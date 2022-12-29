Как ГИБДД может лишать водителей «прав» с помощью «своих» понятых

История Артема Саблина из Тольятти «закрутилась» аж 10 марта 2018 года. Тогда его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. При этом они обнаружили, что от водителя исходит запах алкоголя, да и ведет он себя как пьяный. «Продувка» на алкотестере подтвердила, что Саблин не трезв. Он сообщил полицейским, что выпил пива и согласился с результатами освидетельствования. Сотрудники ГИБДД отстранили его от управления машиной, отправили ее на штрафстоянку и оформили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП по факту нетрезвого вождения.

Как и требует процедура, все бумаги были составлены в присутствии двух понятых. Причем один из них оказался полицейским, вроде как, проезжавшим мимо по личным делам во всеслужебное время.

После этого дело Саблина начало путешествовать по судебным инстанциям. Первым его рассмотрел мировой судья участка №115 Тольятти Самарской области, который прекратил производство по причине отсутствия состава административного правонарушения. Он решил, что наличие среди понятых сотрудника полиции противоречит требованию статьи 25.7 КоАП о незаинтересованности. Представители правоохранительных органов, разумеется, с этим не согласились и обжаловали постановление мирового судьи — они сочли, что тот неполно исследовал материалы дела.