ГИБДД признала, что незаконно и по-беспределу штрафует водителей

Внимательные читатели портала «АвтоВзгляд» наверняка помнят историю, в которую вляпался целый заместитель командира Брянской ГИБДД, подполковник Кушнир Владимир Григорьевич, сознательно нарушивший закон, а заодно и конституционные права водителя, который по чистой случайности оказался не лыком шитый.
Если вкратце, то «палок» ради или наживы для полицейский столь высокого полета выписал перевозившему собственную семью шоферу протоколы за нарушение правил транспортировки пассажиров! Узнав, что машина числится за юридическим лицом, «подпол» тут же приравнял ее к пассажирскому автобусу и такси. И совсем плевать было поверившему в себя гаишнику, что компания-собственник автомобиля не является маршрутным транспортом, что подтверждают и ЕГРЮЛ, и ОКВЭД.
Правда, не факт, что правоохранителю известны какие-либо другие аббревиатуры, кроме ГАИ, ДПС и ГИБДД. В общем, нарисовал придорожный полицейский штрафов аж на 60 000 рублей — за отсутствие путевого листа, за то, что водитель не прошел осмотр у врача, а транспортное средство — проверку механиком «перед выездом на линию». Хорошо, что хоть «рулевого» не признали в стельку пьяным — такое, как мы знаем, тоже случается. А все потому, что едва ли не любое беззаконие гаишников в нашей стране остается безнаказанным. Но не в этот раз…
Портал «АвтоВзгляд» отправил официальный запрос в МВД РФ с просьбой провести проверку по факту нарушения подполковником Брянской ГАИ целого ряда статей Административного кодекса. Кроме того, столь вопиющим беспределом заинтересовался глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, обративший на прецедент внимание Генеральной прокуратуры РФ, которая поставила ситуацию на контроль. Фабула произошедшего вызвала массу возмущенных комментариев, в том числе независимых юристов, на интернет-страничке движения «Синие ведерки». Да и компания-собственник автомобиля не стала терпеть подобный произвол автоинспекции, обратившись в суд.
В итоге Брянская ГИБДД, пусть и скрипя зубами, но таки официальным письмом сообщила, что «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицо, допустившее указанные нарушения, будет привлечено к дисциплинарной ответственности», а «административный материал подлежит прекращению за отсутствием события правонарушений». Занавес? Как бы не так!
Понимая, что схватка полицейского самоуправства и закона проиграна, гаишники решили, покидая сцену, подгадить финал спектакля. Отменив один из незаконных протоколов, они дали зеленый свет другому. При этом прекрасно понимая, что штраф по нему придется обжаловать в суде со всеми сопутствующими затратами и сложностями. Как, собственно, и случилось — постановление ожидаемо было отменено. Вот только извинений за эту «мелкую» пакость от ГИБДД ждать, как вы понимаете, не приходится.