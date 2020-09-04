Полная неразбериха: как распределяются коды регионов на автомобильных номерах

Российский стандарт для регзнаков транспортных средств (ГОСТ Р 50577−93) был принят в 1993 году. В 2018-м его немного подкорректировали, выпустив ГОСТ Р 50577−2018: документ включил новые требования к внешнему виду и размеру некоторых «номеров», а также отменил фиксированные отверстия для креплений. Что же до кодов региона, то их вот уже на протяжении 27 лет не трогают — разве что список периодически дополняют.
Изначально цифровые коды, наносимые на автомобильные регзнаки, совпадали с номерами субъектов из Конституции: тогда их было всего 89. В дальнейшем из-за того, что транспортных средств становилось все больше, ввели новые обозначения: к примеру, 97 и 99 — для Москвы, 98 — для Санкт-Петербурга, 93 — для Краснодарского края и так далее.
Когда «закончились» и дополнительные коды, решили ставить в начале еще одну цифру: сперва единицу (в соответствии с приказом МВД РФ от 19 февраля 1999 года № 121), а потом, в 2013-ом, семерку (приказ от 26 июня 2013 г. № 478). Так, к примеру, появились обозначения 178, 777 и другие. К слову, на эти цифры выбор пал не случайно: якобы только их можно огранично вписать, не заезжая на линию.
Итак, коды с 1 по 21 принадлежат республикам, расположенным, как водится, в алфавитном порядке. Из ряда выбивается разве что Алтай, затесавшийся под четвертым номером между Бурятией и Дагестаном. Дело в том, что на момент введения стандарта он именовался Горный Алтай. Некоторых может смутить и Якутия, оказавшаяся по соседству с Мордовией и Северной Осетией. Но тут подвоха нет: иное название республики — Саха.
Под номерами 22—27 идут края, и это единственный раздел, в котором все логично. Далее — до кода 76 — следует перечисление областей. Внимание на строчки 41, 59 и 75: там разместились «заблудившиеся» Камчатский, Пермский и Забайкальский края. На момент присвоения обозначений они были областями, а уже потом — в 2005, 2003 и 2007 годах соответственно — путем слияния нескольких субъектов получили свой нынешний статус.
Коды 77 и 78 закреплены за Москвой и Санкт-Петербургом. Помимо этих обозначений, за Первопрестольной числятся еще восемь: 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 и 797. Регзнаки с последним начали выдавать относительно недавно — в январе нынешнего года. Северная столица скромнее, ей принадлежат, кроме основного, еще три кода: 98, 178 и 198.
А дальше начинается полная неразбериха.
На строчках 79 — 89 «прописались» автономные округа, которых на сегодняшний день в России пять. Кто занимает остальные шесть мест? 80 — это второй код Забайкальского края, принадлежавший ранее Агинскому Бурятскому АО. Обозначение 81 досталось в наследство от Коми-Пермяцкого АО Пермскому краю. А 85 перешел от Усть-Ордынского Бурятского АО к Иркутской области.
Код 84 был закреплен за Таймырским — или иначе, Долгано-Ненецким — АО, вошедшим в 2007 году в состав Красноярского края. Следовательно, его теперь наносят на машины того субъекта. Ему же принадлежит 88 — порядковый номер бывшего Эвенкийского АО.
Освободившийся из-под Корякского АО (сегодня — Камчатский край) 82-й регион вручили республике Крым. Какое-то время, пока номер был свободен, его рандомно «раздавали» автомобилистам из других субъектов. Именно поэтому число 82 можно часто увидеть на машинах, зарегистрированных в Курской, Самарской, Липецкой и других областях.
Код 90, как мы знаем, числится за Московской областью, которой также принадлежат обозначения 150, 190, 750 и 790. «Регион» 91 раньше использовалось только на «транзитах», сегодня же он закреплен за Калининградской областью. Номер 92 отдали Севастополю — «новому» российскому городу федерального значения. А число 93 красуется на регзнаках в Краснодарском крае.
Интересно, что отечественный код 94 закреплен за Байконуром — городом, расположенным в Казахстане. Дело в том, что он, по соглашению между государствами, находится у России в аренде до 2050 года — все из-за одноименного космодрома, который после распада СССР отошел казахам. 96 — второе обозначение Екатеринбурга, а 97, 98 и 99, как мы уже выяснили — Москвы и Санкт-Петербурга.
Любопытная история с кодами 20 и 95. Первый — изначально принадлежал Чеченской республике, однако в 2000 году его сменили на 95. «Эта комплексная операция направлена на решение проблемы угнанных со всей России автомобилей, для которых Чечня стала своего рода отстойником», — говорили тогда представители местной ГИБДД. Сегодня число 20 — единственное «забытое» обозначение.
Вот и все — так на текущий момент выглядит список из сотни основных и нескольких десятков производных кодов. Добавим, что эти обозначения не используются для автомобилей, принадлежащих военным и дипломатам — у них свои «регионы». Перечень номеров для первых установлен приказом министра обороны РФ № 246 от 1997 года, вторых — приказом МВД РФ от 05.10.2017 № 766.