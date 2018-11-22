ГИБДД решила лишать «прав» сердечников, астматиков и просто простудившихся водителей

Проблема пьяных и наркоманов за рулем в нашей стране, судя по всему, решается умопомрачительными темпами. Причем любителей всевозможной «дури» стало, видимо, настолько мало, что дорожным полицейским их банально не хватает для выполнения внутриведомственных «нормативов» по задержанным наркоманам.

Да-да-да, мы все в курсе, что МВД беспощадно поборола «палочную систему» и теперь с инспекторов официально не требуют выполнения плана по протоколам. Но отчитываться о «профилактике нарушений ПДД» им все равно приходится, а сделать это можно лишь одним способом — оформить нужное начальству количество нарушителей Правил.

Так вот, конкретно «наркоманских» протоколов, похоже, у гаишников недобор, вот они и решили, так сказать, расширить сферу своего надзора за счет водителей, принимающих лекарственные препараты. Имеется в виду аптечная продукция, дающая при приеме седативный эффект.

Как утверждают полицейские, если в крови водителя обнаруживается, к примеру, димедрол или фенобарбитал, то есть вещества, содержащиеся в свободно продающихся лекарствах, лишить его «прав» как наркомана нельзя. Но, как мы теперь понимаем, очень хочется.