Как ГИБДД расписывается в незнании и пренебрежении ПДД

Картинки с задачками по ПДД, которыми работники отделов пропаганды ГИБДД неуклюже пытаются развлечь аудиторию своих каналов в соцсетях, порой заставляют ужаснуться. Ведь эти «вопросики» придумывают сотрудники ведомства, призванного обеспечивать наше с вами безопасное перемещение по дорогам. А в этих злосчастных тестах на знание Правил дорожного движения служивые походя демонстрируют свой полный пофигизм и раздолбайство на вверенном участке работы. В качестве иллюстрации приводим всего лишь пять из множества крайне красноречивых «задачек» для водителей, размещенных в телеграм-канале ГИБДД города Сочи.
«Кто виноват в данной ситуации, вопрошает ГИБДД? Синий автомобиль, красный, или оба?»
Судя по картинке, в нарисованном ДТП виноват, прежде всего, тот, кто придумал и согласовал со всеми инстанциями схему дорожной разметки в этом месте. Ведь по идее она тут должна быть такой, чтобы у красной машины не было никакой возможности перестроиться вправо по указанной траектории. А для синей, по-хорошему, надо было нарисовать тут что-то вроде полосы разгона…
«Разметка предоставляет вам преимущество? Информирует о повороте налево или предупреждает о приближении к сужению?»
Правильный вариант ответа таков: только диверсант-вредитель, желающий смерти всем водителям, может организовать слияние двух полос движения в одну прямо на плохо просматриваемом повороте. А уж зимой, когда из-за снега может быть вообще непонятно, где «встречка», а где нет, этот поворот точно заслужит эпитет «смертельный».
«Знак показывает направление движения на перекрестке? Запрещает разворот или предупреждает о двухполосном движении на пересекаемой дороге?»
Просто феерически уместное употребление в вопросе слова «пересекаемый»! Оно говорит нам, что по мнению вопрошающего гибддшника, любой нормальный водитель вполне может в такой ситуации поехать и пересечь… забор, стоящий прямо по курсу. Поэтому мы ответим в том же ключе: этот знак говорит, что впереди — забор частного дома. И хозяева участка уже задолбались его чинить каждый раз после того, как очередной «шумахер» или пьянчуга за рулем «пересечет» тут дорогу прямо к ним в сад.
«С какого ряда, спрашивает водителей безвестный сотрудник отдела пропаганды ГИБДД, тут можно въехать на перекресток с круговым движением?»
Прекрасный вопрос! Особенно с учетом того, что машина отвечающего едет с наглым нарушением требований разметки, — пропуская ее между колес. Да какая разница, с какой полосы поворачивать, когда нам в принципе плевать на разметку?
«Можно ли тут так поворачивать?», — интересуется у нас ГИБДД.
А у нас возникает встречный вопрос: какой придурок так нанес разметку?! Может, «рисовальщики» разметки были пьяны и промахнулись мимо перекрестка, когда наносили пунктир на осевой? Или некто умный в погонах специально так организовал место для разворота — так чтобы повысить шансы «впилиться» в разворачивающуюся машину как для встречного для нее транспорта, так и для тех, кто выезжает со второстепенной дороги?
Либо это просто специально организованная гаишниками «дорожная ловушка»: чтобы провоцировать поворачивающих на второстепенную дорогу водителей если не на выезд на полосу встречного движения (как на картинке), так хотя бы на поворот через сплошную осевую. Ведь протоколы не пахнут, как известно.