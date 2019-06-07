Как правильно пользоваться кнопкой на рычаге ручника

Водители автомобилей с классическим стояночным тормозом делятся на две категории — одни при подъеме рычага нажимают на кнопку, расположенную с его торца, а другие ее не трогают. Если ей не пользоваться, то рукоятка поднимается с характерными щелчками. Но опустить ручник, не нажав при этом кнопку, невозможно.

Как известно, с помощью этой функции блокируются колеса, чтобы на склоне автомобиль не скатывался и оставался на месте. Зажим тормозных колодок происходит за счет троса, который протянут до рычага в салоне. Вышеупомянутые щелчки свидетельствуют о наличии специальных фиксаторов, от которых зависит степень блокировки колодок. Чем выше рукоятка, тем сильнее натянут тросик и крепче зажим.