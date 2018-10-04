Какие автомобили ГИБДД почти никогда не останавливает

Если вы думаете, что придорожные полицейские чаще всего тормозят машины вызывающего вида, то сильно ошибаетесь.

Ваш корреспондент флегматично передвигается на рядовом японском кроссовере Nissan Qashqai без всяких там тонировок, тюнинга, агрессивных перестроений и прочих атрибутов заядлого нарушителя. Что уж там — даже без привлекающих внимание «гайцов» темных очков на водительских носу и глазах.

Между тем, только за 20 минут «Кашкай» был трижды остановлен взмахом полосатой палочки. В чем же дело? Правильно — объявлен план «Перехват». В Москве угнали очередной «джип», так что граждане водители, имейте терпение.

А кого все же инспекторы практически не замечают на проезжей части? О «корпоративных секретах» порталу «АвтоВзгляд» рассказали собственные источники в МВД.