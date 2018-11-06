На всех перекрестках Москвы опять «установили пиксельные камеры»

На днях сразу несколько знакомых автора этих строк переслали ему одно и то же сообщение из «вотсапа», пришедшее к ним на смартфоны. Алармистского содержания текст сопровождается просьбой распространить его как можно шире. Приводим этот бредовый «меседж» дословно, вплоть до сохранениея пунктуации:

«Только, что новость из ЦОДД Всем кто ездит в Москве на автомобилях нововведение в камерах светофоров (пиксельные камеры уже установлены были ночью 01.11 и 02.11 специально, чтобы водители не видели) в центре Москвы а также в САО, ВАО, ЗАО, ЮАО, ЗЕЛАО с 05.11.2018 будет фотофиксация переезда стоп-линии на светофоре и соответственно Вам будут приходить штраф 800 ₽ КОАП СТ. 12.12! 07.11.и 08.11 подключат все остальные светофоры в СВАО, ЮВАО, Троицке, ЮАО, ЮЗАО там нарушения будет фиксироваться с 10.11,2018».

Термоядерно-безграмотная смесь бессвязных предупреждений, упоминание загадочных «пиксельных камер», ссылка на реальную статью КоАП и «подробности» о сроках наступления полного апокалипсиса для всех водителей города — прекрасный рецепт, чтобы посеять в мозгу гражданина с тревожной психикой некоторую панику.

Надо признать, что механизм сей действует — судя по тому, что переславшие мне этот бред знакомые всерьез интересовались: что это за камеры такие и правда ли, что теперь за стоп-линию вообще нигде и никак заехать будет немыслимо.