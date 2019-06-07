Как правильно пользоваться кнопкой на рычаге ручника

Старая гвардия водителей давно привыкла к механическому стояночному тормозу в виде «весла», спрятанного с боку от кресла. Да и многие современные авто оборудованы подобной «механикой», переехавшей ближе к рукоятке переключения КП. Несмотря на то, что классический рычаг ручника известен еще с древних советских времен, нелишним будет напомнить о некоторых нюансах его работы.
Водители автомобилей с классическим стояночным тормозом делятся на две категории — одни при подъеме рычага нажимают на кнопку, расположенную с его торца, а другие ее не трогают. Если ей не пользоваться, то рукоятка поднимается с характерными щелчками. Но опустить ручник, не нажав при этом кнопку, невозможно.
Как известно, с помощью этой функции блокируются колеса, чтобы на склоне автомобиль не скатывался и оставался на месте. Зажим тормозных колодок происходит за счет троса, который протянут до рычага в салоне. Вышеупомянутые щелчки свидетельствуют о наличии специальных фиксаторов, от которых зависит степень блокировки колодок. Чем выше рукоятка, тем сильнее натянут тросик и крепче зажим.
Если поднимать ручник с нажатой кнопкой, то щелчки пропадают, и рычаг поднимается беспрепятственно. В этом случае, чтобы зафиксировать необходимую высоту и степень блокировки колодок, водителю нужно просто отпустить кнопку.
Многие бережливые и педантичные автовладельцы уверены, что, используя при подъеме кнопку и тем самым избегая щелчков, они продлевают ресурс механизмов этой функции. Отчасти это действительно так, поскольку в таком случае разжатые фиксаторы не взаимодействуют с тросом.
В обратной ситуации, когда кнопка не задействована, элементы механизма соприкасаются друг с другом, отчего и слышны щелчки. Однако, как показывает практика, большого вреда от такого способа использования ручника не происходит, и нажатая кнопка жизнь ему существенно не продлит. Так что орудуйте «веслом», как вам больше нравится.