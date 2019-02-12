Как ГИБДД штрафует уставших водителей

Представьте себе ситуацию, когда инспектор ДПС отстраняет вас от управления автомобилем ссылаясь на то, что вы переутомились. Какой бы абсурдной ни выглядела ситуация, но у стража порядка найдутся для подобных действий веские основания. И не где-нибудь, а в Правилах дорожного движения. Открытым остается только один вопрос: как он докажет факт вашей усталости?
Действительно, пункт 2.7 ПДД водителю строго запрещаете управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Кроме того, у нас в стране противозаконно садиться за руль человеку, нарушающему режим труда и отдыха, установленный уполномоченным федеральным органом.
Последнее касается дальнобойщиков и таксистов, до изнеможения изнуряющих себя круглосуточной вахтой. Переработку водителей грузовиков и автобусов стражи порядка проверяют с помощью тахографов. За сверхурочный труд предусмотрен штраф до 3000 рублей. Как ни странно, для таксистов этот прибор до сих пор необязателен, хотя они перевозят живых людей.
Конечно, переутомленный человек за рулем потенциально опасен для окружающих. На российских дорогах каждые сутки происходят серьезные ДТП именно по вине заснувших водителей. Но отстранять граждан от управления автомобилем на основании того, что у них красные глаза, замедленные движения и вялая речь, сотрудник ДТП не в праве. Ведь все перечисленные признаки необязательно свидетельствуют об усталости.
Так что вместо того, чтобы предложить такому водителю отдохнуть, инспектор ГИБДД заставит его дунуть в алкотестер — и его можно понять. Согласитесь, что симптомы переутомления схожи с признаками алкогольного или наркотического опьянения, которые в конечном итоге почти всегда изнуряют и обессиливают человека. В общем, у полицейского могут быть все основания предположить, что усталость водителя вызвана определнным допингом.
В любом случае, если ПДД прямо запрещают гражданам садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии, то КоАП умалчивает о наказании за это нарушение. Поэтому максимум, что вам грозит, если вашу смертельную усталость засвидетельствовал страж порядка — это трата времени на процедуру с алктотестером. Но и без того имейте в виду, что в неадекватном физическом состоянии риск стать виновником ДТП увеличивается в разы. Если что случится, ваша усталость за смягчающее обстоятельство не сойдет.
А причинив вред чужому имуществу, вы будете обязаны возместить ущерб по соответствующим пунктам Гражданского кодекса РФ. Если же вас признают виновником аварии, повлекшей за собой тяжкий вред здоровью или даже чью-то смерть, вам придется нести уголовную ответственность, а это — реальный срок.