За какие нарушения ПДД, совершенные повторно, точно лишат «прав»

КРАСНЫЙ СВЕТ — МАШИНЫ НЕТ

Как же долго не загорается стрелочка — дай-ка поверну. За такое поведение гаишник с радостью привлечет вас к ответственности по ст. 12.12.3 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Наказание по данной статье предусматривает штраф в сумме 1000 рублей, а за повторное нарушение — 5000 рублей. Хотя суды, как правило, в этом случае отбирают «права» на срок от 4 до 6 месяцев.

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

А вот тут уже все серьезнее: за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2000 до 2500 рублей, либо лишения «прав» на срок от 4 до 6 месяцев.

За скорость, превышающую допустимую отметку более, чем на 80 км/ч придется отдать не менее 5000 рублей или на шесть месяцев остаться без водительского удостоверения. Повторное нарушение ст. 12.9 КоАП РФ влечет лишение «прав» на 1 год. Если «автохулигана» поймает камера автоматической фиксации, то, считай, повезло — 5000 рублей штрафа.