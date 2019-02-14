Как в России относятся к флирту в пробках

Ко Дню всех влюбленных аналитики компании Ford провели тематический соцопрос и в результате выяснили, что каждый четвертый, то есть 25% всех опрошенных, не против пококетничать с противоположным полом в пробке: они как минимум хоть раз сами начинали флиртовать или отвечали на ухаживания.

Чуть меньше — 14% респондентов — относятся к этому явлению по-разному, в зависимости от настроения. 8% участников социологического исследования признались, что первыми никогда не пойдут на такое знакомство, но вполне могут подыграть. И только 5% автомобилистов оказались заядлыми донжуанами и не упускают ни одного подходящего момента для флирта.

Но все же большинство россиян за рулем предпочитают даже в пробках не отвлекаться от дороги на такого рода занятия, ведь именно при вялом движении случается больше все аварий, когда внимание водителя рассеивается. Но современные системы активной безопасности уже научились защищать автомобиль от столкновений, автоматически останавливая его перед препятствием или удерживая в пределах заданной полосы. У того же Ford существует система Active City Stop, входящая в список оснащения Ford Fiesta, Focus, Mondeo и Kuga.