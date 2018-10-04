Какие автомобили ГИБДД почти никогда не останавливает

Какие автомобили больше всего тормозят инспекторы ГИБДД, а какие им не интересны вообще? И кому из водителей всегда следует держать документы под рукой, а кому можно спокойно забыть их дома? Портал «АвтоВзгляд» расспросил об этом самих гаишников.
Лика Затворная

Если вы думаете, что придорожные полицейские чаще всего тормозят машины вызывающего вида, то сильно ошибаетесь.

Ваш корреспондент флегматично передвигается на рядовом японском кроссовере Nissan Qashqai без всяких там тонировок, тюнинга, агрессивных перестроений и прочих атрибутов заядлого нарушителя. Что уж там — даже без привлекающих внимание «гайцов» темных очков на водительских носу и глазах.

Между тем, только за 20 минут «Кашкай» был трижды остановлен взмахом полосатой палочки. В чем же дело? Правильно — объявлен план «Перехват». В Москве угнали очередной «джип», так что граждане водители, имейте терпение.

А кого все же инспекторы практически не замечают на проезжей части? О «корпоративных секретах» порталу «АвтоВзгляд» рассказали собственные источники в МВД.

Комтранс в логотипах

Коммерческий транспорт, если это не гнилая «ГАЗель» с «гостями столицы» на переднем сидении, сотрудников ГИБДД не интересует. Машины принадлежат компании, документы там всегда в полном порядке — иначе юридическому лицу грозит крупный штраф — а все нарушения оплачены вовремя. Не оплатил — получил от государства такую «головную боль», что в следующий раз готов будешь платить по двойному тарифу.

Москва с каждым годом все сильнее наполняется фургонами и «каблучками», плотно заклеенными различной рекламой и предложением услуг. Таких машин будет только больше. Американская история, в которой грабители и прочий антисоциальный люд используют для темных делишек фургон какого-нибудь предприятия, как самый незаметный транспорт на свете, теперь применима и у нас. Внимание полицейских такая машина привлечет в последнюю очередь.

Автобус

Водитель седана чаще оказывается нарушителем, чем водитель минивэна или однообъемника. То есть «автобусы» — не интересны гаишникам, едва ли не от слова «совсем». Сотрудники ГИБДД честно признаются, что останавливать автомобили с таким типом кузова — пустая трата времени.

Львиная доля таких машин принадлежит корпоративным паркам, где завгары внимательно следят не только за комплектностью набора документов и состоянием транспорта, но и за проделками водителей.

Той малой толикой автомобилей, что находятся в частных руках, как правило, владеют люди глубоко семейные, многодетные. Нарушитель из них сомнительный, да и маневренность даже современного «буса» отнюдь не стимулирует на подвиги.

Чистый, ухоженный автомобиль

За годы, проведенные на посту, сотрудник ГИБДД получает такой острый «скил» выявления нарушителей, что даже пять полос дорожного затора порой не мешают ему выделить из потока «того самого» водителя. Один из важных пунктов оценки — состояние автомобиля.

Чистая и ухоженная машина без визуальных повреждений говорит не только о том, что водитель любит свое авто, но и о соблюдении закона. Вряд ли у такого автовладельца будут проблемы с документами, просроченная страховка или неоплаченный штраф! Современные автомобили, не старше пяти лет, а также подержанные, но со старой серией госномера, также абсолютно не привлекательны. Вывод прост: не хотите тратить время на общение с дорожной инспекцией — содержите машину в порядке.

Кстати, вмятины и царапины, особенно свежие, точно заинтересуют полицейского. В крупных городах мелкие аварии и регулярные дорожные конфликты, в том числе водителя с пешеходами, давно стали обыденными. Да и случаи бегства с места ДТП участились. Поэтому повышенного внимания к поврежденному авто со стороны правоохранителей точно не избежать.

Как с завода

Любовь народу к самостоятельной модернизации автомобиля неразрывно связана с желанием сэкономить на страховке и оплате штрафов. Так уж вышло, что спойлер, похожий на книжную полку, и выхлопная труба размером с самолетную турбину — прямой путь к нарушению закона. Тюнинг стал синонимом беззакония.

Поэтому нет ничего удивительного, что «басовитый», низкорасположенный авто с огромными литыми дисками регулярно становится предметом подробного разговора с инспекторами. Даже если документы в порядке, изменения зарегистрированы, а страховка в наличии, полицейский такую машину не пропустит. На худой конец — чтобы просто полюбопытствовать.

Номера

Этот параграф посвящен всем ценителям «трех колов», «гусей», «семерок» и прочих «Ольг» и «Артемов». Автомобили с «красивыми» номерами вызывают куда больше интерес у полиции, чем с обычным регзнаком. Времена, когда «блатной» мог что угодно «творить» на дороге, давно прошли, а остатки «былого величия» все еще создают дурную репутацию ценителям абсолютной красоты личного автомобиля.

Полицейские признаются, что среди «блатных номеров» немалый процент нарушителей. Даже дорогой современный автомобиль не означает наличия ОСАГО, оплаченных штрафов и налогов. Скорее наоборот, владелец многомиллионного транспорта запросто может ничего не платить, и даже ездить на «лысой» резине. Да, это Россия!

Обычный, ничем не примечательный госзнак — лучший вариант для сокращения потерянного на проверку документов времени.

Пассажиры

Полный «кузов» народа и детское кресло считаются лучшим средством от «проверки документов». Полицейские эту легенду подтверждают. «Семейные», как правило, блюдут ПДД, машину содержат в порядке, документы возят с собой.

Зачем останавливать? Вероятность того, что за личиной скромного, пристегнутого водителя, не забывшего включить ближней свет, не разговаривающего по телефону и не мечущегося по полосам, скрывается заядлый нарушитель так же мала, как шанс выиграть в лотерею.

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4 октября 2018
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