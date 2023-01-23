Почему тысячи российских автовладельцев наказаны ГИБДД и судами без вины

Придорожный полицейский лейтенант Утехин был почти счастлив: всего один маленький взмах жезлом и сразу два больших дела! Одно в отношение мужа Татьяны, севшего за руль будучи лишенным права управлять, а другое — в отношение самой Татьяны, якобы передавшей баранку бесправному супругу.

– Да, машина моя, собственная. Но я не передавала управление, — робко заметила она. — Муж заехал за мной и…

– Ну как это — не передавали? — перебил ее Утехин, самодовольно улыбаясь, — в машине сидели? Сидели. Значит, передали.

«Железная» логика придорожного полицейского сначала не очень напрягла Татьяну: в ГАИ с недоразумением разберутся быстро. Тем более, что разбор был назначен Утехиным уже на утро. На следующий день заместитель начальника отдела ГИБДД по Вольскому району Саратовской области капитан полиции Сементьев, как и ожидалось, разобрался скоро. Точнее, на скорую руку. И постановил: оштрафовать Татьяну на 30.000 рублей. Будет знать, как передавать управление мужу, разжалованному в пешеходы!

– Бред какой-то, — воскликнула ошарашенная Татьяна.

И подалась в Саратовский районный суд.

– Ваша честь! — вытянулась она перед мировым судьей Судоплатовым, — прошу штраф отменить… Я не передавала мужу управление… Он сам…

Cудья брезгливо поморщился и лениво стукнул молоточком:

– Если вы находись в машине, значит — передали.