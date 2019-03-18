Автовладельцы нашли новый способ не оплачивать платную парковку

Казалось бы, чем может помочь автомобилисту типичный замок-блокиратор для велосипеда? Тот самый, который пару-тройку десятков лет спасает «велики» от краж. Оказывается, он может спасти и от эвакуации автомобиль. Как? Да совершенно просто!

В социальных сетях автовладельцы уже стали делиться опытом, как приковать свою машину к машине соседа или жены замком со стальным тросом в оплетке. Достаточно лишь зацепить колесные диски или дверные ручки двух, рядом стоящих друг с другом автомобилей. Для пущей солидности снять регистрационные знаки — стоять без номеров, напомним, у нас не запрещено — и вот он, лайфхак для тех, кто не желает платить за парковку.

Безусловно, порвать такой трос довольно сложно. Да и эвакуатор, подоспевший увезти нарушителя, вряд ли будет пытаться погрузить на борт машину, привязанную к соседней (читай — две машины одновременно). Ведь ответственность за повреждения транспортных средств при эвакуации с «зеленых крокодилов» никто не снимал.