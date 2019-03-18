Автовладельцы нашли новый способ не оплачивать платную парковку

Фото: АвтоВзгляд
Повышение тарифов на платную парковку заставляет водителей придумывать все новые и новые схемы для того, чтобы сохранить в своих кошельках кровно заработанные. А помогают им в этом двухпедальные коллеги — велосипедисты. Сергей Собянин берет в руку шашку.
Лика Затворная

Казалось бы, чем может помочь автомобилисту типичный замок-блокиратор для велосипеда? Тот самый, который пару-тройку десятков лет спасает «велики» от краж. Оказывается, он может спасти и от эвакуации автомобиль. Как? Да совершенно просто!

В социальных сетях автовладельцы уже стали делиться опытом, как приковать свою машину к машине соседа или жены замком со стальным тросом в оплетке. Достаточно лишь зацепить колесные диски или дверные ручки двух, рядом стоящих друг с другом автомобилей. Для пущей солидности снять регистрационные знаки — стоять без номеров, напомним, у нас не запрещено — и вот он, лайфхак для тех, кто не желает платить за парковку.

Безусловно, порвать такой трос довольно сложно. Да и эвакуатор, подоспевший увезти нарушителя, вряд ли будет пытаться погрузить на борт машину, привязанную к соседней (читай — две машины одновременно). Ведь ответственность за повреждения транспортных средств при эвакуации с «зеленых крокодилов» никто не снимал.

Фото: соцсети

Конечно, трос на замке можно перекусить, но теоретически это будет расцениваться, как порча чужого имущества. Если, конечно, власти не дадут добро на борьбу с подобными хитрецами. А добро уже почти получено.

Во всяком случае, мэр столицы Сергей Собянин «пригрозил» таким нарушителям и штрафами, и эвакуацией.

— Эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами. Советую не экспериментировать, — высказался в своем блоге Сергей Собянин.

Напомним, что штраф за уклонение от уплаты парковки в Первопрестольной подскочил до 5000 рублей, а также на 4% повысился тариф на транспортировку и штрафстоянку автомобилей.

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18 марта 2019
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