется, когда «астрологи объявили месячник пешехода». В такие периоды сотрудники ГИБДД встают в засады возле нерегулируемых пешеходных переходов и приступают к оформлению протоколов в конвейерном порядке. Частенько этому процессу не мешает даже повальная вежливость автомобилистов, уступающих людям на «зебре». Делается все примерно следующим образом.
Пешеход вступает на полосатую разметку, намереваясь переcечь дорогу. Машина дисциплинированно останавливается и ждет, пока человек спокойно пройдет перед капотом к противоположному краю проезжей части. Человек освободил машине путь — машина трогается, пересекает «зебру» и… попадает под приглашающий к обочине взмах полосатого жезла.
И инспектор ГИБДД заявляет водителю, что тот нарушил п. 14.1 ПДД, требующий «уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода». За что на гражданина будет оформлен протокол по ст.12.18 КоАП на 1500 рублей — «так уж и быть, по минимальному уровню».
Автомобилист пытается протестовать, утверждая, что его машина не мешала пешеходу переходить дорогу. Инспектор уверенным тоном парирует, что тот в любой момент мог повернуть назад и попасть под колеса уже тронувшейся машины.
То есть, водитель, по мнению гаишника, должен был дождаться, пока «пешик» покинет проезжую часть и только потом тронуться. И начинает заполнять бумаги. Напор служивого тоже можно понять: ему ж в конце смены нужно привезти в родной отдел ГИБДД четко заказанное количество штрафных постановлений!
Автовладельцу в таком случае следует заявить сотруднику, что согласно ПДД «уступить» другому участнику движения значит не вынудить его изменить направление или скорость движения. Раз «пешик» не изменил ни того, ни другого в процессе форсирования «зебры», значит водитель нарушения не совершил.
Даже если такая речь не произведет никакого внешнего впечатления на инспектора — ничего страшного. То, что «клиент» разбирается в «автомобильной» юриспруденции, он себе «на ус намотает» в любом случае. Но коли служивый на этом этапе не вернет вам документы, выкладывайте козырь — сообщите ему, что ваш автомобильный регистратор всю ситуацию от начала до конца зафиксировал.
И что вы будете обжаловать постановление, которое на вас собираются оформить, а потом еще и жаловаться на некомпетентность инспектора его начальству и в прокуратуру. После этого практически со 100-процентной вероятностью, «процессуальные действия» немедленно прекратятся, документы водителю вернут и вежливо пожелают счастливого пути.