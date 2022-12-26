Как ГИБДД расписывается в незнании и пренебрежении ПДД

«Можно ли тут так поворачивать?», — интересуется у нас ГИБДД.

А у нас возникает встречный вопрос: какой придурок так нанес разметку?! Может, «рисовальщики» разметки были пьяны и промахнулись мимо перекрестка, когда наносили пунктир на осевой? Или некто умный в погонах специально так организовал место для разворота — так чтобы повысить шансы «впилиться» в разворачивающуюся машину как для встречного для нее транспорта, так и для тех, кто выезжает со второстепенной дороги?

Либо это просто специально организованная гаишниками «дорожная ловушка»: чтобы провоцировать поворачивающих на второстепенную дорогу водителей если не на выезд на полосу встречного движения (как на картинке), так хотя бы на поворот через сплошную осевую. Ведь протоколы не пахнут, как известно.