ГИБДД признала, что незаконно и по-беспределу штрафует водителей

Внимательные читатели портала «АвтоВзгляд» наверняка помнят историю, в которую вляпался целый заместитель командира Брянской ГИБДД, подполковник Кушнир Владимир Григорьевич, сознательно нарушивший закон, а заодно и конституционные права водителя, который по чистой случайности оказался не лыком шитый.

Если вкратце, то «палок» ради или наживы для полицейский столь высокого полета выписал перевозившему собственную семью шоферу протоколы за нарушение правил транспортировки пассажиров! Узнав, что машина числится за юридическим лицом, «подпол» тут же приравнял ее к пассажирскому автобусу и такси. И совсем плевать было поверившему в себя гаишнику, что компания-собственник автомобиля не является маршрутным транспортом, что подтверждают и ЕГРЮЛ, и ОКВЭД.

Правда, не факт, что правоохранителю известны какие-либо другие аббревиатуры, кроме ГАИ, ДПС и ГИБДД. В общем, нарисовал придорожный полицейский штрафов аж на 60 000 рублей — за отсутствие путевого листа, за то, что водитель не прошел осмотр у врача, а транспортное средство — проверку механиком «перед выездом на линию». Хорошо, что хоть «рулевого» не признали в стельку пьяным — такое, как мы знаем, тоже случается. А все потому, что едва ли не любое беззаконие гаишников в нашей стране остается безнаказанным. Но не в этот раз…