ГИБДД решила лишать «прав» сердечников, астматиков и просто простудившихся водителей

kazanfirst.ru
Новые поправки в КоАП, лоббируемые правоохранителями, приравняют больных людей, вынужденных принимать некоторые виды медицинских препаратов, к наркоманам и алкоголикам, которых следует лишать «прав» и нещадно штрафовать
Алексей Батушенко

Проблема пьяных и наркоманов за рулем в нашей стране, судя по всему, решается умопомрачительными темпами. Причем любителей всевозможной «дури» стало, видимо, настолько мало, что дорожным полицейским их банально не хватает для выполнения внутриведомственных «нормативов» по задержанным наркоманам.

Да-да-да, мы все в курсе, что МВД беспощадно поборола «палочную систему» и теперь с инспекторов официально не требуют выполнения плана по протоколам. Но отчитываться о «профилактике нарушений ПДД» им все равно приходится, а сделать это можно лишь одним способом — оформить нужное начальству количество нарушителей Правил.

Так вот, конкретно «наркоманских» протоколов, похоже, у гаишников недобор, вот они и решили, так сказать, расширить сферу своего надзора за счет водителей, принимающих лекарственные препараты. Имеется в виду аптечная продукция, дающая при приеме седативный эффект.

Как утверждают полицейские, если в крови водителя обнаруживается, к примеру, димедрол или фенобарбитал, то есть вещества, содержащиеся в свободно продающихся лекарствах, лишить его «прав» как наркомана нельзя. Но, как мы теперь понимаем, очень хочется.

Поэтому, по мысли придорожных полицейских и примкнувших к ним эскулапов из кабинетов Минздрава, нужно соответствующим образом подредактировать статью 12.8 КоАП, в которой, собственно, и говорится о штрафе в 30 000 рублей и лишении «прав» на 2 года за управление машиной в состоянии опьянения.

Надо полагать, ГИБДД желает «сделать более лучше» (в своих, разумеется, интересах) примечание к этой статье. Сейчас в нем, помимо прочего, сказано, что «употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается». Скорее всего, в эту фразу хотят прямо прописать запрет на употребление еще и лекарств, содержащих психоактивные вещества.

А таких лекарств предостаточно в любой аптеке и люди массово ими пользуются для борьбы с не особо серьезными недомоганиями. Например, в безобидном «Нурофене» содержится как раз такое опасное вещество, как кодеин. Аналогичный состав у обезболивающих таблеток «Пенталгин-Н», средств от кашля «Коделак» и «Кодтерпин». Да, в лошадиных дозах оно дает эффект, напоминающий воздействие опиоидов. Нормальные люди об этом и понятия не имеют, а тест мочи «на наркотики» покажет его присутствие в организме с соответствующими последствиями — суд, штраф, лишение «прав».

Достаточно распространенные обезболивающие средства типа «Трамала», «Залдиар», «Трамадола» содержат трамадол гидрохлорид, который может в момент сделать водителя пешеходом. Небезызвестный «Андипал» снимает головную боль не только благодаря анальгину, но и имеющемуся в его составе фенобарбиталу.

«Пенталгин», известное средство «от температуры», тоже, на самом деле содержит фенобарбитал. Как, кстати, и препарат от кашля и симптомов астмы «Теофедрин». Фенобарбитал есть даже в составе обычных «Корвалола» и «Валокардина».

И если поправки ГИБДД и Минздрава в КоАП станут реальностью, множество астматиков, сердечников, подцепивших простуду и просто людей с разболевшейся головой, можно будет ловить, отправлять на освидетельствование и лишать «прав» как заправских наркоманов. Но и это еще не все.

Человек, «засветившийся» на употреблении наркотических средств, оказывается на учете в наркологическом диспансере. А это означает крест, например, на карьере госслужащего. Или прощай хобби под названием «охота» — наркоманам оружие у нас не положено. И все из-за чего? Из-за астмы или расшалившегося некстати сердца?

Столь мерзопакостные последствии грозят тысячам водителей потому, что тест на наркотики в России проводят, фактически, по принципу женского теста на беременность: «две полосочки» — значит наркоман.

Три дня назад сбивал температуру «пенталгином», а на четвертый оказался в цепких лапках экипажа ДПС, которому позарез нужен «наркоманский» протокол — получите-распишитесь в лишенческом постановлении. Еще в прошлом сентябре один из депутатов Госдумы внес законопроект, который обязывал правительство установить максимально допустимую концентрацию тех или иных запрещенных веществ в крови водителя. По аналогии с алкогольными 0,3 промилле.

Как и в случае с алкоголем, «наркотические промилле» вполне можно было бы юридически оформить под видом «погрешности измерения». Но законопроект тот тихо затерялся в архивах парламента. И теперь, в отсутствии установленных законом безопасных доз одурманивающих веществ в крови автолюбителей, ГИБДД и Минздрав вполне могут фактически заранее лишить «прав» тысячи законопослушных водителей, чья «вина» исключительно в том, что природа не наградила их здоровьем, как у космонавта.

штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, госдума, КоАП, ГИБДД
22 ноября 2018
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