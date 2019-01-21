За какие нарушения ПДД, совершенные повторно, точно лишат «прав»

Наши водители едва ли не поголовно используют 50-процентную скидку при оплате штрафа за нарушение ПДД. Немало и таких, кто сознательно грешит на дороге — мол, лучше оплатить 250 или 500 рублей с дисконтом, чем потерять время. Да только забывают, что могут при этом остаться без «прав». Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Еще раз — и больше ни разу! Иначе говоря, попался дважды за год при совершении одного и того же нарушения ПДД — ходи пешком. Ведь ужесточение ответственности за повторное правонарушение еще никто не отменял. Портал «АвтоВзгляд» напомнит, какие статьи Административного кодекса безоговорочно и надолго превратят водителя в «безлошадного».
НЕ ТЯНИ С РЕГИСТРАЦИЕЙ
Купил машину — не затягивай с постановкой на учет, а то ведь сегодня — на коне, а завтра можно оказаться уже под конем. Согласно ч.1.1 ст.12.1 КоАП РФ «Повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», за езду на авто без номерных знаков, либо не оформленном в 10-дневный срок на нового собственника положен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством сроком от 1 до 3 месяцев.
КРАСНЫЙ СВЕТ — МАШИНЫ НЕТ
Как же долго не загорается стрелочка — дай-ка поверну. За такое поведение гаишник с радостью привлечет вас к ответственности по ст. 12.12.3 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Наказание по данной статье предусматривает штраф в сумме 1000 рублей, а за повторное нарушение — 5000 рублей. Хотя суды, как правило, в этом случае отбирают «права» на срок от 4 до 6 месяцев.
ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ
А вот тут уже все серьезнее: за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2000 до 2500 рублей, либо лишения «прав» на срок от 4 до 6 месяцев.
За скорость, превышающую допустимую отметку более, чем на 80 км/ч придется отдать не менее 5000 рублей или на шесть месяцев остаться без водительского удостоверения. Повторное нарушение ст. 12.9 КоАП РФ влечет лишение «прав» на 1 год. Если «автохулигана» поймает камера автоматической фиксации, то, считай, повезло — 5000 рублей штрафа.
Выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, карается штрафом в размере 5000 рублей, либо лишением права управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев. Решил подергать судьбу за ухо и выкатился на «встречку» снова — забудь про машину на 1 год. Если, конечно, нарушение зафиксировала не полицейская камера. Тогда, согласно ч.3.1 ст.12.16 КоАП РФ, получится отделаться 5-тысячным штрафом.
ОБОГНАЛ ПОЕЗД
А здесь уже даже и деньгами не откупиться! За несоблюдение ст.12.10 КоАП РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути» предполагается бескомпромиссное изъятие шоферской «корочки» сроком на 1 год. Если, конечно, в течение 12 месяцев вас дважды поймают за подобное правонарушение. На первый раз наказание более мягкое — 1000 рублей штрафа, либо «лишенка» от 3 до 6 месяцев.