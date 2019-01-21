Штраф за проезд «на красный» увеличили в 5 раз: правда или фэйк?

В соцсетях и мессенджерах, пишет, в частности, ресурс «ТриБолта», вновь нарастает вал панических «репостов» об очередной законодательной напасти, обрушившейся на российских водителей. В сообщении, пересылаемом пользователями своим знакомым и друзьям, содержится некая табличка изменений размеров штрафов.

Причем заголовок над ней уверяет, будто бы новые «расценки» административных наказаний уже вступили в силу с 20 января. Рассылка, в частности, утверждает, что штраф за выезд на встречку увеличится с нынешних 5000 рублей до 8000 рублей. Езда без полиса ОСАГО, якобы уже(!) грозит не 800-рублевым штрафом, а потерей 5000 целковых и эвакуацией машины на штрафстоянку. Проезд на запрещающий сигнал светофора — не 1000 рублей, а 5000. «Стоп-линия» — 2000 рублей. Превышение на 20—40 км/ч — не 500 как сейчас, а 1000 рублей, а на 40—60 км/ч — с 1000—1500 до 4000 рублей. Штраф за превышение спид-лимита более чем на 60 км/ч — с 2000—2500 рублей до 10 000.