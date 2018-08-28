Что чувствуют водители и пассажиры в момент аварии

От дорожно-транспортных происшествий застрахованы разве что те, кто не покидает стен своего дома. Вообще никогда. Ведь чтобы попасть в гаишные сводки, вовсе не обязательно садиться за руль — ежедневно сбивают и пешеходов. Строгое соблюдение ПДД, «написанных кровью», хоть и снизит многократно риски попасть в аварию, но не сведет их к нулю. Не ты, так тебя, как говорится. Так что, выходя каждый раз на улицу, остается лишь уповать на удачу, внимательно осматриваясь по сторонам и обдумывая каждое свое действие.

Порой даже самые порядочные, аккуратные и предусмотрительные автомобилисты становятся героями новостных сюжетов с громкими заголовками о смертельных ДТП. И вроде никаких Правил не нарушали — ехали себе со скоростью 85 км/ч по загородной трассе, никого не обгоняли, не подрезали, на рожон не лезли — а в кювет все равно улетели. Случиться на дороге может всякое: и лихач, не думающий даже о себе, и беспощадный гололед, и коварная яма на дороге, мечтающей о капитальном ремонте с прошлого века, и неисправность авто.