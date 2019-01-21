Штраф за проезд «на красный» увеличили в 5 раз: правда или фэйк?

В последние дни сотрудникам редакции «АвтоВзгляд» стали во множестве приходить от их знакомых одинаковые панические сообщения. В каждом из них содержится одна и та же табличка с гигантскими «новыми размерами штрафов» за нарушения ПДД. Причем, безвестный автор этого «шедевра» утверждает, что новые санкции действуют с 20 января.
В соцсетях и мессенджерах, пишет, в частности, ресурс «ТриБолта», вновь нарастает вал панических «репостов» об очередной законодательной напасти, обрушившейся на российских водителей. В сообщении, пересылаемом пользователями своим знакомым и друзьям, содержится некая табличка изменений размеров штрафов.
Причем заголовок над ней уверяет, будто бы новые «расценки» административных наказаний уже вступили в силу с 20 января. Рассылка, в частности, утверждает, что штраф за выезд на встречку увеличится с нынешних 5000 рублей до 8000 рублей. Езда без полиса ОСАГО, якобы уже(!) грозит не 800-рублевым штрафом, а потерей 5000 целковых и эвакуацией машины на штрафстоянку. Проезд на запрещающий сигнал светофора — не 1000 рублей, а 5000. «Стоп-линия» — 2000 рублей. Превышение на 20—40 км/ч — не 500 как сейчас, а 1000 рублей, а на 40—60 км/ч — с 1000—1500 до 4000 рублей. Штраф за превышение спид-лимита более чем на 60 км/ч — с 2000—2500 рублей до 10 000.
А за езду без «прав», якобы, наказание составляет не 500 рублей, согласно действующему КоАП, а 8000 рублей.
Подобные «пугалки» явно рассчитаны на людей крайне далеких от околоавтомобильной юриспруденции. Дело в том, что размеры штрафов для автомобилистов прописаны в КоАП.
Любое изменение в Кодекс возможно только через одобрение Госдумой, СФ и подпись президента. Ничего подобного не происходило. Следовательно, рассылка — фэйк с непонятными целями. Подобные поветрия случаются периодически в Сети.
Возможно, кто-то таким образом тешит свое тщеславие сознанием, что заставил нервничать многие тысячи легковерных пользователей мессенджеров и соцсетей.
Портал «АвтоВзгляд» попросил прокомментировать происходящее главу думского Комитета по труду и социальной политике, депутата от ЛДПР Ярослава Нилова.
– Разумеется, содержимое этой рассылки не имеет ничего общего с действительностью. В Госдуму не поступало вообще никаких законопроектов и предложений по ужесточению наказаний для водителей. Те, кто организует подобные фэйки, пытаются создать нервозность в обществе, дестабилизировать ситуацию в стране.На самом деле, сейчас разговор идет только о снижении нештрафуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. ГИБДД таким образом хочет повысить безопасность на дорогах. Но позвольте, чем думала 2013-м году та же ГИБДД, когда одобряла увеличение этого лимита с 10 до 20 км/ч?
Как бы то ни было, но когда предложение вновь переписать КоАП в части нештрафуемых скоростей поступит в ГД, фракция ЛДПР, скорее всего, выступит против, — пообещал депутат.