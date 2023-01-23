Почему тысячи российских автовладельцев наказаны ГИБДД и судами без вины

Придорожный полицейский лейтенант Утехин был почти счастлив: всего один маленький взмах жезлом и сразу два больших дела! Одно в отношение мужа Татьяны, севшего за руль будучи лишенным права управлять, а другое — в отношение самой Татьяны, якобы передавшей баранку бесправному супругу.
– Да, машина моя, собственная. Но я не передавала управление, — робко заметила она. — Муж заехал за мной и…
– Ну как это — не передавали? — перебил ее Утехин, самодовольно улыбаясь, — в машине сидели? Сидели. Значит, передали.
«Железная» логика придорожного полицейского сначала не очень напрягла Татьяну: в ГАИ с недоразумением разберутся быстро. Тем более, что разбор был назначен Утехиным уже на утро. На следующий день заместитель начальника отдела ГИБДД по Вольскому району Саратовской области капитан полиции Сементьев, как и ожидалось, разобрался скоро. Точнее, на скорую руку. И постановил: оштрафовать Татьяну на 30.000 рублей. Будет знать, как передавать управление мужу, разжалованному в пешеходы!
– Бред какой-то, — воскликнула ошарашенная Татьяна.
И подалась в Саратовский районный суд.
– Ваша честь! — вытянулась она перед мировым судьей Судоплатовым, — прошу штраф отменить… Я не передавала мужу управление… Он сам…
Cудья брезгливо поморщился и лениво стукнул молоточком:
– Если вы находись в машине, значит — передали.
Постановление о штрафе, вынесенное в ГАИ, Судоплатов признал законным и обоснованным, а потому жалобу Татьяны не удовлетворил. И даже всем своим видом показал, что пороги суда обивать бесполезно, дешевле будет внести в государственную казну 30.000 рублей.
– О, боже! — Татьяна схватилась за сердце, — это же целое состояние! Почти вся зарплата!
Врачи «скорой помощи», и без того ставшие частыми гостями в ее доме, с того судного, точнее — судоплатного, дня просто поселились у нее. Еще не встав на ноги, Татьяна отправила жалобу в Саратовский областной суд. Областной тоже был скорым…
«Не виноватая я! Он сам!»
На вышестоящий суд налетела цунами тех же аргументов, от которых судья районного суда Судоплатов неуклюже увернулся. Наказать за передачу управления, — гласила жалоба, — можно лишь в том случае, если лицо, прежде чем передать управление, само сидело за баранкой и приводило транспортное средство в движение. То есть, являлось водителем.
Ведь ПДД только водителю запрещают передавать управление тем, у кого права на это нет. Да и странно было бы, если запрет был установлен для пассажира или пешехода. Разве может процесс управления передать пассажир или пешеход, если сам не в процессе? Да и Верховный суд уже сотню раз твердил: сотрудники ГАИ, обвиняя Васечкина в передаче управления Петрову, должны доказывать, что водитель Васечкин остановил машину и тот час же вместо себя посадил за руль Петрова. Следует ли из материалов дела, что Татьяна поступила именно так? Нет. Более того, она и рулить-то не умеет.
Однако ее присутствие в качестве пассажира инспектору Утехину внушило нелепую, но подкрепленную извращенной практикой мысль: собственник — значит, передала! И хрен с ним, что для собственника наказание за передачу законом не предусмотрено, наш начальник все равно накажет! Жалобой Татьяна вынудила вышестоящий суд задуматься: если она на своей машине и в самом деле катала мужа по городу, а потом возмутилась «хватит, я тебе не личный извозчик, сам рули» и уступила водительское место, то надо же выяснить, а где это случилось? И когда?
Установить сие чрезвычайно важно! Ибо не исключено, что она передала управление с утра пораньше, например, в Тольятти. Стало быть, совершила нарушение в этом городе и сотрудники ГАИ именно города Тольятти должны возбуждать дело за передачу. Да и наказывать ее штрафом, если она не потребовала направить дело в ее родной город, тоже должны только в тольяттинском ГАИ. И жалобу на решение о штрафе должен будет рассматривать только тольяттинский суд.
Таков закон: дело о нарушении ПДД подлежит рассмотрению по месту его совершения. Так с чего вдруг саратовские утехины и сементьевы решили, что это — их дело? Только потому, что именно на улицах Саратова лейтенант обнаружил Татьяну на заднем сидении ее машины? Бр-р…
Кое-как состряпанное в отношение Татьяны дело, в Саратовском областном суде, разумеется, с грохотом развалилось. Судья Шмидт вынесла единственно верное решение: постановление о штрафе в размере 30.000 рублей отменить, производство по делу прекратить.За недоказанностью. Ведь не сумели утехины и сементьевы убедить областной суд, что Татьяна действительно являлась водителем, что действительно управление передала, и что на самом деле совершила сей трюк именно в Саратове.
Причиненный ей моральный вред теперь безусловно подлежит компенсации. Жаль только, что раскошелиться вынужден будет государственный, а не личный бюджет горе-полицейских. И бросать бы теперь на радостях чепчики в воздух! Как минимум два сотрудника Вольского районного отдела ГАИ и один саратовский судья прозреют! А там, глядишь, подтянутся и остальные. Но увы… Воз еще долго останется на своем привычном месте.
Если невозможно, но очень нужно…
Каждый божий день придорожная полиция возбуждает сотни подобных дел. Полицейские почти не пытаются разобраться, а действительно ли управление было передано в том самом смысле, которое образует событие нарушения: управлял — остановился — вышел — посадил за руль бесправное лицо. Утехины, сементьевы и прочие служивые в погонах откровенно признаются: нет, мы не выясняем, был ли водителем тот, кого мы обвиняем. Не выясняем, потому что это… Потому что это невозможно! Ни пассажир — собственник машины, ни водитель и под пытками не сознаются, что в дороге поменялись местами.
Проводить же административное расследование, опрашивать свидетелей, собирать записи с видеокамер — дело долгое, хлопотное и почти безнадежное. Куда проще воспользоваться дежурным тезисом, пересыпанным нафталином: кто пассажир — тот и передал. Тем более, что практически любой районный судья не будет искать аргументы против. М-да…
Для прокуратуры здесь дел невпроворот. Так нет… Мелковато для надзирающего органа. Вот и бродят по судам десятки лет дела-уродцы, рожденные путем греховного скрещивания фантазии и беспомощности инспектора. Дела, которые для невиновного редко заканчиваются благополучно. Дела, из которых следует немыслимое: любой индивид может передать другому то, чего у него… нет.
P. S.Автор благодарит судью Саратовского областного суда Татьяну Шмидт за обоснованное и законное решение. Труды автора этих строк по подготовке жалоб, стало быть, не пропали даром…