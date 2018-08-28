Что чувствуют водители и пассажиры в момент аварии

Фото: psichika.eu
Страх, беспомощность, потерянность или, быть может, отчаяние… Какие же эмоции на самом деле испытывают люди в тот момент, когда понимают, что серьезной автокатастрофы уже не избежать? Этим вопросом, как оказалось, задаются многие из тех счастливчиков, кому не довелось побывать в смертельно опасных дорожных ситуациях.
Виктория Базылева

От дорожно-транспортных происшествий застрахованы разве что те, кто не покидает стен своего дома. Вообще никогда. Ведь чтобы попасть в гаишные сводки, вовсе не обязательно садиться за руль — ежедневно сбивают и пешеходов. Строгое соблюдение ПДД, «написанных кровью», хоть и снизит многократно риски попасть в аварию, но не сведет их к нулю. Не ты, так тебя, как говорится. Так что, выходя каждый раз на улицу, остается лишь уповать на удачу, внимательно осматриваясь по сторонам и обдумывая каждое свое действие.

Порой даже самые порядочные, аккуратные и предусмотрительные автомобилисты становятся героями новостных сюжетов с громкими заголовками о смертельных ДТП. И вроде никаких Правил не нарушали — ехали себе со скоростью 85 км/ч по загородной трассе, никого не обгоняли, не подрезали, на рожон не лезли — а в кювет все равно улетели. Случиться на дороге может всякое: и лихач, не думающий даже о себе, и беспощадный гололед, и коварная яма на дороге, мечтающей о капитальном ремонте с прошлого века, и неисправность авто.

Фото: www.hakiminjurylaw.com

Любопытно, что водители и пассажиры, испытавшие на собственной шкуре все «прелести» серьезных аварий, говорят о самых разных эмоциях. Универсального ответа на вопрос: «Что же вы чувствовали, когда вам навстречу мчался КамАЗ?», попросту нет. Восприятие реальности у каждого человека свое, а потому и ощущения в момент ДТП у всех разные. Так, к примеру, один пострадавший рассказывает, что осознав неизбежность столкновения, он пришел к заключению, что это конец, и пора бы уже прощаться с жизнью и близкими.

Другой водитель даже и не думал перебирать в памяти дорогие сердцу имена. Да, он чувствовал себя совершенно беспомощным — словно его, не умеющего плавать, бросили в воду без спасательного жилета. Но место философских размышлений, отдающих глубоким пессимизмом, в его голове заняло волнительное предвкушение чего-то нового. Не плохого, не хорошего — просто ранее неизведанного.

Фото: www.dispatch.co.kr

– Думал, что так бывает только в голливудских фильмах, но жизнь действительно пролетела перед глазами, — вспоминает третий автомобилист, побывавший в тяжелом ДТП.

По его словам, пока он кувыркался в машине, скатывающейся со склона, мозг подбрасывал ему воспоминания из раннего детства и фотографии родных, друзей, окружающих, каких-то ярких моментов. Он слышал голос отца, крики своих детей. Наш герой будто вновь пережил все то, что отложилось в памяти.

Еще один водитель признался, что за пару мгновений до удара его охватил ступор — он, оцепенев, смотрел вперед, даже не пытаясь предотвратить аварию. В тот момент разум рулевого словно отключился: он потерялся во времени, в пространстве — никак не мог понять, что же с ним сейчас происходит и куда он направляется. В общем, полная дезориентация.

…Каждый участник ДТП ощущает при столкновении «свои» эмоции, но при этом большинство из них сходится в едином мнении, что за несколько секунд до удара время значительно замедляется. Некоторые успевают не только трезво оценить обстановку и предпринять попытки к спасению, но и даже рассмотреть какие-то детали — лица окружающих, трещину на лобовом стекле приближающейся машины или собаку на обочине.

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28 августа 2018
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