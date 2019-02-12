Как ГИБДД штрафует уставших водителей

Действительно, пункт 2.7 ПДД водителю строго запрещаете управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Кроме того, у нас в стране противозаконно садиться за руль человеку, нарушающему режим труда и отдыха, установленный уполномоченным федеральным органом.

Последнее касается дальнобойщиков и таксистов, до изнеможения изнуряющих себя круглосуточной вахтой. Переработку водителей грузовиков и автобусов стражи порядка проверяют с помощью тахографов. За сверхурочный труд предусмотрен штраф до 3000 рублей. Как ни странно, для таксистов этот прибор до сих пор необязателен, хотя они перевозят живых людей.

Конечно, переутомленный человек за рулем потенциально опасен для окружающих. На российских дорогах каждые сутки происходят серьезные ДТП именно по вине заснувших водителей. Но отстранять граждан от управления автомобилем на основании того, что у них красные глаза, замедленные движения и вялая речь, сотрудник ДТП не в праве. Ведь все перечисленные признаки необязательно свидетельствуют об усталости.