Как ГИБДД может лишать водителей «прав» с помощью «своих» понятых

История Артема Саблина из Тольятти «закрутилась» аж 10 марта 2018 года. Тогда его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. При этом они обнаружили, что от водителя исходит запах алкоголя, да и ведет он себя как пьяный. «Продувка» на алкотестере подтвердила, что Саблин не трезв. Он сообщил полицейским, что выпил пива и согласился с результатами освидетельствования. Сотрудники ГИБДД отстранили его от управления машиной, отправили ее на штрафстоянку и оформили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП по факту нетрезвого вождения.
Как и требует процедура, все бумаги были составлены в присутствии двух понятых. Причем один из них оказался полицейским, вроде как, проезжавшим мимо по личным делам во всеслужебное время.
После этого дело Саблина начало путешествовать по судебным инстанциям. Первым его рассмотрел мировой судья участка №115 Тольятти Самарской области, который прекратил производство по причине отсутствия состава административного правонарушения. Он решил, что наличие среди понятых сотрудника полиции противоречит требованию статьи 25.7 КоАП о незаинтересованности. Представители правоохранительных органов, разумеется, с этим не согласились и обжаловали постановление мирового судьи — они сочли, что тот неполно исследовал материалы дела.
В результате Самарский областной суд в общей сложности аж дважды отменял оправдательные постановления мировых судей по делу Саблина. Но в конце концов Центральный районный и Самарский областной суды (уже на третьем «кругу» пересмотров) согласились с решением мирового, который признал таки Саблина виновным в «пьяном» вождении. Его «приговорили» к штрафу в 30 000 рублей и 1,5 годам лишения «прав». Конечно, водитель не согласился с таким исходом и обратился за правдой в Верховный суд.
Но высшая судебная инстанция отказалась встать на сторону гражданина. ВС отметил, что факт состоянии опьянения водителя был объективно подтвержден освидетельствованием, с результаты и процедуру которого Саблин признал. А то, что один из понятых оказался правоохранителем, не влечет отмену судебных актов. Поскольку какой-либо заинтересованности полицейского-понятого в исходе дела Верховный суд не усмотрел.
Таким образом, если абстрагироваться непосредственно от этой конкретной истории о пьяном вождении, ВС подтвердил, что сотрудник ГИБДД может составить абсолютно любой «правильный» (то есть выгодный ему лично) протокол в отношении любого водителя, используя в качестве «независимых понятых» своих коллег по работе.