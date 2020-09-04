Полная неразбериха: как распределяются коды регионов на автомобильных номерах

Российский стандарт для регзнаков транспортных средств (ГОСТ Р 50577−93) был принят в 1993 году. В 2018-м его немного подкорректировали, выпустив ГОСТ Р 50577−2018: документ включил новые требования к внешнему виду и размеру некоторых «номеров», а также отменил фиксированные отверстия для креплений. Что же до кодов региона, то их вот уже на протяжении 27 лет не трогают — разве что список периодически дополняют.

Изначально цифровые коды, наносимые на автомобильные регзнаки, совпадали с номерами субъектов из Конституции: тогда их было всего 89. В дальнейшем из-за того, что транспортных средств становилось все больше, ввели новые обозначения: к примеру, 97 и 99 — для Москвы, 98 — для Санкт-Петербурга, 93 — для Краснодарского края и так далее.